Das Spiel zwischen Mainz 05 und Paderborn beginnt am 29.08.2026, 15:30.

Anstoßzeit Mainz 05 gegen Paderborn

Bundesliga - Spielwoche 1 29. Aug. 2026 - 09:30 MEWA Arena

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs Paderborn heute live im TV und Livestream?

Mainz 05 gegen Paderborn ist live im deutschen Fernsehen und per Livestream zu sehen. Sky WOW überträgt die Partie, DAZN zeigt das Spiel in der Konferenz. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

Mainz 05 vs. Paderborn: Spielvorschau

In der Bundesliga empfängt Mainz 05 den SC Paderborn in der MEWA Arena in Mainz. Beide Klubs starten in die neue Saison und wollen früh Punkte sammeln.

Mainz geht mit breiter Brust in das Spiel. Trainer Urs Fischer hat seine Mannschaft in der Vorbereitung gut eingestellt: Vier Siege und ein Unentschieden aus fünf Testspielen, dazu ein klares 9:0 im DFB-Pokal gegen VfB Krieschow – der Bundesligist aus Rheinhessen zeigt sich in starker Verfassung.

Paderborn reist als Aufsteiger oder Rückkehrer in die Bundesliga an und will den Klassenerhalt von Beginn an aktiv angehen. Trainer Ralf Kettemann konnte die Vorbereitung solide gestalten, wenngleich die Ergebnisse gemischt ausfielen.

Der DFB-Pokal lieferte beiden Klubs zuletzt Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen. Paderborn setzte sich am 23. August mit 4:2 beim 1. FC Phönix Lübeck durch, Mainz gewann zur selben Zeit mit 9:0 gegen Krieschow – ein deutlicher Unterschied in der Überzeugungskraft.

In der Bundesliga-Tabelle liegen beide Teams dicht beieinander: Mainz auf Platz 12, Paderborn auf Rang 13. Ein Sieg würde jedem der beiden Klubs früh im Saisonverlauf wichtige Punkte und Selbstvertrauen bringen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





Mainz 05 vs. Paderborn: Aufstellungen

Form

Mainz 05 kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den jüngsten fünf Partien in das Spiel. Das deutlichste Ergebnis war das 9:0 im DFB-Pokal gegen VfB Krieschow am 23. August. Zuvor schlug Mainz Bournemouth mit 2:1 und Paris FC mit 4:0 in Freundschaftsspielen. Das einzige Spiel ohne Sieg war ein 3:3 gegen Udinese. Insgesamt erzielte Mainz in diesem Zeitraum 19 Tore und kassierte nur vier Gegentreffer.

Paderborn weist aus den letzten fünf Partien zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage vor. Der jüngste Erfolg war das 4:2 beim 1. FC Phönix Lübeck im DFB-Pokal am 23. August. Zuvor gab es zweimal ein 2:2 gegen Werder Bremen sowie ein 2:0 gegen Osnabrück. Die einzige Niederlage im Fünf-Spiele-Zeitraum war ein 0:2 gegen Magdeburg. Paderborn erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Bundesliga-Duell zwischen beiden Klubs fand am 29. Februar 2020 statt: Mainz 05 gewann zu Hause mit 2:0. Davor setzte sich Mainz im Oktober 2019 auswärts in Paderborn mit 2:1 durch. Aus den fünf erfassten direkten Duellen – alle in der Bundesliga oder 2. Bundesliga – gewann Mainz dreimal, Paderborn holte kein Mal den Sieg, ein Spiel endete unentschieden.

Mainz 05 vs. Paderborn: Die Tabellen

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