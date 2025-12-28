In der Gruppe F beim Afrika Cup kommt es am heutigen Sonntag, den 28. Dezember, zur Partie zwischen Titelverteidiger Elfenbeinküste und Kamerun. Der Anstoß im Stadion in Marrakesch erfolgt um 21.00 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Elfenbeinküste vs. Kamerun beim Afrika Cup heute im Live Stream und live im TV?

In Deutschland hält Sportdigital die Übertragungsrechte für den Afrika Cup und zeigt sämtliche Partien des Turniers live und in voller Länge. Durch eine Kooperation sind die Spiele zudem auch bei DAZN verfügbar – sowohl für Abonnenten des Super-Sports-Pakets als auch für Nutzer mit einem Unlimited-Abo.

Eine weitere Übertragungsoption bietet MagentaSport. Dort beginnt die Vorberichterstattung um 20.45 Uhr.

Anstoßzeit Elfenbeinküste gegen Kamerun

Afrika Nations Cup - Grp. F Stade de Marrakech

Elfenbeinküste vs. Kamerun: Aufstellungen

News über Elfenbeinküste

2024 sicherte sich die Elfenbeinküste den Afrika-Cup-Titel im eigenen Land. Der kommende WM-Vorrundengegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Gruppe E startete auch in das aktuelle Turnier erfolgreich und setzte sich am vergangenen Mittwoch gegen Mosambik mit 1:0 durch. Damit rangiert der Titelverteidiger aktuell auf Platz Eins der Tabelle.

News über Kamerun

Auch Kamerun hat das erste Spiel am vergangenen Mittwoch gegen Gabun mit 1:0 für sich entscheiden könne. Damit stehen sie aktuell mit dem heutigen Gegner punktegleich auf dem ersten Platz in der Gruppe F.

