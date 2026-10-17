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Italien Serie A
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Wer zeigt / überträgt Bologna vs. Inter Mailand heute live im TV und Livestream?

Bologna - Inter Mailand
Bologna
Inter Mailand
Italien Serie A

In der Serie A spielt Bologna gegen Inter Mailand. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Bologna und Inter Mailand beginnt am 17.10.2026, 18:00.

Anstoßzeit Bologna gegen Inter Mailand

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Italien Serie A - Spielwoche 7
Stadio Renato Dell'Ara

Wer zeigt / überträgt Bologna vs Inter Mailand heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird exklusiv auf DAZN übertragen. Der Livestream ist über die DAZN-App oder die offizielle Website abrufbar. Sky-Kunden mit einem DAZN-Abonnement können die Partie außerdem über DAZN 1 auf Kanal 214 verfolgen.

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Bologna vs. Inter Mailand: Spielvorschau

Im Stadio Renato Dell'Ara empfängt Bologna den Tabellenführer Inter Mailand zum Serie-A-Duell der 7. Spielrunde. Für Inter geht es darum, nach einer schmerzhaften Champions-League-Niederlage in der Liga wieder klare Verhältnisse zu schaffen.

Inter steht nach einer 3:4-Heimpleite gegen Club Brügge unter Druck. Trainer Cristian Chivu hat öffentlich Verantwortung übernommen und sprach davon, dass gegen Brügge „das Schloss eingestürzt" sei. Die Niederlage war Teil eines historisch schlechten Abschneidens der italienischen Klubs in der Champions League, bei dem alle vier Vertreter am gleichen Spieltag verloren.

Als wäre das nicht genug, muss Inter ohne Kapitän Lautaro Martinez antreten. Der Argentinier hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und fällt bis zur Länderspielpause im November aus. Zusätzlich fehlt Abwehrspieler Benjamin Pavard, der ebenfalls mit einem Muskelproblem ausfällt.

Bologna dagegen startet mit Rückenwind in diese Partie. Unter dem neuen Trainer Raffaele Palladino, der Domenico Tedesco ablöste, gewann das Team beim Auswärtsspiel in Lecce mit 1:2. In den Reihen der Gastgeber feiert Matteo Darmian sein Debüt – ausgerechnet gegen seinen langjährigen Ex-Klub Inter.

Für Inter bleibt die Serie A der wichtigste Anker in dieser turbulenten Phase. Der Klub teilt sich die Tabellenführung mit Lazio und will die Spitzenposition verteidigen. Bologna hingegen braucht Punkte, um sich aus den unteren Tabellenregionen zu lösen.

Nachfolgend alle Informationen, wo und wie das Spiel live übertragen wird.


Bologna vs. Inter Mailand: Aufstellungen

Bologna vs Inter Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-3
Bologna crest
Bologna
BOL
page.match.formation.title
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
3-5-2
M. PessinaM. PessinaM. DarmianM. DarmianTorbjörn Lysaker HeggemTorbjörn Lysaker HeggemA. TheateA. TheateJ. MirandaJ. MirandaL. FergusonL. FergusonN. ZorteaN. ZorteaT. PobegaT. PobegaR. PiccoliR. PiccoliF. BernardeschiF. BernardeschiN. CambiaghiN. CambiaghiJ. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniP. ZielinskiP. ZielinskiN. BarellaN. BarellaF. DimarcoF. DimarcoL. HenriqueL. HenriqueH. MkhitaryanH. MkhitaryanF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. Thuram
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
3-4-3
Bologna

Startelf

Inter Mailand

Trainer

  • R. Palladino
  • C. Chivu

Form

BOL

BOL - Form

ATA
N1-0
SAS
U2-2
NAP
N1-0
TOR
U1-1
LEC
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
INT

INT - Form

UDI
S5-3
ROM
U2-2
LUM
S2-0
PAR
S3-0
CLB
N3-4
Tor erzielt (kassiert)
15/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Bologna kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Erfolg war das 1:2 in Lecce unter Palladino. Davor gab es ein 1:1 gegen den FC Turin und ein 2:2 gegen Sassuolo, aber auch Niederlagen gegen Neapel und Atalanta, jeweils mit 0:1.

Inter präsentiert sich in der Liga zuletzt stabil, auch wenn das Europacup-Bild ein anderes zeichnet. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte Inter drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Dem 3:4 gegen Brügge gingen ein 3:0 gegen Parma und ein 5:3 gegen Udinese voraus. In der Liga erzielte Inter dabei deutlich mehr Tore als der Gegner.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

BolognaUnentschiedenInter Mailand
2
2
1
Italien Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
3
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
3
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
3
Bologna badge
Bologna
BOL
1
END
Italien Super Cup
Bologna badge
Bologna
BOL
1
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
END
Italien Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
1
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
Bologna badge
Bologna
BOL
2
END
8Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Teams fand am 23. Mai 2026 in der Serie A statt und endete 3:3. Davor setzte sich Inter im Heimspiel vom Januar 2026 mit 3:1 durch. In den letzten fünf direkten Duellen – darunter auch ein Supercup-Spiel – gab es zwei Unentschieden, zwei Inter-Siege und einen Bologna-Sieg.

Bologna vs. Inter Mailand: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Inter MailandInter MailandINT
6510188+1016
S
U
S
S
S
2
Lazio RomLazio RomLAZ
6510114+716
S
S
U
S
S
3
AS RomAS RomROM
6420143+1114
U
U
S
S
S
4
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
S
N
S
U
S
5
CagliariCagliariCGL
641163+313
U
S
S
S
N
6
AC MailandAC MailandMIL
6330115+612
U
S
U
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
632195+411
U
S
N
U
S
8
ComoComoCOM
632196+311
U
N
S
S
S
9
SSC NeapelSSC NeapelNAP
6312106+410
S
U
S
N
N
10
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
63038809
S
N
N
N
S
11
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
N
U
N
S
U
12
FC TurinFC TurinTOR
621379-27
S
U
N
S
N
13
LecceLecceLEC
6204612-66
N
N
S
N
N
14
BolognaBolognaBOL
612357-25
S
U
N
U
N
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
N
N
N
N
S
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
N
S
N
U
N
17
CFC GenuaCFC GenuaGEN
6114511-64
S
N
U
N
N
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
N
S
N
U
N
19
AC FlorenzAC FlorenzFIO
6114714-74
N
U
S
N
N
20
VenedigVenedigVEN
6006516-110
N
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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