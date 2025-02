In der Champions League duellieren sich heute die AS Monaco und Benfica Lissabon. Wer das Spektakel im TV und Stream live überträgt, erfahrt Ihr hier.

Im Playoff-Hinspiel der Champions League heißt es am heutigen Mittwoch, dem 12. Februar, AS Monaco vs. Benfica Lissabon. Um 21 Uhr sind alle Blicke auf das Stade Louis II in Monaco gerichtet, wo die Partie dann beginnt.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr AS Monaco vs. Benfica Lissabon heute im LIVE STREAM und TV schauen könnt.

Wer zeigt / überträgt AS Monaco vs. Benfica Lissabon heute im LIVE STREAM und live im TV?

AS Monaco trifft in den CL-Playoffs auf Benfica Lissabon. Wer überträgt den Kracher live? DAZN wird sich um die Sendung kümmern.

Mit einem DAZN Unlimited-Abo (ab 34,99 Euro pro Monat im Jahresdeal) verpasst Ihr keine Sekunde des Duells.

Spiel AS Monaco vs. Benfica Lissabon Sender DAZN

AS Monaco vs. Benfica Lissabon: Wann ist der Anstoß?

Begegnung: AS Monaco vs. Benfica Lissabon Spieltag: 9. Spieltag, Playoff-Hinspiel Wettbewerb: Champions League Datum: 12. Februar 2025 Uhrzeit: 21 Uhr Ort: Stade Louis II (Monaco)

AS Monaco vs. Benfica Lissabon: News, Form und Aufstellungen

Monaco-News

Monaco präsentiert sich in der Ligue 1 in einer guten Form und gehört neben Marseille, Lille und Nizza zum Quartett der Verfolger von PSG. Trotz der deutlichen 0:3-Niederlage gegen Inter Mailand am letzten CL-Spieltag gelang die Playoff-Qualifikation. Die Vorfreude und der Wunsch nach einer gelungenen Revanche dürften groß sein. Folarin Balogun fällt aber weiter verletzt aus, George Ilenikhenas Einsatz ist fraglich und Christian Mawissa rotgesperrt.

Die Aufstellung von AS Monaco

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Benfica-News

In der Liga laufen die Portugiesen dem Stadtrivalen und Tabellenführer Sporting Lissabon hinterher. International ist das Team auf einem guten Weg, man gewann mit 2:0 gegen Juventus Turin und musste sich dem FC Barcelona nur knapp mit 4:5 geschlagen geben. Bei Benfica fallen Tiago Gouveia und Renato Sanches aus, Angel Di Marias Einsatz ist außerdem fraglich.

Die Aufstellung von Benfica Lissabon

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

AS Monaco vs. Benfica Lissabon: Der direkte Vergleich

Im Vergleich hat Benfica Lissabon mit zwei Siegen klar die Nase vorn, nur einmal gab es gegen die AS Monaco ein Unentschieden.

Das letzte Duell ist noch gar nicht lange her, erst in der Ligaphase der Champions League 2024/25 traf man aufeinander. Benfica drehte die Partie mit zwei späten Toren durch Arthur Cabral und Zeki Amdouni zum 3:2.

Duelle insgesamt 3 Siege AS Monaco 0 Siege Benfica Lissabon 2 Unentschieden 1 Bisher letztes Duell AS Monaco vs. Benfica Lissabon 2:3 (Champions League, 27. November 2024)

