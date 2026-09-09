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Wer zeigt / überträgt Sporting CP vs. Galatasaray heute live im TV und Livestream?

Sporting CP - Galatasaray
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In der Champions League spielt Sporting CP gegen Galatasaray. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Sporting CP und Galatasaray beginnt am 09.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Sporting CP gegen Galatasaray

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Champions League - Spielwoche 1
Estadio Jose Alvalade

Wer zeigt / überträgt Sporting CP vs Galatasaray heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend sind alle Sender und Streaming-Optionen aufgeführt.

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Sporting CP vs. Galatasaray: Spielvorschau

Im Estádio José Alvalade in Lissabon empfängt Sporting CP am Mittwoch den türkischen Meister Galatasaray Istanbul zum Auftakt der UEFA-Champions-League-Gruppenphase.

Die Gastgeber reisen in blendender Form an. Rui Borges' Mannschaft hat vier ihrer letzten fünf Ligaspiele gewonnen und zuletzt Nacional mit 2:0 bezwungen – ein klares Zeichen dafür, dass die Leões in der Primeira Liga derzeit kaum zu stoppen sind.

Galatasaray präsentiert sich in der Süper Lig ebenfalls stark. Die Istanbuler haben drei der vergangenen vier Pflichtspiele gewonnen, darunter ein beeindruckendes 3:2 auswärts bei Göztepe. Trainer Okan Buruk strebt nach dem vierten Meistertitel in Folge – und nun auch nach europäischem Renommee.

Doch Galatasaray reist mit Sorgen im Gepäck nach Portugal. Stürmerstar Victor Osimhen, der in den vergangenen zwei Spielzeiten 41 Süper-Lig-Tore erzielt hat, fehlt verletzt. Auch Mario Lemina, Günay Güvenc und Wilfried Singo stehen Okan Buruk nicht zur Verfügung.

Auf Seiten von Sporting fehlen Nuno Santos und João Simões. Trainer Rui Borges kann ansonsten aber aus einem breiten Kader schöpfen und dürfte auf eine eingespielten Elf vertrauen.

Das Duell zwischen dem portugiesischen Tabellenführer und dem türkischen Serienmeister verspricht intensiven Champions-League-Fußball. Alle Infos zur Übertragung gibt es weiter unten.


Sporting CP vs. Galatasaray: Aufstellungen

Sporting CP vs Galatasaray Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
Aufstellung
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
R. SilvaR. SilvaZ. DebastZ. DebastG. InacioG. InacioM. AraujoM. AraujoIván FresnedaIván FresnedaR. ZalazarR. ZalazarG. CatamoG. CatamoS. AltimiraS. AltimiraF. GoncalvesF. GoncalvesI. DoumbiaI. DoumbiaLuis SuárezLuis SuárezU. CakirU. CakirI. JakobsI. JakobsR. SallaiR. SallaiAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciDavinson SánchezDavinson SánchezL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovGabriel SaraGabriel SaraYunus AkgünYunus AkgünLeroy SanéLeroy SanéB. YilmazB. Yilmaz
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
Sporting CP

Startelf

Galatasaray

Trainer

  • R. Borges
  • O. Buruk

Form

SCP

SCP - Form

EST
U2-2
VSC
S3-2
ALV
S3-1
RA
S0-4
NAC
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
GAL

GAL - Form

VIL
N1-2
COB
U2-2
ERZ
S0-4
GÖZ
S3-2
IBS
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Sporting CP kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Lissabon zurück. Die Leões erzielten dabei insgesamt 12 Tore und kassierten fünf – zuletzt gewann die Mannschaft gegen Nacional mit 2:0. Besonders bemerkenswert: ein 4:0-Auswärtssieg bei Rio Ave.

Galatasaray weist in den letzten fünf Partien drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Die Istanbuler trafen dabei zehnmal und kassierten sieben Gegentore. Zuletzt setzte sich der Klub mit 2:3 bei Istanbul Başakşehir durch; das einzige Unentschieden (2:2 gegen Çorum FK) und die Niederlage (1:2 gegen Villarreal im Testspiel) liegen bereits etwas länger zurück.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen liegen keine Daten aus früheren Direktbegegnungen vor.

Sporting CP vs. Galatasaray: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
6
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
7
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
AS RomAS RomROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
7
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
7
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
7
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NeapelSSC NeapelNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
32
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
32
LilleLilleLIL
100123-10
N
34
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
35
LASKLASKLAS
100101-10
N
36
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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