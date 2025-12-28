Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Afrika Nations Cup
team-logoElfenbeinküste
Stade de Marrakech
team-logoKamerun
Hier ansehenHier ansehen
Lena Krey

Wer zeigt / überträgt Elfenbeinküste vs. Kamerun beim Afrika Cup heute im Live Stream und live im TV?

Die Elfenbeinküste trifft heute beim Afrika Cup auf Kamerun. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV und Stream verfolgen könnt.

In der Gruppe F beim Afrika Cup kommt es am heutigen Sonntag, den 28. Dezember, zur Partie zwischen Titelverteidiger Elfenbeinküste und Kamerun. Der Anstoß im Stadion in Marrakesch erfolgt um 21.00 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Elfenbeinküste vs. Kamerun beim Afrika Cup heute im Live Stream und live im TV?

DAZNHier ansehen
MagentaSportHier ansehen
SportdigitalHier ansehen

In Deutschland hält Sportdigital die Übertragungsrechte für den Afrika Cup und zeigt sämtliche Partien des Turniers live und in voller Länge. Durch eine Kooperation sind die Spiele zudem auch beiDAZN verfügbar – sowohl für Abonnenten des Super-Sports-Pakets als auch für Nutzer mit einem Unlimited-Abo. 

Eine weitere Übertragungsoption bietet MagentaSport. Dort beginnt die Vorberichterstattung um 20.45 Uhr. 

Anstoßzeit Elfenbeinküste gegen Kamerun

crest
Afrika Nations Cup - Grp. F
Stade de Marrakech

Elfenbeinküste vs. Kamerun: Aufstellungen

Elfenbeinküste vs Kamerun Voraussichtliche Aufstellungen

ElfenbeinküsteHome team crest

4-3-3

Aufstellung

3-5-1-1

Home team crestCMR
1
Y. Fofana
21
E. N'Dicka
7
O. Kossounou
3
G. Konan
17
Guéla Doué
8
Franck Kessié
4
J. Seri
18
Ibrahim Sangaré
15
Amad
10
W. Zaha
26
Y. Diomande
16
D. Epassy
3
C. Malone
17
S. Kotto
5
N. Tolo
14
D. Namaso
13
D. Yongwa
15
A. Avom
10
B. Mbeumo
24
C. Baleba
2
J. Tchamadeu
21
Etta Eyong

3-5-1-1

CMRAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Emerse Faé

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Pagou

Afrika Nations Cup
Elfenbeinküste crest
Elfenbeinküste
ELF
Kamerun crest
Kamerun
CMR

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Elfenbeinküste

2024 sicherte sich die Elfenbeinküste den Afrika-Cup-Titel im eigenen Land. Der kommende WM-Vorrundengegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Gruppe E startete auch in das aktuelle Turnier erfolgreich und setzte sich am vergangenen Mittwoch gegen Mosambik mit 1:0 durch. Damit rangiert der Titelverteidiger aktuell auf Platz Eins der Tabelle.

News über Kamerun

Auch Kamerun hat das erste Spiel am vergangenen Mittwoch gegen Gabun mit 1:0 für sich entscheiden könne. Damit stehen sie aktuell mit dem heutigen Gegner punktegleich auf dem ersten Platz in der Gruppe F.

Form

ELF
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/1
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
0/5

CMR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/2
Spiele über 2,5 Tore
0/5
Beide Teams haben getroffen
0/5

Bilanz direkte Duelle

ELF

Letzte 5 Spiele

CMR

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

6

Erzielte Tore

2
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Elfenbeinküste vs. Kamerun: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
Werbung

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0