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Wer zeigt / überträgt Paderborn vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Paderborn - VfB Stuttgart
Paderborn
VfB Stuttgart
Bundesliga

In der Bundesliga spielt Paderborn gegen VfB Stuttgart. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Paderborn und VfB Stuttgart beginnt am 10.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Paderborn gegen VfB Stuttgart

crest
Bundesliga - Spielwoche 5
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Wer zeigt / überträgt Paderborn vs VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Paderborn und VfB Stuttgart ist am Samstagnachmittag live zu sehen. Sky WOW überträgt die Partie im Livestream, DAZN zeigt das Spiel im Rahmen der Samstags-Konferenz.

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Paderborn vs. VfB Stuttgart: Spielvorschau

Am Samstag, den 10. Oktober 2026, empfängt der SC Paderborn den VfB Stuttgart in der Home Deluxe Arena. Es ist der 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2026/27 – und beide Mannschaften brauchen dringend Punkte.

Paderborn kämpft nach einem durchwachsenen Saisonstart um Stabilität. Zuletzt gab es zwei Siege in Serie – gegen Hoffenheim in der Liga und gegen DC United in einem Freundschaftsspiel – doch die Niederlage gegen Dortmund mit 0:3 sitzt noch tief. Ralf Kettemann sucht nach Konstanz.

Der VfB Stuttgart reist mit gemischten Gefühlen nach Ostwestfalen. Sebastian Hoeneß' Mannschaft hat zuletzt in der Bundesliga zweimal verloren, gegen Dortmund mit 0:1 und gegen Hoffenheim mit 1:2. Der 3:1-Sieg in der Champions League gegen Viking war ein Lichtblick, reicht aber nicht, um die Schwäche in der Liga zu überdecken.

Besonders im Angriff läuft es beim VfB noch nicht rund. Neuzugang Dzenan Pejcinovic, der im Sommer für 25 Millionen Euro von Wolfsburg kam, blieb nach einem starken Pokalauftakt in der Bundesliga bislang torlos. Der 21-Jährige weiß selbst, dass er mehr liefern muss – Bundestrainer Jürgen Klopp ließ ihn für die Nations-League-Partien zuletzt außen vor.

Für Stuttgart ist es ein Spiel, das gewonnen werden muss. Auf dem Papier ist der Gast die stärkere Mannschaft – doch Paderborn ist zuhause schwer zu schlagen und hat zuletzt Selbstvertrauen getankt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


Paderborn vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Paderborn vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Paderborn crest
Paderborn
SCP
Aufstellung
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
N. NollN. NollM. HansenM. HansenJ. ter HorstJ. ter HorstT. SchellerT. SchellerL. CurdaL. CurdaR. ObermairR. Obermairteam-logoG. VidovicS. CastanedaS. CastanedaL. UlrichL. UlrichM. PieringerM. PieringerS. MarinoS. MarinoD. SeimenD. SeimenF. JeltschF. JeltschJ. ChabotJ. ChabotL. AssignonL. AssignonMaximilian MittelstädtMaximilian MittelstädtChris FührichChris FührichGrischa PrömelGrischa PrömelB. El KhannoussB. El KhannoussJ. LewelingJ. LewelingA. StillerA. StillerD. UndavD. Undav
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
3-5-2
Paderborn

Startelf

VfB Stuttgart

Trainer

  • R. Kettemann
  • S. Hoeness

Form

SCP

SCP - Form

M05
U0-0
SCF
N0-1
BVB
N3-0
TSG
S3-1
DCU
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
4/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
VFB

VFB - Form

KÖL
S4-1
VIK
S3-1
TSG
N2-1
BVB
N0-1
GFT
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
13/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Paderborn kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt gab es einen 3:1-Sieg gegen Hoffenheim in der Bundesliga, davor ein 0:0 gegen Mainz. Die deutliche 0:3-Niederlage gegen Dortmund bleibt der tiefste Punkt dieser Serie. Insgesamt erzielte Paderborn in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte fünf.

Der VfB Stuttgart hat ebenfalls zwei der vergangenen fünf Partien gewonnen, aber zuletzt zweimal in der Bundesliga verloren – 0:1 gegen Dortmund und 1:2 gegen Hoffenheim. Positiv heraus sticht der 3:1-Erfolg in der Champions League gegen Viking sowie ein klares 4:1 gegen Köln in der Liga. Stuttgart hat in diesem Zeitraum 13 Tore erzielt, aber auch sieben kassiert – eine Bilanz, die Stärke im Angriff, aber Anfälligkeit in der Abwehr zeigt.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

PaderbornUnentschiedenVfB Stuttgart
0
1
4
Deutschland DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
END
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
END
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
0
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
END
Deutschland DFB-Pokal
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
END
Deutschland DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
4
END
3Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Januar 2023 im DFB-Pokal statt: Stuttgart gewann damals auswärts mit 2:1. Blickt man auf alle fünf bekannten Duelle zurück, dominiert Stuttgart klar – vier Siege stehen einem Unentschieden gegenüber, Paderborn konnte noch keines dieser Spiele für sich entscheiden.

Paderborn vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
U
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
U
S
U
S
N
5
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
7
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
8
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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