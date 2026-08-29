Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoMainz 05
MEWA Arena
team-logoPaderborn
Ansehen auf Sky WOWAnsehen auf DAZN (Konferenz)
GOAL-e

Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. Paderborn heute live im TV und Livestream?

Mainz 05 - Paderborn
Mainz 05
Paderborn
Bundesliga

In der Bundesliga spielt Mainz 05 gegen Paderborn. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Mainz 05 und Paderborn beginnt am 29.08.2026, 15:30.

Anstoßzeit Mainz 05 gegen Paderborn

crest
Bundesliga - Spielwoche 1
MEWA Arena

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs Paderborn heute live im TV und Livestream?

Mainz 05 gegen Paderborn ist live im deutschen Fernsehen und per Livestream zu sehen. Sky WOW überträgt die Partie, DAZN zeigt das Spiel in der Konferenz. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

Sky WOW

Sky WOW

Hier ansehen

DAZN (Konferenz)

DAZN (Konferenz)

Hier ansehen

Mainz 05 vs. Paderborn: Spielvorschau

In der Bundesliga empfängt Mainz 05 den SC Paderborn in der MEWA Arena in Mainz. Beide Klubs starten in die neue Saison und wollen früh Punkte sammeln.

Mainz geht mit breiter Brust in das Spiel. Trainer Urs Fischer hat seine Mannschaft in der Vorbereitung gut eingestellt: Vier Siege und ein Unentschieden aus fünf Testspielen, dazu ein klares 9:0 im DFB-Pokal gegen VfB Krieschow – der Bundesligist aus Rheinhessen zeigt sich in starker Verfassung.

Paderborn reist als Aufsteiger oder Rückkehrer in die Bundesliga an und will den Klassenerhalt von Beginn an aktiv angehen. Trainer Ralf Kettemann konnte die Vorbereitung solide gestalten, wenngleich die Ergebnisse gemischt ausfielen.

Der DFB-Pokal lieferte beiden Klubs zuletzt Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen. Paderborn setzte sich am 23. August mit 4:2 beim 1. FC Phönix Lübeck durch, Mainz gewann zur selben Zeit mit 9:0 gegen Krieschow – ein deutlicher Unterschied in der Überzeugungskraft.

In der Bundesliga-Tabelle liegen beide Teams dicht beieinander: Mainz auf Platz 12, Paderborn auf Rang 13. Ein Sieg würde jedem der beiden Klubs früh im Saisonverlauf wichtige Punkte und Selbstvertrauen bringen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


Mainz 05 vs. Paderborn: Aufstellungen

Mainz 05 vs Paderborn Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Aufstellung
Paderborn crest
Paderborn
SCP
3-4-3
27R. Zentner4S. Posch21D. da Costa31D. Kohr10N. Amiri7J. Lee19A. Caci6K. Sano2P. Mwene23S. Becker9P. Tietz15N. Noll25T. Scheller21J. ter Horst22M. Hansen23R. Obermair5S. Castaneda17L. Curda28L. Ulrich30S. Marino40G. Vidovic19A. Millgramm
Paderborn crest
Paderborn
SCP
3-5-2
Mainz 05

Startelf

Paderborn

Trainer

  • U. Fischer
  • R. Kettemann

Form

M05

M05 - Form

ALA
S1-0
UDI
U3-3
PAR
S4-0
BOU
S2-1
KRI
S0-9
Tor erzielt (kassiert)
19/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SCP

SCP - Form

FCM
N0-2
OSN
S2-0
SVW
U2-2
SVW
U2-2
PHL
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Mainz 05 kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den jüngsten fünf Partien in das Spiel. Das deutlichste Ergebnis war das 9:0 im DFB-Pokal gegen VfB Krieschow am 23. August. Zuvor schlug Mainz Bournemouth mit 2:1 und Paris FC mit 4:0 in Freundschaftsspielen. Das einzige Spiel ohne Sieg war ein 3:3 gegen Udinese. Insgesamt erzielte Mainz in diesem Zeitraum 19 Tore und kassierte nur vier Gegentreffer.

Paderborn weist aus den letzten fünf Partien zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage vor. Der jüngste Erfolg war das 4:2 beim 1. FC Phönix Lübeck im DFB-Pokal am 23. August. Zuvor gab es zweimal ein 2:2 gegen Werder Bremen sowie ein 2:0 gegen Osnabrück. Die einzige Niederlage im Fünf-Spiele-Zeitraum war ein 0:2 gegen Magdeburg. Paderborn erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Mainz 05UnentschiedenPaderborn
4
1
0
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
END
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
END
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
5
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
END
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
6
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
END
17Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das bislang letzte Bundesliga-Duell zwischen beiden Klubs fand am 29. Februar 2020 statt: Mainz 05 gewann zu Hause mit 2:0. Davor setzte sich Mainz im Oktober 2019 auswärts in Paderborn mit 2:1 durch. Aus den fünf erfassten direkten Duellen – alle in der Bundesliga oder 2. Bundesliga – gewann Mainz dreimal, Paderborn holte kein Mal den Sieg, ein Spiel endete unentschieden.

Mainz 05 vs. Paderborn: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110051+43
S
2
AugsburgAugsburgFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
GladbachGladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
00000000
9
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen