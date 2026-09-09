Das Spiel zwischen Sporting CP und Galatasaray beginnt am 09.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Sporting CP gegen Galatasaray

Champions League - Spielwoche 1 9. Sept. 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

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Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend sind alle Sender und Streaming-Optionen aufgeführt.

Sporting CP vs. Galatasaray: Spielvorschau

Im Estádio José Alvalade in Lissabon empfängt Sporting CP am Mittwoch den türkischen Meister Galatasaray Istanbul zum Auftakt der UEFA-Champions-League-Gruppenphase.

Die Gastgeber reisen in blendender Form an. Rui Borges' Mannschaft hat vier ihrer letzten fünf Ligaspiele gewonnen und zuletzt Nacional mit 2:0 bezwungen – ein klares Zeichen dafür, dass die Leões in der Primeira Liga derzeit kaum zu stoppen sind.

Galatasaray präsentiert sich in der Süper Lig ebenfalls stark. Die Istanbuler haben drei der vergangenen vier Pflichtspiele gewonnen, darunter ein beeindruckendes 3:2 auswärts bei Göztepe. Trainer Okan Buruk strebt nach dem vierten Meistertitel in Folge – und nun auch nach europäischem Renommee.

Doch Galatasaray reist mit Sorgen im Gepäck nach Portugal. Stürmerstar Victor Osimhen, der in den vergangenen zwei Spielzeiten 41 Süper-Lig-Tore erzielt hat, fehlt verletzt. Auch Mario Lemina, Günay Güvenc und Wilfried Singo stehen Okan Buruk nicht zur Verfügung.

Auf Seiten von Sporting fehlen Nuno Santos und João Simões. Trainer Rui Borges kann ansonsten aber aus einem breiten Kader schöpfen und dürfte auf eine eingespielten Elf vertrauen.

Das Duell zwischen dem portugiesischen Tabellenführer und dem türkischen Serienmeister verspricht intensiven Champions-League-Fußball. Alle Infos zur Übertragung gibt es weiter unten.





Sporting CP vs. Galatasaray: Aufstellungen

Form

Sporting CP kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Lissabon zurück. Die Leões erzielten dabei insgesamt 12 Tore und kassierten fünf – zuletzt gewann die Mannschaft gegen Nacional mit 2:0. Besonders bemerkenswert: ein 4:0-Auswärtssieg bei Rio Ave.

Galatasaray weist in den letzten fünf Partien drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Die Istanbuler trafen dabei zehnmal und kassierten sieben Gegentore. Zuletzt setzte sich der Klub mit 2:3 bei Istanbul Başakşehir durch; das einzige Unentschieden (2:2 gegen Çorum FK) und die Niederlage (1:2 gegen Villarreal im Testspiel) liegen bereits etwas länger zurück.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen liegen keine Daten aus früheren Direktbegegnungen vor.

Sporting CP vs. Galatasaray: Die Tabellen

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