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Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSV heute live im TV und Livestream?

RB Leipzig - PSV
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PSV
Champions League

In der Champions League spielt RB Leipzig gegen PSV. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen RB Leipzig und PSV beginnt am 13.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit RB Leipzig gegen PSV

crest
Champions League - Spielwoche 2
Red Bull Arena Leipzig

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs PSV heute live im TV und Livestream?

Das Spiel RB Leipzig gegen PSV Eindhoven ist in Deutschland über DAZN live zu sehen. Die TV-Kanal- und Live-Stream-Optionen sind unten aufgeführt.

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RB Leipzig vs. PSV: Spielvorschau

RB Leipzig empfängt PSV Eindhoven in der Red Bull Arena in Leipzig in einem Champions-League-Spiel, das für den deutschen Gastgeber erheblich mehr auf dem Spiel steht als für den Gast aus Eindhoven.

Martin Demichelis steht unter wachsendem Druck. Leipzig belegt in der Champions-League-Tabelle Rang 32 und befindet sich damit im untersten Bereich der Ligaphase, wo eine weitere Niederlage die Situation des Argentiniers deutlich verschärfen würde.

Die Hausherren zeigen in dieser Saison ein unbeständiges Bild. Auf einen beeindruckenden 6:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt folgte eine 2:0-Niederlage gegen Bayer Leverkusen – ein Muster, das die Unberechenbarkeit dieser Mannschaft widerspiegelt.

PSV reist in deutlich besserer Verfassung an. Peter Bosz' Mannschaft steht auf Platz 19 der Champions-League-Tabelle und geht mit dem Rückenwind eines 2:0-Eredivisie-Siegs gegen SC Heerenveen in diese Partie.

Die Niederländer kämpfen zwar mit einem langen Verletztenausfall, haben aber in dieser Saison genug Qualität bewiesen, um auch auf fremdem Platz gefährlich zu sein.

Für alle Informationen zur Übertragung – Live-Stream, TV-Kanal und Anstoßzeit – lesen Sie weiter.


RB Leipzig vs. PSV: Aufstellungen

RB Leipzig vs PSV Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
page.match.formation.title
PSV crest
PSV
PSV
4-3-3
M. VandevoordtM. VandevoordtC. LukebaC. LukebaW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumR. BakuR. BakuE. BanzuziE. BanzuziA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaC. NkunkuC. NkunkuN. El AynaouiN. El AynaouiR. CruzR. CruzM. KovarM. KovarS. DestS. DestL. GeertruidaL. GeertruidaMauro JuniorMauro JuniorA. ObispoA. ObispoK. SanoK. SanoG. TilG. TilN. FernandezN. FernandezS. MijnansS. MijnansR. van BommelR. van BommelI. PerisicI. Perisic
PSV crest
PSV
PSV
4-2-3-1
RB Leipzig

Startelf

PSV

Trainer

  • M. Demichelis
  • P. Bosz

Form

RBL

RBL - Form

SVW
N3-1
COM
N4-1
HSV
S5-0
B04
N2-0
SGE
S6-0
Tor erzielt (kassiert)
13/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
PSV

PSV - Form

AJX
S1-3
SHK
U1-1
SPA
S4-1
TWE
N3-2
HEE
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

RB Leipzig kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie, mit zehn erzielten und zehn kassierten Toren. Zuletzt feierte die Mannschaft einen deutlichen 6:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt, zuvor gab es jedoch eine 2:0-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Weitere Ergebnisse in diesem Zeitraum waren ein 5:0 gegen Hamburger SV, eine 4:1-Niederlage in der Champions League gegen Como sowie ein 3:1-Rückschlag bei Werder Bremen.

PSV verzeichnet aus den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage, mit einem 2:0-Erfolg gegen SC Heerenveen als jüngstem Ergebnis. Davor unterlag die Mannschaft Twente Enschede mit 3:2, schlug Sparta Rotterdam 4:1 und trennte sich in der Champions League 1:1 von Schachtar Donezk. Den Auftakt dieser Fünf-Spiele-Serie bildete ein 3:1-Auswärtssieg bei Ajax Amsterdam.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und PSV Eindhoven liegen keine Kopf-an-Kopf-Daten vor. Weitere Informationen werden ergänzt, sobald sie näher am Anstoß verfügbar sind.

RB Leipzig vs. PSV: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Sporting CPSporting CPSCP
220041+36
S
S
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
4
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
6
ComoComoCOM
110041+33
S
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
14
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
15
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
16
LensLensRCL
21013303
N
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
18
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
20
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
Sl. PragSl. PragSLP
201123-11
U
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
201104-41
U
N
23
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
24
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
25
LilleLilleLIL
100123-10
N
26
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
27
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
28
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
LASKLASKLAS
100101-10
N
30
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
32
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
34
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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