Das Spiel zwischen RB Leipzig und PSV beginnt am 13.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit RB Leipzig gegen PSV

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs PSV heute live im TV und Livestream?

Das Spiel RB Leipzig gegen PSV Eindhoven ist in Deutschland über DAZN live zu sehen. Die TV-Kanal- und Live-Stream-Optionen sind unten aufgeführt.

RB Leipzig vs. PSV: Spielvorschau

RB Leipzig empfängt PSV Eindhoven in der Red Bull Arena in Leipzig in einem Champions-League-Spiel, das für den deutschen Gastgeber erheblich mehr auf dem Spiel steht als für den Gast aus Eindhoven.

Martin Demichelis steht unter wachsendem Druck. Leipzig belegt in der Champions-League-Tabelle Rang 32 und befindet sich damit im untersten Bereich der Ligaphase, wo eine weitere Niederlage die Situation des Argentiniers deutlich verschärfen würde.

Die Hausherren zeigen in dieser Saison ein unbeständiges Bild. Auf einen beeindruckenden 6:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt folgte eine 2:0-Niederlage gegen Bayer Leverkusen – ein Muster, das die Unberechenbarkeit dieser Mannschaft widerspiegelt.

PSV reist in deutlich besserer Verfassung an. Peter Bosz' Mannschaft steht auf Platz 19 der Champions-League-Tabelle und geht mit dem Rückenwind eines 2:0-Eredivisie-Siegs gegen SC Heerenveen in diese Partie.

Die Niederländer kämpfen zwar mit einem langen Verletztenausfall, haben aber in dieser Saison genug Qualität bewiesen, um auch auf fremdem Platz gefährlich zu sein.

Für alle Informationen zur Übertragung – Live-Stream, TV-Kanal und Anstoßzeit – lesen Sie weiter.





RB Leipzig vs. PSV: Aufstellungen

Form

RB Leipzig kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie, mit zehn erzielten und zehn kassierten Toren. Zuletzt feierte die Mannschaft einen deutlichen 6:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt, zuvor gab es jedoch eine 2:0-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Weitere Ergebnisse in diesem Zeitraum waren ein 5:0 gegen Hamburger SV, eine 4:1-Niederlage in der Champions League gegen Como sowie ein 3:1-Rückschlag bei Werder Bremen.

PSV verzeichnet aus den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage, mit einem 2:0-Erfolg gegen SC Heerenveen als jüngstem Ergebnis. Davor unterlag die Mannschaft Twente Enschede mit 3:2, schlug Sparta Rotterdam 4:1 und trennte sich in der Champions League 1:1 von Schachtar Donezk. Den Auftakt dieser Fünf-Spiele-Serie bildete ein 3:1-Auswärtssieg bei Ajax Amsterdam.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und PSV Eindhoven liegen keine Kopf-an-Kopf-Daten vor. Weitere Informationen werden ergänzt, sobald sie näher am Anstoß verfügbar sind.

RB Leipzig vs. PSV: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.