Das Spiel zwischen Paderborn und VfB Stuttgart beginnt am 10.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Paderborn gegen VfB Stuttgart

Bundesliga - Spielwoche 5 10. Okt. 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Wer zeigt / überträgt Paderborn vs VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Paderborn und VfB Stuttgart ist am Samstagnachmittag live zu sehen. Sky WOW überträgt die Partie im Livestream, DAZN zeigt das Spiel im Rahmen der Samstags-Konferenz.

Paderborn vs. VfB Stuttgart: Spielvorschau

Am Samstag, den 10. Oktober 2026, empfängt der SC Paderborn den VfB Stuttgart in der Home Deluxe Arena. Es ist der 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2026/27 – und beide Mannschaften brauchen dringend Punkte.

Paderborn kämpft nach einem durchwachsenen Saisonstart um Stabilität. Zuletzt gab es zwei Siege in Serie – gegen Hoffenheim in der Liga und gegen DC United in einem Freundschaftsspiel – doch die Niederlage gegen Dortmund mit 0:3 sitzt noch tief. Ralf Kettemann sucht nach Konstanz.

Der VfB Stuttgart reist mit gemischten Gefühlen nach Ostwestfalen. Sebastian Hoeneß' Mannschaft hat zuletzt in der Bundesliga zweimal verloren, gegen Dortmund mit 0:1 und gegen Hoffenheim mit 1:2. Der 3:1-Sieg in der Champions League gegen Viking war ein Lichtblick, reicht aber nicht, um die Schwäche in der Liga zu überdecken.

Besonders im Angriff läuft es beim VfB noch nicht rund. Neuzugang Dzenan Pejcinovic, der im Sommer für 25 Millionen Euro von Wolfsburg kam, blieb nach einem starken Pokalauftakt in der Bundesliga bislang torlos. Der 21-Jährige weiß selbst, dass er mehr liefern muss – Bundestrainer Jürgen Klopp ließ ihn für die Nations-League-Partien zuletzt außen vor.

Für Stuttgart ist es ein Spiel, das gewonnen werden muss. Auf dem Papier ist der Gast die stärkere Mannschaft – doch Paderborn ist zuhause schwer zu schlagen und hat zuletzt Selbstvertrauen getankt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





Paderborn vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Form

Paderborn kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt gab es einen 3:1-Sieg gegen Hoffenheim in der Bundesliga, davor ein 0:0 gegen Mainz. Die deutliche 0:3-Niederlage gegen Dortmund bleibt der tiefste Punkt dieser Serie. Insgesamt erzielte Paderborn in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte fünf.

Der VfB Stuttgart hat ebenfalls zwei der vergangenen fünf Partien gewonnen, aber zuletzt zweimal in der Bundesliga verloren – 0:1 gegen Dortmund und 1:2 gegen Hoffenheim. Positiv heraus sticht der 3:1-Erfolg in der Champions League gegen Viking sowie ein klares 4:1 gegen Köln in der Liga. Stuttgart hat in diesem Zeitraum 13 Tore erzielt, aber auch sieben kassiert – eine Bilanz, die Stärke im Angriff, aber Anfälligkeit in der Abwehr zeigt.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Januar 2023 im DFB-Pokal statt: Stuttgart gewann damals auswärts mit 2:1. Blickt man auf alle fünf bekannten Duelle zurück, dominiert Stuttgart klar – vier Siege stehen einem Unentschieden gegenüber, Paderborn konnte noch keines dieser Spiele für sich entscheiden.

Paderborn vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.