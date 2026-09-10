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Wer zeigt / überträgt PSV vs. Schachtar Donezk heute live im TV und Livestream?

PSV - Schachtar Donezk
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In der Champions League spielt PSV gegen Schachtar Donezk. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen PSV und Schachtar Donezk beginnt am 10.09.2026, 18:45.

Anstoßzeit PSV gegen Schachtar Donezk

crest
Champions League - Spielwoche 1
Philips Stadion

Wer zeigt / überträgt PSV vs Schachtar Donezk heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist live bei DAZN zu sehen. Die TV- und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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PSV vs. Schachtar Donezk: Spielvorschau

Im Philips Stadion in Eindhoven empfängt PSV Eindhoven den ukrainischen Vertreter Schachtar Donezk in der Champions League. Für Peter Boszs Mannschaft ist es die Rückkehr auf die europäische Bühne nach einer beeindruckenden Startphase in der Eredivisie.

PSV reist mit breiter Brust in dieses Spiel. Vier Siege aus den letzten vier Eredivisie-Partien – darunter ein 6:1 gegen FC Utrecht und ein 5:1 gegen FC Groningen – unterstreichen die Dominanz der Eindhövener in der laufenden Saison. Zuletzt setzte sich die Mannschaft auch im Topspiel gegen Ajax mit 3:1 durch.

Der Sieg in Amsterdam war keine Selbstverständlichkeit. Ruben van Bommel stand dabei im Mittelpunkt – der Sohn des früheren Bayern-München-Stars sorgte mit einem umstrittenen Foul für Aufregung, kam jedoch mit einer gelben Karte davon. PSV zeigte Nervenstärke und holte alle drei Punkte.

Schachtar Donezk reist als Tabellensiebentem der Champions League an – gleichauf mit PSV in der Gruppenphase. Trainer Arda Turans Mannschaft befindet sich in ordentlicher Form und gewann zuletzt in der ukrainischen Premier League gegen Karpaty Lwiw mit 2:1.

Die Ukrainer sind kein unbeschriebenes Blatt auf internationaler Ebene. Ihr letzter Auftritt in Eindhoven endete 3:2 für PSV – ein knappes Ergebnis, das zeigt, dass Schachtar durchaus in der Lage ist, europäischen Topklubs Paroli zu bieten.

Das Philips Stadion dürfte gut gefüllt sein, wenn PSV die Chance hat, sich in der Champions League zu behaupten. Alle Informationen zur Übertragung gibt es weiter unten.


PSV vs. Schachtar Donezk: Aufstellungen

PSV vs Schachtar Donezk Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
PSV crest
PSV
PSV
Aufstellung
Schachtar Donezk crest
Schachtar Donezk
SHK
4-1-4-1
M. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoF. KosticF. KosticS. DestS. DestL. GeertruidaL. GeertruidaR. van BommelR. van BommelG. TilG. TilN. FernandezN. FernandezK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicR. PepiR. PepiD. RiznykD. RiznykM. MatviyenkoM. MatviyenkoP. HenriqueP. HenriqueV. TobiasV. TobiasV. BondarV. BondarNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoY. NazarynaY. NazarynaA. SantanaA. SantanaM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Schachtar Donezk crest
Schachtar Donezk
SHK
4-2-3-1
PSV

Startelf

Schachtar Donezk

Trainer

  • P. Bosz
  • A. Turan

Form

PSV

PSV - Form

SIT
U2-2
EXC
S1-2
GRO
S5-1
UTR
S1-6
AJX
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
18/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
SHK

SHK - Form

KUD
S5-1
EPI
S0-2
KHA
S0-1
POL
N0-2
KAR
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

PSV kommt mit einer starken Serie in dieses Spiel: Vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für sich. Der jüngste Erfolg war das 3:1 gegen Ajax Amsterdam in der Eredivisie. Zuvor hatte PSV FC Utrecht mit 6:1 und FC Groningen mit 5:1 bezwungen – beides deutliche Ergebnisse, die die Offensivstärke der Mannschaft belegen. Lediglich ein 2:2 gegen Fortuna Sittard zum Saisonauftakt trübte die Bilanz leicht.

Schachtar Donezk weist in den letzten fünf Spielen vier Siege und eine Niederlage auf. Zuletzt gewann die Mannschaft von Trainer Arda Turan auswärts gegen Karpaty Lwiw mit 2:1. Zuvor gab es ein 2:0 gegen Polissya Zhytomyr als einzigen Ausrutscher – davor siegte Schachtar dreimal in Folge, darunter ein 5:1 gegen Kudrivka.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

PSVUnentschiedenSchachtar Donezk
1
0
0
Champions League
PSV badge
PSV
PSV
3
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
2
END
3Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1

Das bislang einzige dokumentierte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs endete 3:2 für PSV – gespielt am 27. November 2024 in der Champions League. PSV sicherte sich damals den Sieg im Philips Stadion mit einem knappen, aber verdienten Ergebnis.

PSV vs. Schachtar Donezk: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
3
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
11
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
12
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
13
PSVPSVPSV
00000000
13
AS RomAS RomROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
13
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
13
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
13
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
26
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
26
LilleLilleLIL
100123-10
N
28
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
28
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
30
LASKLASKLAS
100101-10
N
30
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
32
VikingVikingVIK
100113-20
N
34
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
35
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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