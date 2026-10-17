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Wer zeigt / überträgt Hamburger SV vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Hamburger SV - VfB Stuttgart
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In der Bundesliga spielt Hamburger SV gegen VfB Stuttgart. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hamburger SV und VfB Stuttgart beginnt am 17.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Hamburger SV gegen VfB Stuttgart

crest
Bundesliga - Spielwoche 6
Volksparkstadion

Wer zeigt / überträgt Hamburger SV vs VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Duell zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart ist am Samstag live zu sehen. Das Einzelspiel überträgt Sky – abrufbar über WOW oder SkyGo. Wer lieber die Samstagskonferenz mit allen Parallelspielen verfolgen möchte, wird bei DAZN fündig, wo die Vorberichterstattung bereits um 14 Uhr beginnt.

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Hamburger SV vs. VfB Stuttgart: Spielvorschau

Der Hamburger SV empfängt den VfB Stuttgart am Samstag, 17. Oktober 2026, im Volksparkstadion in Hamburg zum Bundesliga-Duell des 6. Spieltags.

Für den HSV ist es ein wichtiger Heimauftritt. Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin hat zuletzt beim 2:3 gegen Hoffenheim drei Punkte eingefahren, kämpft in der Tabelle aber weiterhin um Stabilität. Schwere Niederlagen gegen RB Leipzig und Mainz 05 – jeweils 0:5 – zeigen, wie anfällig die Hamburger über weite Strecken der bisherigen Saison waren.

Stuttgart reist als formstärkere Mannschaft an. Sebastian Hoeneß' Team gewann zuletzt 3:0 bei Slovan Bratislava in der Champions League und davor 2:0 beim SC Paderborn in der Bundesliga – zwei überzeugende Auftritte in Folge.

Besonders im Blick: Deniz Undav. Der Stuttgarter Kapitän traf zuletzt in Bratislava und avancierte dabei laut Statistiken zum torgefährlichsten deutschen Spieler in Europapokal-Hauptrunden seit der Vorsaison. Nach einem schwachen Saisonstart läuft der 30-Jährige nun zur Hochform auf.

Bei aller Stuttgarter Klasse – der Volksparkstadion-Rasen ist für den HSV traditionell ein Ort, an dem Punkte verteidigt werden. Beide Teams befinden sich im Tabellenmittelfeld und brauchen Siege, um den Anschluss an die obere Hälfte zu halten.

Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.


Hamburger SV vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Hamburger SV vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
page.match.formation.title
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
3-4-2-1
D. Heuer FernandesD. Heuer FernandesS. BornauwS. BornauwN. CapaldoN. CapaldoW. OmariW. OmariF. VieiraF. VieiraK. AmoakoK. AmoakoA. Sambi LokongaA. Sambi LokongaDavid Möller WolfeDavid Möller WolfeZ. El OuahdiZ. El OuahdiM. AdelineM. AdelineY. PoulsenY. PoulsenD. SeimenD. SeimenF. JeltschF. JeltschL. SauerL. SauerR. HendriksR. HendriksA. KarazorA. KarazorA. StillerA. StillerD. UndavD. UndavJ. LewelingJ. LewelingJ. VagnomanJ. VagnomanChris FührichChris FührichE. DemirovicE. Demirovic
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
3-4-2-1
Hamburger SV

Startelf

VfB Stuttgart

Trainer

  • M. Polzin
  • S. Hoeness

Form

HSV

HSV - Form

M05
N0-5
RBL
N5-0
KÖL
S2-1
FCK
S2-0
TSG
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
7/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
VFB

VFB - Form

TSG
N2-1
BVB
N0-1
GFT
S5-0
SCP
S0-2
SBR
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
11/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Der Hamburger SV kommt mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Bundesliga-Ergebnis war ein 2:3-Heimsieg gegen Hoffenheim am 10. Oktober. Zuvor gab es ein deutliches 0:5 gegen RB Leipzig sowie ein weiteres 0:5 gegen Mainz 05 – beide Male ohne Gegenwehr. In diesen fünf Spielen erzielte Hamburg sechs Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Der VfB Stuttgart verzeichnet ebenfalls drei Siege und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann Stuttgart 3:0 bei Slovan Bratislava in der Champions League und davor 2:0 beim SC Paderborn in der Bundesliga. Niederlagen gegen Borussia Dortmund (0:1) und Hoffenheim (1:2) trüben die Bilanz leicht. Über die fünf Partien hinweg erzielte Stuttgart elf Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hamburger SVUnentschiedenVfB Stuttgart
1
0
4
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
4
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
END
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
END
1. Bundesliga Qualifikation
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
END
1. Bundesliga Qualifikation
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
END
5Erzielte Tore14
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 12. April 2026 in der Bundesliga statt – Stuttgart gewann das Heimspiel deutlich mit 4:0. Zuvor hatte der HSV im November 2025 zu Hause mit 2:1 die Oberhand behalten. In den fünf erfassten direkten Duellen – darunter auch zwei Relegationsspiele aus dem Jahr 2023 – kommt Stuttgart auf drei Siege, Hamburg auf einen. Eine Partie endete mit einem Stuttgarter Erfolg im Rahmen eines Freundschaftsspiels.

Hamburger SV vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
SC FreiburgSC FreiburgSCF
5410144+1013
S
U
S
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
U
S
S
S
S
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
5320164+1211
U
S
S
U
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
S
S
U
S
N
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
5302155+109
S
N
S
N
S
6
AugsburgAugsburgFCA
5221138+58
U
N
U
S
S
7
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
U
S
U
S
N
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
S
N
U
S
N
9
Mainz 05Mainz 05M05
52121310+37
N
S
N
S
U
10
ElversbergElversbergELV
52128807
N
U
N
S
S
11
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
6213811-37
N
S
N
U
N
12
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
520389-16
S
N
N
S
N
13
Hamburger SVHamburger SVHSV
5203515-106
S
S
N
N
N
14
Schalke 04Schalke 04S04
512246-25
N
U
S
U
N
15
PaderbornPaderbornSCP
511337-44
N
S
N
N
U
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
5113517-124
S
N
N
N
U
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
N
N
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
5005718-110
N
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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