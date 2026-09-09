Das Spiel zwischen SSC Neapel und FC Arsenal beginnt am 09.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit SSC Neapel gegen FC Arsenal

Champions League - Spielwoche 1 9. Sept. 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

Wer zeigt / überträgt SSC Neapel vs FC Arsenal heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen SSC Neapel und FC Arsenal wird live auf DAZN übertragen. Über den untenstehenden Link gelangst du direkt zur Übertragung.

SSC Neapel vs. FC Arsenal: Spielvorschau

Im Stadio Diego Armando Maradona empfängt SSC Neapel den FC Arsenal zum Auftakt der UEFA Champions League 2026/27. Das Duell findet am 9. September 2026 in Neapel statt und markiert den ersten Auftritt beider Klubs in der neuen europäischen Saison.

Für Neapel kommt die Partie zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Massimiliano Allegris Mannschaft verlor die letzten beiden Serie-A-Spiele – 1:2 gegen Como und 2:3 gegen Inter Mailand – und geht mit spürbarem Rückenwind-Defizit in das Spiel. Der einzige Lichtblick aus den vergangenen fünf Partien war ein Auswärtssieg bei CFC Genua.

Arsenal hingegen reist in Bestform an. Mikel Artetas Mannschaft gewann alle vier Pflichtspiele seit Saisonbeginn, darunter ein 3:0 gegen Manchester City im Community Shield und zuletzt ein 2:1 zu Hause gegen den FC Chelsea in der Premier League. Die Gunners stehen in der Champions-League-Tabelle aktuell auf Rang zwei.

Der Ausfall von William Saliba bleibt das dominierende Thema in der Arsenal-Defensive. Der französische Innenverteidiger fehlt verletzt, was Arteta zur Umstellung zwingt. Neapel kann dagegen auf eine vollständige Kaderliste zurückgreifen – zumindest laut aktuellem Stand.

Declan Rice steht nach seiner Auseinandersetzung mit Morgan Rogers im Premier-League-Spiel gegen Chelsea im Fokus der Öffentlichkeit. Der englische Nationalspieler bleibt trotz der Kritik von außen ein zentrales Element in Arsenals Mittelfeld. Auch die Ballon-d'Or-Diskussionen rund um Arteta und seinen Kader unterstreichen den Stellenwert des Klubs in dieser Saison.

Die Partie dürfte zeigen, ob Neapel unter Allegri die Kurve kriegt – oder ob Arsenal seinen makellosen Saisonstart auf europäischer Bühne fortsetzt. Alle Infos zur Übertragung gibt es weiter unten.





SSC Neapel vs. FC Arsenal: Aufstellungen

Form

Neapel kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in die Partie. Zuletzt verlor die Mannschaft mit 2:3 gegen Inter Mailand, davor gab es eine 1:2-Heimniederlage gegen Como. Einzig der 2:0-Auswärtssieg bei CFC Genua lieferte zuletzt ein positives Ergebnis im Pflichtspiel. Insgesamt erzielte Neapel in diesen fünf Spielen zwölf Tore, kassierte aber acht Gegentreffer – eine Defensivbilanz, die Sorgen bereitet.

Arsenal präsentiert sich dagegen in herausragender Verfassung mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Partien. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Heimsieg gegen Chelsea in der Premier League, zuvor schlug man Aston Villa auswärts mit 1:0. Besonders beeindruckend war das 3:0 gegen Manchester City im Community Shield. Die Gunners blieben in vier der fünf Spiele ohne Gegentor.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs datiert aus der Europa League 2019: Arsenal gewann das Auswärtsspiel in Neapel mit 1:0, nachdem man das Hinspiel bereits mit 2:0 für sich entschieden hatte. In der Champions League trafen die Teams zuletzt 2013 aufeinander – Arsenal gewann das Heimspiel mit 2:0, verlor das Rückspiel in Neapel jedoch ebenfalls mit 0:2. Über alle fünf dokumentierten Begegnungen hält Arsenal eine leichte Oberhand mit drei Siegen gegenüber einem Sieg für Neapel und einem Unentschieden.

SSC Neapel vs. FC Arsenal: Die Tabellen

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