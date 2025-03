Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. SC Verl heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

Dynamo Dresden empfängt heute den SC Verl in der 3. Liga. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der 3. Liga kommt es am heutigen Samstag, den 1. März, zum Duell zwischen Dynamo Dresden und dem SC Verl. Die Partie wird um 16.30 Uhr angestoßen. Die Sachsen gewannen am 7. Spieltag das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. SC Verl heute im Live Stream und live im TV

Ausgetragen wird das Spiel im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden, in dem knapp mehr als 32.000 Zuschauer reinpassen.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. SC Verl heute im Live Stream und live im TV?

erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Dynamo Dresden vs. SC Verl heute im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Die Partie zwischen Dresden und Verl ist live und in voller Länge bei MagentaSport zu sehen. Dort beginnt um 16.15 Uhr die Vorberichterstattung mit Benni Zander als Moderator. Kommentator des Spiels ist Markus Herwig.

Der Zugang zur Übertragung bei MagentaSport ist mit Kosten verbunden. Wer Kunde bei der Telekom ist, kriegt das Abo für weniger Geld als Nicht-Kunden.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. SC Verl heute im Live Stream und live im TV? Wann ist der Anstoß?

Spiel: Dynamo Dresden vs. SC Verl Wettbewerb: 3. Liga Datum: 01. März 2025 Uhrzeit: 16.30 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. SC Verl heute im Live Stream und live im TV? News

Dynamo Dresden News

Dynamo Dresden will wieder zurück in die zweithöchste deutsche Spielklasse und ist aktuell auf einem guten Weg. Zuletzt kassierte man im Ost-Duell gegen Hansa Rostock jedoch eine 0:1-Niederlage. Überschattet wurde das Spiel von heftigen Fan-Ausschreitungen.

SC Verl News

Verl hingegen hat mit dem Aufstieg aktuell nichts zu tun und ist im Mittelfeld auffindbar. Der Tabellenachte trennte sich am vergangenen Spieltag mit einem 1:1-Unentschieden gegen Viktoria Köln.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. SC Verl heute im Live Stream und live im TV? Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Energie Cottbus 25 14 6 5 48:28 20 48 2 Dynamo Dresden 25 13 6 6 49:30 19 45 3 1. FC Saarbrücken 25 12 8 5 38:26 12 44 4 Arminia Bielefeld 25 11 7 7 35:26 9 40 5 Viktoria Köln 25 12 4 9 41:33 8 40 6 FC Ingolstadt 04 25 10 9 6 49:38 11 39 7 Hansa Rostock 25 11 5 9 33:32 1 38 8 SC Verl 25 9 10 6 37:32 5 37 9 SV Wehen Wiesbaden 25 10 7 8 39:39 0 37 10 Erzgebirge Aue 25 10 4 11 36:41 -5 34 11 Borussia Dortmund II 25 9 6 10 40:40 0 33 12 SV Sandhausen 25 8 7 10 37:39 -2 31 13 Alemannia Aachen 25 6 13 6 25:29 -4 31 14 Rot-Weiss Essen 25 8 6 11 36:40 -4 30 15 VfL Osnabrück 25 7 8 10 35:42 -7 29 16 TSV 1860 München 25 8 5 12 35:49 -14 29 17 VfB Stuttgart II 25 7 7 11 32:42 -10 28 18 Waldhof Mannheim 25 6 9 10 29:30 -1 27 19 Hannover 96 II 25 6 4 15 29:48 -19 22 20 SpVgg Unterhaching 25 3 9 13 29:48 -19 18

Dynamo Dresden vs. SC Verl: Nützliche Links