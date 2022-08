Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Erster Spieltag in der Bundesliga: Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt Bayer Leverkusen. GOAL blickt auf die Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Der erste Bundesliga-Spieltag findet an diesem Wochenende statt - und direkt gibt es ein richtiges Topspiel: Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt am Samstag Bayer Leverkusen, los geht es im Signal-Iduna-Park heute um 18.30 Uhr.

Endlich ist es so weit: Für viele Anhänger:innen fühlt sich die Sommerpause nach einer ewigen Unterbrechung an - dabei war sie in diesem Sommer kürzer als gewöhnlich. Da die Männer-WM im Winter in Katar stattfinden wird, wird es in der Zeit eine monatelange Unterbrechung geben.

Daher wird der Spielplan in dieser Saison etwas anders aussehen als in den letzten Jahren und Jahrzehnten - uns erwartet viel Fußball auf allerhöchstem Niveau. Unter anderem in der Bundesliga: Dort treffen ja der BVB und Bayer Leverkusen aufeinander.

Der Zweite der vergangenen Saison trifft auf den Dritten - es wird ein Fußballfest am Samstagabend! GOAL erklärt in diesem Artikel ausführlich, wer das Topspiel live im TV und LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live? Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen (bei WOW im LIVE-STREAM sehen) Wettbewerb Bundesliga | 1. Spieltag Datum Samstag | 6. August 2022 Anpfiff 18.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park | Dortmund | Deutschland

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) gegen Bayer Leverkusen heute LIVE im TV? Die Bundesliga am Samstag im Fernsehen

Ein absolutes Topspiel in der Bundesliga - und das gleich am ersten Spieltag. Bereits letzte Woche sind die beiden NRW-Klubs in den DFB-Pokal gestartet, wobei der BVB (Borussia Dortmund) dort seine Aufgabe mit Bravour bestehen konnte.

Anders Bayer Leverkusen: Die Werkself hat mit 3:4 gegen die SV Elversberg verloren - das war gegen den Drittligisten so nicht geplant. Mit einem Sieg am Samstag gegen den BVB kann man die Gemüter zum Saisonstart vielleicht etwas beruhigen - aber wie wird das Spiel übertragen?

Fußball-Bundesliga am Samstag live im TV sehen? So wird BVB (Borussia Dortmund) - Bayer Leverkusen heute gezeigt / übertragen

Kleiner Spoiler vorab: An der Aufteilung der Übertragung hat sich im Vergleich zur letzten Saison nichts verändert. Die gleichen Sender übertragen die Spiele zu den gleichen Uhrzeiten. Zwei Sachen verändern sich dann aber doch.

Zum einen nämlich die Vereine: Durch Auf- und Abstieg sind der FC Schalke 04 und Werder Bremen zurück in der Bundesliga, dafür mussten Arminia Bielefeld und Greuter Fürth eine Liga nach unten. Die zweite Änderung betrifft die übertragenden Sender - denn selbst wenn es dieselben sind, gibt es dort eine große Veränderung.

Wer zeigt / überträgt Fußball heute im TV und LIVE-STREAM? So seht ihr BVB vs. Bayer 04

Fangen wir mit dem richtigen Fernsehsender an: Alle Spiele, die in der Bundesliga an einem Samstag stattfinden, laufen auf Sky! Das Unternehmen aus Unterföhring überträgt wie schon seit vielen Jahren die Spiele an diesem Tag, also auch das Topspiel um 18.30 - also auch BVB vs. Bayer.

Generell sind fast keine Spiele in dieser Saison im Free-TV zu sehen - es gibt nur sehr seltene Ausnahmen, wie beispielsweise das Eröffnungsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München (Sat.1). Fast alle anderen Spiele laufen nur auf Sky oder DAZN.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM?

Wir wollen gleich einen Blick auf die Übertragung werfen, vorher müssen wir aber noch über Sky reden - der Sender ist nämlich nicht kostenlos. Man muss ein kostenpflichtiges Abonnement buchen, um überhaupt erst das Programm des Senders empfangen zu können.

Zusätzlich schaltet der Sender noch Werbung. Ihr solltet aufpassen, wenn ihr das Abo bucht: Es gibt nämlich das Sport-Paket (Formel 1, Premier League, DFB-Pokal...), aber auch das Bundesliga-Paket. Letzteres ist das Richtige, um alle Spiele der 2. Bundesliga und alle Samstagsspiele sowie die englischen Wochen der Bundesliga zu sehen. Die weiteren Informationen zu den unterschiedlichen Paketen und Preisen findet ihr hier.

BVB vs. Bayer Leverkusen: Die Übertragung von Sky am Samstag live

Begegnung: BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen

Sender :

: Sky Sport Bundesliga 1



Sky Sport Bundesliga 1 HD



Sky Sport Bundesliga UHD

Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live im Internet: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag online im LIVE-STREAM?

Wie das Spiel im TV übertragen wird, haben wir bereits erklärt - trotzdem wissen noch nicht alle, wie sie das Spiel verfolgen können: Nicht alle Anhänger:innen haben einen Fernseher zu Hause! Aus dem Grund hat Sky zwei Plattformen ins Leben gerufen: Sky Go und WOW, bis vor kurzem noch als Sky Ticket bekannt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live im Internet? Sky Go zeigt die Bundesliga am Wochenende im LIVE-STREAM!

Wir schauen uns als erstes Sky Go an! Diese Plattform bietet Sky-Kund:innen die Möglichkeit, das Paket, welches man gekauft hat, auch auf anderen, mobilen Geräten zu sehen - ohne dabei Extrakosten zahlen zu müssen!

