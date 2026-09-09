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Wer zeigt / überträgt SSC Neapel vs. FC Arsenal heute live im TV und Livestream?

SSC Neapel - FC Arsenal
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In der Champions League spielt SSC Neapel gegen FC Arsenal. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen SSC Neapel und FC Arsenal beginnt am 09.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit SSC Neapel gegen FC Arsenal

crest
Champions League - Spielwoche 1
Diego Armando Maradona

Wer zeigt / überträgt SSC Neapel vs FC Arsenal heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen SSC Neapel und FC Arsenal wird live auf DAZN übertragen. Über den untenstehenden Link gelangst du direkt zur Übertragung.

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SSC Neapel vs. FC Arsenal: Spielvorschau

Im Stadio Diego Armando Maradona empfängt SSC Neapel den FC Arsenal zum Auftakt der UEFA Champions League 2026/27. Das Duell findet am 9. September 2026 in Neapel statt und markiert den ersten Auftritt beider Klubs in der neuen europäischen Saison.

Für Neapel kommt die Partie zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Massimiliano Allegris Mannschaft verlor die letzten beiden Serie-A-Spiele – 1:2 gegen Como und 2:3 gegen Inter Mailand – und geht mit spürbarem Rückenwind-Defizit in das Spiel. Der einzige Lichtblick aus den vergangenen fünf Partien war ein Auswärtssieg bei CFC Genua.

Arsenal hingegen reist in Bestform an. Mikel Artetas Mannschaft gewann alle vier Pflichtspiele seit Saisonbeginn, darunter ein 3:0 gegen Manchester City im Community Shield und zuletzt ein 2:1 zu Hause gegen den FC Chelsea in der Premier League. Die Gunners stehen in der Champions-League-Tabelle aktuell auf Rang zwei.

Der Ausfall von William Saliba bleibt das dominierende Thema in der Arsenal-Defensive. Der französische Innenverteidiger fehlt verletzt, was Arteta zur Umstellung zwingt. Neapel kann dagegen auf eine vollständige Kaderliste zurückgreifen – zumindest laut aktuellem Stand.

Declan Rice steht nach seiner Auseinandersetzung mit Morgan Rogers im Premier-League-Spiel gegen Chelsea im Fokus der Öffentlichkeit. Der englische Nationalspieler bleibt trotz der Kritik von außen ein zentrales Element in Arsenals Mittelfeld. Auch die Ballon-d'Or-Diskussionen rund um Arteta und seinen Kader unterstreichen den Stellenwert des Klubs in dieser Saison.

Die Partie dürfte zeigen, ob Neapel unter Allegri die Kurve kriegt – oder ob Arsenal seinen makellosen Saisonstart auf europäischer Bühne fortsetzt. Alle Infos zur Übertragung gibt es weiter unten.


SSC Neapel vs. FC Arsenal: Aufstellungen

SSC Neapel vs FC Arsenal Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
Aufstellung
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. MeretA. MeretR. MarinR. MarinG. Di LorenzoG. Di LorenzoL. SpinazzolaL. SpinazzolaA. RrahmaniA. RrahmaniK. De BruyneK. De BruyneS. LobotkaS. LobotkaA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaA. SantosA. SantosRasmus HöjlundRasmus HöjlundDavid NeresDavid NeresD. RayaD. RayaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesC. TzolisC. TzolisB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardK. HavertzK. Havertz
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-3-3
SSC Neapel

Startelf

FC Arsenal

Trainer

  • M. Allegri
  • M. Arteta

Form

NAP

NAP - Form

CEL
U1-1
ARI
S6-2
GEN
S0-2
COM
N1-2
INT
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
12/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ARS

ARS - Form

COM
S1-1
MCI
S3-0
COV
S3-0
AVL
S0-1
CHE
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Neapel kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in die Partie. Zuletzt verlor die Mannschaft mit 2:3 gegen Inter Mailand, davor gab es eine 1:2-Heimniederlage gegen Como. Einzig der 2:0-Auswärtssieg bei CFC Genua lieferte zuletzt ein positives Ergebnis im Pflichtspiel. Insgesamt erzielte Neapel in diesen fünf Spielen zwölf Tore, kassierte aber acht Gegentreffer – eine Defensivbilanz, die Sorgen bereitet.

Arsenal präsentiert sich dagegen in herausragender Verfassung mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Partien. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Heimsieg gegen Chelsea in der Premier League, zuvor schlug man Aston Villa auswärts mit 1:0. Besonders beeindruckend war das 3:0 gegen Manchester City im Community Shield. Die Gunners blieben in vier der fünf Spiele ohne Gegentor.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SSC NeapelUnentschiedenFC Arsenal
1
1
3
Europa League
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Europa League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
0
END
Champions League
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
2
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
0
END
Champions League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
0
END
Klub Freundschaftsspiele
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
2
END
4Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs datiert aus der Europa League 2019: Arsenal gewann das Auswärtsspiel in Neapel mit 1:0, nachdem man das Hinspiel bereits mit 2:0 für sich entschieden hatte. In der Champions League trafen die Teams zuletzt 2013 aufeinander – Arsenal gewann das Heimspiel mit 2:0, verlor das Rückspiel in Neapel jedoch ebenfalls mit 0:2. Über alle fünf dokumentierten Begegnungen hält Arsenal eine leichte Oberhand mit drei Siegen gegenüber einem Sieg für Neapel und einem Unentschieden.

SSC Neapel vs. FC Arsenal: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
6
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
7
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
AS RomAS RomROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
7
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
7
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
7
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NeapelSSC NeapelNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
32
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
32
LilleLilleLIL
100123-10
N
34
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
35
LASKLASKLAS
100101-10
N
36
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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