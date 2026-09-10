Das Spiel zwischen PSV und Schachtar Donezk beginnt am 10.09.2026, 18:45.

Anstoßzeit PSV gegen Schachtar Donezk

Champions League - Spielwoche 1 10. Sept. 2026 - 12:45 Philips Stadion

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Das Spiel ist live bei DAZN zu sehen. Die TV- und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

PSV vs. Schachtar Donezk: Spielvorschau

Im Philips Stadion in Eindhoven empfängt PSV Eindhoven den ukrainischen Vertreter Schachtar Donezk in der Champions League. Für Peter Boszs Mannschaft ist es die Rückkehr auf die europäische Bühne nach einer beeindruckenden Startphase in der Eredivisie.

PSV reist mit breiter Brust in dieses Spiel. Vier Siege aus den letzten vier Eredivisie-Partien – darunter ein 6:1 gegen FC Utrecht und ein 5:1 gegen FC Groningen – unterstreichen die Dominanz der Eindhövener in der laufenden Saison. Zuletzt setzte sich die Mannschaft auch im Topspiel gegen Ajax mit 3:1 durch.

Der Sieg in Amsterdam war keine Selbstverständlichkeit. Ruben van Bommel stand dabei im Mittelpunkt – der Sohn des früheren Bayern-München-Stars sorgte mit einem umstrittenen Foul für Aufregung, kam jedoch mit einer gelben Karte davon. PSV zeigte Nervenstärke und holte alle drei Punkte.

Schachtar Donezk reist als Tabellensiebentem der Champions League an – gleichauf mit PSV in der Gruppenphase. Trainer Arda Turans Mannschaft befindet sich in ordentlicher Form und gewann zuletzt in der ukrainischen Premier League gegen Karpaty Lwiw mit 2:1.

Die Ukrainer sind kein unbeschriebenes Blatt auf internationaler Ebene. Ihr letzter Auftritt in Eindhoven endete 3:2 für PSV – ein knappes Ergebnis, das zeigt, dass Schachtar durchaus in der Lage ist, europäischen Topklubs Paroli zu bieten.

Das Philips Stadion dürfte gut gefüllt sein, wenn PSV die Chance hat, sich in der Champions League zu behaupten. Alle Informationen zur Übertragung gibt es weiter unten.





PSV vs. Schachtar Donezk: Aufstellungen

Form

PSV kommt mit einer starken Serie in dieses Spiel: Vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für sich. Der jüngste Erfolg war das 3:1 gegen Ajax Amsterdam in der Eredivisie. Zuvor hatte PSV FC Utrecht mit 6:1 und FC Groningen mit 5:1 bezwungen – beides deutliche Ergebnisse, die die Offensivstärke der Mannschaft belegen. Lediglich ein 2:2 gegen Fortuna Sittard zum Saisonauftakt trübte die Bilanz leicht.

Schachtar Donezk weist in den letzten fünf Spielen vier Siege und eine Niederlage auf. Zuletzt gewann die Mannschaft von Trainer Arda Turan auswärts gegen Karpaty Lwiw mit 2:1. Zuvor gab es ein 2:0 gegen Polissya Zhytomyr als einzigen Ausrutscher – davor siegte Schachtar dreimal in Folge, darunter ein 5:1 gegen Kudrivka.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 1 0 0 Champions League PSV PSV 3 Schachtar Donezk SHK 2 END 3 Erzielte Tore 2 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Das bislang einzige dokumentierte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs endete 3:2 für PSV – gespielt am 27. November 2024 in der Champions League. PSV sicherte sich damals den Sieg im Philips Stadion mit einem knappen, aber verdienten Ergebnis.

PSV vs. Schachtar Donezk: Die Tabellen

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