Alle Inhalte, die auch im Fernsehen laufen würden und die ihr mit dem gebuchten Paket freigeschaltet habt, könnt ihr nun auch live streamen! Ihr seid im Zug mit WLAN oder einer stabilen und großen Internetflat? Ladet Euch schnell die kostenlose SkyGo-App herunter, meldet euch dort an und schon seht ihr das Topspiel zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen live!

Wer zeigt am Samstag BVB (Borussia Dortmund) gegen Bayer Leverkusen? Die Bundesliga mit WOW oder der DAZN-Kombi sehen

Ihr habt bisher kein Paket gebucht und dies auch nicht vor, da euch die Preise oder Vertragslaufzeiten abschrecken? Verständlich - und genau für den Grund gibt es WOW! Das hieß bis vor wenigen Wochen noch Sky Ticket und ist abgesehen vom Namen noch dasselbe.

Hier könnt ihr euch bei WOW anmelden - dort findet ihr flexible Abonnements, die monatlich kündbar sind! Außerdem gibt es für Neukund:innen seit dieser Saison die Möglichkeit eines kombinierten Abonnements zwischen DAZN und Sky, um alle Spiele der Bundesliga zu sehen - mehr Informationen dazu findet ihr hier.

DAZN, Sky und die kostenlosen Apps, um die Bundesliga zu sehen: So seht ihr BVB - B04 heute LIVE

Wer überträgt die Bundesliga heute live? Das sind die Aufstellungen von Bayer Leverkusen und dem BVB (Borussia Dortmund)

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die Vereine die offiziellen Aufstellungen. Wir tragen diese daraufhin natürlich hier ein, klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein!

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga LIVE im TV und LIVE-STREAM? So wird BVB (Borussia Dortmund) - Bayer Leverkusen heute übertragen

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Leverkusen heute live? Der Vorbericht zum Spiel

Die Augen von Edin Terzic glänzen. Die Vorfreude auf den Beginn der Bayern-Jagd kann der Trainer von Borussia Dortmund nicht verbergen. Er will es auch gar nicht. "Wir sind bereit, am Samstag das erste Ausrufezeichen zu setzen", sagte Terzic selbstbewusst vor dem Topspiel der Champions-League-Teilnehmer gegen Bayer Leverkusen (18.30 Uhr/Sky). Und nebenbei will der BVB eine offene Rechnung begleichen.

In der Rückrunde der vergangenen Saison mussten die Schwarz-Gelben eine schmerzhafte Heimpleite gegen die Werkself hinnehmen (2:5). Es war einer jener rätselhaften Auftritte, die nach der Spielzeit trotz der Vizemeisterschaft zur Trennung von Marco Rose geführt haben.

Unter Roses Vorgänger und Nachfolger soll vieles besser werden. Der Kader ist runderneuert, die Euphorie groß. "Es wird ein ganz besonderer Tag sein. Wir freuen uns da extrem drauf", sagte Terzic.

Der Signal Iduna Park ist mit 81.365 Zuschauern ausverkauft. "Es wird laut", versprach Terzic. Der 39-Jährige will mit seiner Mannschaft daraus viel Kraft ziehen: "Diese Energie, die das Stadion entfachen kann, ist etwas ganz Besonderes für diesen Verein. Das wollen wir am Samstag spüren."

Der BVB will am Thron der Bayern zumindest kräftig rütteln. Die Sehnsucht nach dem Titel ist nach zehn Jahren Münchner Dominanz groß. Auch wenn der BVB die Favoritenrolle noch immer beim Branchenprimus sieht.

"Sie haben eine ungewöhnlich gute Mannschaft, unfassbar viel Geld jetzt investiert und von daher sind sie Topfavorit. Nichtsdestotrotz werden wir alles versuchen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Interview mit sportschau.de.

Ein schwerer Rückschlag ist der monatelange Ausfall von Haaland-Nachfolger Sebastien Haller (Hodenkrebs). Die Dortmunder suchen derzeit noch Ersatz für den Torjäger. Dass Neuzugang Niklas Süle (Muskelverletzung im vorderen Oberschenkel) den Saisonstart verpasst, bereitet kein Kopfzerbrechen. Mats Hummels rückt neben Nico Schlotterbeck in die Innenverteidigung.

Nach 52 Gegentoren in den 34 Spielen der vergangenen Saison will Terzic in der Defensive den Hebel ansetzen. Er verlangt "die Bereitschaft, um gegen den Ball zu arbeiten" und mehr "Ernsthaftigkeit in der Torverteidigung". Zudem fordert Terzic, dass seine Spieler in den "entscheidenden Zonen viel aggressiver zu Werke gehen".

Vor Gegner Leverkusen hat Terzic Respekt - trotz der Pokal-Blamage beim Drittligisten SV Elversberg (3:4). "Sie haben einige Waffen, die sie auf den Platz bringen", sagte der BVB-Coach anerkennend, fügte aber an: "Wir aber auch."

Bayer hat das unerwartete Pokal-Aus aufgearbeitet. "Wir haben keine Depressionen", versicherte Trainer Gerardo Seoane. Man müsse aber "unser Gesamtgesicht verändern". Sportdirektor Simon Rolfes sieht in der Bundesliga die große Chance, "wieder Erfolge zu feiern". Ein Sieg beim BVB und die Pokal-Schmach wäre fast vergessen. (SID)