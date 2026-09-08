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Champions League
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Wer zeigt / überträgt Lille vs. Real Betis heute live im TV und Livestream?

Lille - Real Betis
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Champions League

In der Champions League spielt Lille gegen Real Betis. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Lille und Real Betis beginnt am 08.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Lille gegen Real Betis

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Champions League - Spielwoche 1
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Wer zeigt / überträgt Lille vs Real Betis heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Lille und Real Betis ist live auf DAZN zu sehen. Die TV- und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Lille vs. Real Betis: Spielvorschau

Im Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq empfängt Lille Real Betis zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase. Beide Klubs gehen als geteilter Tabellenführer in diese Partie – ein Duell auf Augenhöhe von der ersten Minute an.

Davide Ancelottis Lille präsentiert sich in dieser Saison stabil. Zwei Siege und ein Remis aus drei Ligue-1-Spielen, darunter ein 2:2 gegen Paris Saint-Germain, belegen, dass die Nordfranzosen auch gegen die stärkste Konkurrenz mithalten können. Zuhause wollen sie diesen Schwung in die europäische Bühne tragen.

Real Betis reist mit breiter Brust aus Sevilla an. Manuel Pellegrinis Mannschaft schlug Real Madrid mit 1:0 in der LaLiga – Troy Parrott traf, Torwart Álvaro Vallés parierte einen Elfmeter von Kylian Mbappé in der Nachspielzeit. Es war einer der bemerkenswertesten Ergebnisse des LaLiga-Wochenendes.

Das Spiel gegen Madrid war nicht frei von Kontroversen. José Mourinho kritisierte öffentlich die Schiedsrichterentscheidungen, während Pellegrini die Vorwürfe, sein Team habe auf Remis gespielt, klar zurückwies. Verteidiger Marc Bartra enthüllte zudem, dass die Positionierung im Strafraum vor Vallés' Parade eine einstudierte Taktik war – entwickelt nach Rücksprache mit einem ehemaligen Schiedsrichter.

Für Lille ist es die Chance, die Heimstärke in europäischem Flair zu beweisen. Olivier Giroud führt den Angriff an, Ethan Mbappé und Benjamin André bilden das Herzstück im Mittelfeld. Ancelotti hat klare Vorstellungen davon, wie sein Team auftreten soll.

Betis fehlt Diego Llorente verletzungsbedingt, doch die Achse, die Madrid bezwungen hat, bleibt intakt. Isco, Marc Roca und Facundo Bernal geben dem Mittelfeld Struktur, Antony und Pablo Fornals liefern Breite hinter Parrott.

Alles, was du zum Live-Schauen dieses Champions-League-Spiels wissen musst, findest du hier.


Lille vs. Real Betis: Aufstellungen

Lille vs Real Betis Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
Aufstellung
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
team-logoBerke ÖzerA. RibeiroA. RibeiroN. NgoyN. NgoyR. PerraudR. Perraudteam-logoTiago Santosteam-logoHákon Arnar Haraldssonteam-logoEthan MbappéBenjamin AndréBenjamin AndréN. BentalebN. BentalebO. SahraouiO. SahraouiO. GiroudO. GiroudÁlvaro VallésÁlvaro VallésM. BartraM. BartraF. GarciaF. GarciaNatanNatanH. BellerinH. BellerinIscoIscoM. RocaM. RocaF. BernalF. BernalP. FornalsP. FornalsAntonyAntonyT. ParrottT. Parrott
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
Lille

Startelf

Real Betis

Trainer

  • D. Ancelotti
  • M. Pellegrini

Form

LIL

LIL - Form

HSV
U2-2
EVE
U1-1
SCO
S0-2
PSG
U2-2
TFC
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BET

BET - Form

INT
N1-0
RSO
S1-0
VAL
S0-1
LEV
N5-2
RMA
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Lille kommt mit zwei Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Auswärtssieg bei Toulouse in der Ligue 1 am 3. September. Davor trennten sich die Nordfranzosen 2:2 von Paris Saint-Germain und gewannen 2:0 bei Angers. Über die fünf Spiele erzielte Lille sechs Tore und kassierte ebenfalls sechs.

Real Betis weist aus den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Niederlagen vor. Der jüngste Erfolg war das 1:0 gegen Real Madrid am 4. September in der LaLiga, mit Troy Parrott als Torschützen. Zuvor setzte es eine deutliche 2:5-Heimniederlage gegen Levante, doch davor hatte Betis Valencia und Real Sociedad jeweils mit 1:0 besiegt. Insgesamt erzielte Betis in diesem Zeitraum fünf Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

LilleUnentschiedenReal Betis
0
1
0
Klub Freundschaftsspiele
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Lille badge
Lille
LIL
2
END
2Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1

Das einzige bekannte Aufeinandertreffen zwischen Lille und Real Betis endete am 28. Juli 2018 mit einem 2:2 in einem Vorbereitungsspiel, bei dem Betis als Gastgeber fungierte. Kompetitive Duelle zwischen beiden Klubs liegen bislang nicht vor.

Lille vs. Real Betis: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Club BrüggeClub BrüggeCLB
00000000
1
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
AS RomAS RomROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MailandInter MailandINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
FC VillarrealFC VillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenAEK AthenAEK
00000000
1
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NeapelSSC NeapelNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualifikation für das Achtelfinale

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