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Champions League
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Wer zeigt / überträgt AS Rom vs. Slovan Bratislava heute live im TV und Livestream?

AS Rom - Slovan Bratislava
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Champions League

In der Champions League spielt AS Rom gegen Slovan Bratislava. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen AS Rom und Slovan Bratislava beginnt am 20.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit AS Rom gegen Slovan Bratislava

crest
Champions League - Spielwoche 3
Stadio Olimpico, Rome

Wer zeigt / überträgt AS Rom vs Slovan Bratislava heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist in Deutschland live über DAZN zu sehen. Die TV-Übertragung und der Live-Stream sind unten aufgeführt.

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AS Rom vs. Slovan Bratislava: Spielvorschau

AS Roma empfängt Slovan Bratislava im Stadio Olimpico in Rom in der Gruppenphase der Champions League. Gian Piero Gasperini sucht mit seiner Mannschaft nach einer Reaktion auf europäischer Bühne.

Die Giallorossi tragen noch die Wunden einer dramatischen Niederlage gegen Real Madrid. Roma führte 3:1, ehe die Madrilenen in der Schlussphase dreimal trafen und das Spiel 4:3 drehten – ein Zusammenbruch, der ernsthafte Fragen über die Fähigkeit der Mannschaft aufwarf, Ergebnisse in entscheidenden Momenten zu verwalten.

In der Serie A antwortete Roma mit einem überzeugenden 2:0-Sieg gegen Genua. Das war ein willkommenes Lebenszeichen, doch ob dieser Schwung in die Champions League übertragen werden kann, muss sich erst zeigen.

Slovan Bratislava reist unter Trainer Yaya Touré nach Rom an und hat zuletzt in der Champions League eine klare 0:3-Niederlage gegen VfB Stuttgart kassiert. In der heimischen Slowakischen 1. Liga zeigt sich der Klub dagegen in stabilerer Form.

In der Champions-League-Tabelle liegt Roma auf Platz 25, Slovan auf Platz 36 – Roma geht als klarer Favorit in diese Partie. Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es hier.


AS Rom vs. Slovan Bratislava: Aufstellungen

AS Rom vs Slovan Bratislava Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
AS Rom crest
AS Rom
ROM
page.match.formation.title
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
4-2-3-1
P. GolliniP. GolliniG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'DickaM. HermosoM. HermosoN. PisilliN. PisilliL. PellegriniL. PellegriniMatias SouléMatias SouléN. MolinaN. MolinaM. de RoonM. de Roonteam-logoWesleyD. MalenD. MalenD. TakacD. TakacK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicS. CruzS. CruzC. BlackmanC. BlackmanS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyT. BarseghyanT. BarseghyanA. MustaficA. MustaficC. MartinezC. MartinezA. GrigerA. Griger
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
3-4-2-1
AS Rom

Startelf

Slovan Bratislava

Trainer

  • G. Gasperini
  • Yaya Touré

Form

ROM

ROM - Form

TOR
S0-2
INT
U2-2
COM
U0-0
RMA
N3-4
GEN
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SBR

SBR - Form

MIT
S1-3
KOM
S1-2
SKA
U1-1
VFB
N0-3
TRN
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Roma kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war der 2:0-Sieg gegen Genua in der Serie A, der nach der 3:4-Champions-League-Niederlage gegen Real Madrid für etwas Ruhe sorgte. Zuvor hatte Roma 0:0 gegen Como gespielt. Über die fünf Spiele hinweg erzielte Roma acht Tore und kassierte sieben.

Slovan Bratislava gewann drei der letzten fünf Pflichtspiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Zuletzt besiegte der Klub Spartak Trnava mit 3:0 in der Ligon, nachdem er zuvor in der Champions League gegen Stuttgart 0:3 untergegangen war. Insgesamt erzielte Slovan in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte fünf.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

AS RomUnentschiedenSlovan Bratislava
0
1
1
Europa League Qualification
AS Rom badge
AS Rom
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
END
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
END
1Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

Die beiden Klubs trafen zuletzt im August 2011 in der Europa-League-Qualifikation aufeinander. Das Rückspiel im Stadio Olimpico endete 1:1, nachdem Slovan das Hinspiel zu Hause mit 1:0 gewonnen hatte. Aus diesen zwei Begegnungen geht damit Slovan Bratislava mit einem Sieg hervor, während Roma einmal unentschieden spielte.

AS Rom vs. Slovan Bratislava: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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