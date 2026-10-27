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Wer zeigt / überträgt Elversberg vs. Darmstadt heute live im TV und Livestream?

Elversberg - Darmstadt
Elversberg
Darmstadt
Deutschland DFB-Pokal

In der Deutschland DFB-Pokal spielt Elversberg gegen Darmstadt. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Elversberg und Darmstadt beginnt am 27.10.2026, 20:45.

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Anstoßzeit Elversberg gegen Darmstadt

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Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 2
Ursapharm-Arena

Wer zeigt / überträgt Elversberg vs Darmstadt heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokal-Spiel zwischen Elversberg und Darmstadt wird live auf WOW übertragen. Die Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

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Elversberg vs. Darmstadt: Spielvorschau

In der Ursapharm-Arena in Elversberg empfängt der Bundesligist Elversberg den Zweitligisten Darmstadt im DFB-Pokal. Trainer Vincent Wagner trifft dabei auf seinen Kollegen Florian Kohfeldt – ein Duell zweier Klubs, die sich in der laufenden Saison in sehr unterschiedlichen Lagen befinden.

Elversberg hat sich in der Bundesliga als Aufsteiger bemerkenswert behauptet. Zuletzt setzte es zwar eine 4:0-Niederlage gegen RB Leipzig, doch zuvor hatte die Mannschaft mit einem 4:3-Sieg gegen Augsburg für Aufsehen gesorgt.

Darmstadt hingegen steckt in einer tiefen Krise. In der 2. Bundesliga belegt der Klub den letzten Tabellenplatz, und das jüngste Ligaspiel endete mit einem 0:0 gegen St. Pauli – einem Ergebnis, das die Stagnation der Mannschaft treffend widerspiegelt.

Kohfeldt steht unter erheblichem Druck. Die Bilanz aus den vergangenen Wochen zeigt eine Mannschaft, die sowohl offensiv als auch defensiv Stabilität vermisst – eine 4:0-Heimniederlage gegen Karlsruher SC war ein weiterer Tiefpunkt der Saison.

Im Pokal bieten sich Darmstadt dennoch Möglichkeiten: Das Weiterkommen würde der Mannschaft dringend benötigtes Selbstvertrauen geben. Für Elversberg ist es die Chance, die eigene Heimstärke unter Beweis zu stellen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es nachfolgend.


Elversberg vs. Darmstadt: Aufstellungen

Elversberg vs Darmstadt Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • V. Wagner

Form

ELV

ELV - Form

S04
U0-0
WMA
N2-1
FCU
N1-0
FCA
S4-3
RBL
N4-0
Tor erzielt (kassiert)
5/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SVD

SVD - Form

ABI
S2-1
WOB
N5-1
COT
S3-1
KSC
N4-0
FCP
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Elversberg kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einer 4:0-Niederlage gegen RB Leipzig in der Bundesliga. Zuvor hatte die Mannschaft mit einem 4:3-Sieg gegen Augsburg gepunktet. Insgesamt erzielte Elversberg in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte acht.

Darmstadt weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Das jüngste Ligaspiel endete 0:0 gegen St. Pauli. Davor setzte es eine deutliche 4:0-Heimniederlage gegen Karlsruher SC. Positiv: Zuvor gelang Darmstadt ein 3:1-Auswärtssieg gegen Energie Cottbus sowie ein 2:1-Heimerfolg gegen Arminia Bielefeld.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

ElversbergUnentschiedenDarmstadt
2
2
1
Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
3
Elversberg badge
Elversberg
ELV
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
0
Elversberg badge
Elversberg
ELV
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
4
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
4
Elversberg badge
Elversberg
ELV
2
END
12Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im April 2026 in der 2. Bundesliga statt – Darmstadt und Elversberg trennten sich damals mit 3:3. Zuvor hatte Elversberg im November 2025 ein 0:0-Heimspiel gegen Darmstadt erzielt. Aus den letzten fünf dokumentierten Duellen – darunter auch ein Freundschaftsspiel – gewann Elversberg zweimal, Darmstadt einmal, und zweimal endete die Partie unentschieden.

Elversberg vs. Darmstadt: Die Tabellen

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