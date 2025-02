Stade Brest begrüßt heute Paris Saint-Germain zum Champions League-Heimspiel. Hier erfahrt Ihr, wer das Spiel im TV und LIVE STREAM zeigen wird.

Am heutigen Dienstag, den 11. Februar, gibt es wieder Champions League: Im frühen Abendspiel um 18.45 Uhr treffen Stade Brest und Paris Saint-Germain im Stade de Roudourou (Guingamp) aufeinander.

Wer zeigt / überträgt Stade Brest vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE STREAM und live im TV?

erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Stade Brest vs. Paris Saint-Germain heute im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer überträgt das CL-Duell der beiden französischen Klubs Stade Brest und PSG? DAZN zeigt sich dafür verantwortlich.

Mit einem DAZN Unlimited-Abo (ab 34,99 Euro pro Monat im Jahresdeal) verpasst Ihr keine Sekunde des Playoff-Hinspiels.

Spiel Stade Brest vs. PSG Sender DAZN

Stade Brest vs. Paris Saint-Germain: Wann ist der Anstoß?

Begegnung: Stade Brest vs. Paris Saint-Germain Spieltag: 9. Spieltag, Playoff-Hinspiel Wettbewerb: Champions League Datum: 11. Februar 2025 Uhrzeit: 18.45 Uhr Ort: Stade de Roudourou (Guingamp)

Stade Brest vs. Paris Saint-Germain: News, Form und Aufstellungen

Stade Brest News

Im Liga-Mittelfeld ist man derzeit relativ weit vom Hype der Vorsaison und den europäischen Platzierungen entfernt. Auch in der Champions League lief es in den letzten vier Partien nicht besonders gut, nur die PSV Eindhoven konnte mit 1:0 bezwungen werden. Locko, Martin und Amavi stehen derzeit auf der Ausfallliste und deren Rückkehr ist ungewiss.

Die Aufstellung von Stade Brest

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Paris Saint-Germain News

In der Liga ist PSG weiter das Maß aller Dinge und thront an der Tabellenspitze. Auch in der Champions League lief es in den letzten Spielen immer besser. Einem 3:0 gegen Salzburg folgten ein 4:2 gegen Manchester City und eine Dominanzleistung beim 4:1 gegen den VfB Stuttgart. Bangen muss PSG gerade um das Talent Ibrahim Mbaye, das Lazarett ist abgesehen davon sehr übersichtlich.

Die Aufstellung von Paris Saint-Germain

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Stade Brest vs. Paris Saint-Germain: Der direkte Vergleich

Die bisherige Bilanz liest sich für Stade Brest mehr als ernüchternd: 20 Mal trafen die Bretonen bereits auf PSG und kein einziges Mal verließen sie den Platz als Sieger. Immerhin gelangen ihnen zwei Unentschieden.

Im letzten Duell, das nicht einmal zwei Wochen zurückliegt, kam das Heimteam aus Brest mit 2:5 gehörig unter die Räder. Ousmane Dembélé zeigte sich wie schon in der Champions League in Topform und steuerte einen Dreierpack bei. Goncalo Ramos traf doppelt. Alles keine überragenden Vorzeichen für den Underdog aus der Bretagne, er wird auf ein Wunder hoffen müssen.

Duelle insgesamt 20 Siege Stade Brest 0 Siege PSG 18 Unentschieden 2 Bisher letztes Duell Stade Brest vs. Paris Saint-Germain 2:5 (Ligue 1, 1. Februar 2025)

