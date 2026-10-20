Das Spiel zwischen AS Rom und Slovan Bratislava beginnt am 20.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit AS Rom gegen Slovan Bratislava

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Wer zeigt / überträgt AS Rom vs Slovan Bratislava heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist in Deutschland live über DAZN zu sehen. Die TV-Übertragung und der Live-Stream sind unten aufgeführt.

AS Rom vs. Slovan Bratislava: Spielvorschau

AS Roma empfängt Slovan Bratislava im Stadio Olimpico in Rom in der Gruppenphase der Champions League. Gian Piero Gasperini sucht mit seiner Mannschaft nach einer Reaktion auf europäischer Bühne.

Die Giallorossi tragen noch die Wunden einer dramatischen Niederlage gegen Real Madrid. Roma führte 3:1, ehe die Madrilenen in der Schlussphase dreimal trafen und das Spiel 4:3 drehten – ein Zusammenbruch, der ernsthafte Fragen über die Fähigkeit der Mannschaft aufwarf, Ergebnisse in entscheidenden Momenten zu verwalten.

In der Serie A antwortete Roma mit einem überzeugenden 2:0-Sieg gegen Genua. Das war ein willkommenes Lebenszeichen, doch ob dieser Schwung in die Champions League übertragen werden kann, muss sich erst zeigen.

Slovan Bratislava reist unter Trainer Yaya Touré nach Rom an und hat zuletzt in der Champions League eine klare 0:3-Niederlage gegen VfB Stuttgart kassiert. In der heimischen Slowakischen 1. Liga zeigt sich der Klub dagegen in stabilerer Form.

In der Champions-League-Tabelle liegt Roma auf Platz 25, Slovan auf Platz 36 – Roma geht als klarer Favorit in diese Partie. Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es hier.





AS Rom vs. Slovan Bratislava: Aufstellungen

Form

Roma kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war der 2:0-Sieg gegen Genua in der Serie A, der nach der 3:4-Champions-League-Niederlage gegen Real Madrid für etwas Ruhe sorgte. Zuvor hatte Roma 0:0 gegen Como gespielt. Über die fünf Spiele hinweg erzielte Roma acht Tore und kassierte sieben.

Slovan Bratislava gewann drei der letzten fünf Pflichtspiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Zuletzt besiegte der Klub Spartak Trnava mit 3:0 in der Ligon, nachdem er zuvor in der Champions League gegen Stuttgart 0:3 untergegangen war. Insgesamt erzielte Slovan in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte fünf.

Bilanz direkte Duelle

Die beiden Klubs trafen zuletzt im August 2011 in der Europa-League-Qualifikation aufeinander. Das Rückspiel im Stadio Olimpico endete 1:1, nachdem Slovan das Hinspiel zu Hause mit 1:0 gewonnen hatte. Aus diesen zwei Begegnungen geht damit Slovan Bratislava mit einem Sieg hervor, während Roma einmal unentschieden spielte.

AS Rom vs. Slovan Bratislava: Die Tabellen

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