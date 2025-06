Wer zeigt / überträgt Lettland vs. Albanien heute im Live Stream und live im TV?

In der WM-Qualifikation muss Albanien heute in Lettland ran. GOAL erklärt Euch, wo das Spiel heute im TV und Livestream übertragen wird.

Im Rahmen der WM-Qualifikation empfängt in der Gruppe K Lettland am heutigen Dienstag (10. Mai) Albanien. Der Anstoß erfolgt um 20.45 Uhr.

Als Austragungsort des heutigen Duells dient das Skonto-Stadion in der lettischen Hauptstadt Riga. In der Gruppe K befindet sich Albanien an zweiter, Lettland an dritter Stelle.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Lettland vs. Albanien heute live im Free-TV und Livestream?

Für die Übertragung der WM-Qualifikationsspiele ist DAZN verantwortlich. Auch die Begegnung zwischen Lettland und Albanien wird von DAZN per Livestream in der App oder auf der Website ausgestrahlt. Hierfür benötigt Ihr jedoch ein Abonnement.

Anstoßzeit Lettland gegen Albanien

Ort und Zeit des Spiels.

Lettland vs. Albanien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Lettland

Lettland steht nach einem Sieg über Andorra und einer Niederlage gegen England mit drei Punkten auf dem zweiten Platz der Gruppe K.

Am 7. Juni gab es ein 0:0 im Freundschaftsspiel gegen Aserbaidschan.

Mit einem Sieg würde Lettland an Albanien vorbeiziehen.

News über Albanien

Albanien hat schon drei Spiele absolviert und vier Punkte gesammelt.

Einen Sieg gab es gegen Andorra, gegen England wurde verloren und von Serbien trennte man sich 0:0.

Bei vier Duellen zwischen den beiden Nationen gab es jedes Mal ein Unentschieden.

Form

Bilanz direkte Duelle

Lettland vs. Albanien: Die Tabellen

