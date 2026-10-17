Das Spiel zwischen Hamburger SV und VfB Stuttgart beginnt am 17.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Hamburger SV gegen VfB Stuttgart

Bundesliga - Spielwoche 6 17. Okt. 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Wer zeigt / überträgt Hamburger SV vs VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Duell zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart ist am Samstag live zu sehen. Das Einzelspiel überträgt Sky – abrufbar über WOW oder SkyGo. Wer lieber die Samstagskonferenz mit allen Parallelspielen verfolgen möchte, wird bei DAZN fündig, wo die Vorberichterstattung bereits um 14 Uhr beginnt.

Hamburger SV vs. VfB Stuttgart: Spielvorschau

Der Hamburger SV empfängt den VfB Stuttgart am Samstag, 17. Oktober 2026, im Volksparkstadion in Hamburg zum Bundesliga-Duell des 6. Spieltags.

Für den HSV ist es ein wichtiger Heimauftritt. Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin hat zuletzt beim 2:3 gegen Hoffenheim drei Punkte eingefahren, kämpft in der Tabelle aber weiterhin um Stabilität. Schwere Niederlagen gegen RB Leipzig und Mainz 05 – jeweils 0:5 – zeigen, wie anfällig die Hamburger über weite Strecken der bisherigen Saison waren.

Stuttgart reist als formstärkere Mannschaft an. Sebastian Hoeneß' Team gewann zuletzt 3:0 bei Slovan Bratislava in der Champions League und davor 2:0 beim SC Paderborn in der Bundesliga – zwei überzeugende Auftritte in Folge.

Besonders im Blick: Deniz Undav. Der Stuttgarter Kapitän traf zuletzt in Bratislava und avancierte dabei laut Statistiken zum torgefährlichsten deutschen Spieler in Europapokal-Hauptrunden seit der Vorsaison. Nach einem schwachen Saisonstart läuft der 30-Jährige nun zur Hochform auf.

Bei aller Stuttgarter Klasse – der Volksparkstadion-Rasen ist für den HSV traditionell ein Ort, an dem Punkte verteidigt werden. Beide Teams befinden sich im Tabellenmittelfeld und brauchen Siege, um den Anschluss an die obere Hälfte zu halten.

Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.





Hamburger SV vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Form

Der Hamburger SV kommt mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Bundesliga-Ergebnis war ein 2:3-Heimsieg gegen Hoffenheim am 10. Oktober. Zuvor gab es ein deutliches 0:5 gegen RB Leipzig sowie ein weiteres 0:5 gegen Mainz 05 – beide Male ohne Gegenwehr. In diesen fünf Spielen erzielte Hamburg sechs Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Der VfB Stuttgart verzeichnet ebenfalls drei Siege und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann Stuttgart 3:0 bei Slovan Bratislava in der Champions League und davor 2:0 beim SC Paderborn in der Bundesliga. Niederlagen gegen Borussia Dortmund (0:1) und Hoffenheim (1:2) trüben die Bilanz leicht. Über die fünf Partien hinweg erzielte Stuttgart elf Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 12. April 2026 in der Bundesliga statt – Stuttgart gewann das Heimspiel deutlich mit 4:0. Zuvor hatte der HSV im November 2025 zu Hause mit 2:1 die Oberhand behalten. In den fünf erfassten direkten Duellen – darunter auch zwei Relegationsspiele aus dem Jahr 2023 – kommt Stuttgart auf drei Siege, Hamburg auf einen. Eine Partie endete mit einem Stuttgarter Erfolg im Rahmen eines Freundschaftsspiels.

Hamburger SV vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

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