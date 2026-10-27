Das Spiel zwischen Elversberg und Darmstadt beginnt am 27.10.2026, 20:45.

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Anstoßzeit Elversberg gegen Darmstadt

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Das DFB-Pokal-Spiel zwischen Elversberg und Darmstadt wird live auf WOW übertragen. Die Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

Elversberg vs. Darmstadt: Spielvorschau

In der Ursapharm-Arena in Elversberg empfängt der Bundesligist Elversberg den Zweitligisten Darmstadt im DFB-Pokal. Trainer Vincent Wagner trifft dabei auf seinen Kollegen Florian Kohfeldt – ein Duell zweier Klubs, die sich in der laufenden Saison in sehr unterschiedlichen Lagen befinden.

Elversberg hat sich in der Bundesliga als Aufsteiger bemerkenswert behauptet. Zuletzt setzte es zwar eine 4:0-Niederlage gegen RB Leipzig, doch zuvor hatte die Mannschaft mit einem 4:3-Sieg gegen Augsburg für Aufsehen gesorgt.

Darmstadt hingegen steckt in einer tiefen Krise. In der 2. Bundesliga belegt der Klub den letzten Tabellenplatz, und das jüngste Ligaspiel endete mit einem 0:0 gegen St. Pauli – einem Ergebnis, das die Stagnation der Mannschaft treffend widerspiegelt.

Kohfeldt steht unter erheblichem Druck. Die Bilanz aus den vergangenen Wochen zeigt eine Mannschaft, die sowohl offensiv als auch defensiv Stabilität vermisst – eine 4:0-Heimniederlage gegen Karlsruher SC war ein weiterer Tiefpunkt der Saison.

Im Pokal bieten sich Darmstadt dennoch Möglichkeiten: Das Weiterkommen würde der Mannschaft dringend benötigtes Selbstvertrauen geben. Für Elversberg ist es die Chance, die eigene Heimstärke unter Beweis zu stellen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es nachfolgend.





Elversberg vs. Darmstadt: Aufstellungen

Form

Elversberg kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einer 4:0-Niederlage gegen RB Leipzig in der Bundesliga. Zuvor hatte die Mannschaft mit einem 4:3-Sieg gegen Augsburg gepunktet. Insgesamt erzielte Elversberg in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte acht.

Darmstadt weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Das jüngste Ligaspiel endete 0:0 gegen St. Pauli. Davor setzte es eine deutliche 4:0-Heimniederlage gegen Karlsruher SC. Positiv: Zuvor gelang Darmstadt ein 3:1-Auswärtssieg gegen Energie Cottbus sowie ein 2:1-Heimerfolg gegen Arminia Bielefeld.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im April 2026 in der 2. Bundesliga statt – Darmstadt und Elversberg trennten sich damals mit 3:3. Zuvor hatte Elversberg im November 2025 ein 0:0-Heimspiel gegen Darmstadt erzielt. Aus den letzten fünf dokumentierten Duellen – darunter auch ein Freundschaftsspiel – gewann Elversberg zweimal, Darmstadt einmal, und zweimal endete die Partie unentschieden.

Elversberg vs. Darmstadt: Die Tabellen

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