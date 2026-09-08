Das Spiel zwischen Lille und Real Betis beginnt am 08.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Lille gegen Real Betis

Champions League - Spielwoche 1 8. Sept. 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Wer zeigt / überträgt Lille vs Real Betis heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Lille und Real Betis ist live auf DAZN zu sehen. Die TV- und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Lille vs. Real Betis: Spielvorschau

Im Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq empfängt Lille Real Betis zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase. Beide Klubs gehen als geteilter Tabellenführer in diese Partie – ein Duell auf Augenhöhe von der ersten Minute an.

Davide Ancelottis Lille präsentiert sich in dieser Saison stabil. Zwei Siege und ein Remis aus drei Ligue-1-Spielen, darunter ein 2:2 gegen Paris Saint-Germain, belegen, dass die Nordfranzosen auch gegen die stärkste Konkurrenz mithalten können. Zuhause wollen sie diesen Schwung in die europäische Bühne tragen.

Real Betis reist mit breiter Brust aus Sevilla an. Manuel Pellegrinis Mannschaft schlug Real Madrid mit 1:0 in der LaLiga – Troy Parrott traf, Torwart Álvaro Vallés parierte einen Elfmeter von Kylian Mbappé in der Nachspielzeit. Es war einer der bemerkenswertesten Ergebnisse des LaLiga-Wochenendes.

Das Spiel gegen Madrid war nicht frei von Kontroversen. José Mourinho kritisierte öffentlich die Schiedsrichterentscheidungen, während Pellegrini die Vorwürfe, sein Team habe auf Remis gespielt, klar zurückwies. Verteidiger Marc Bartra enthüllte zudem, dass die Positionierung im Strafraum vor Vallés' Parade eine einstudierte Taktik war – entwickelt nach Rücksprache mit einem ehemaligen Schiedsrichter.

Für Lille ist es die Chance, die Heimstärke in europäischem Flair zu beweisen. Olivier Giroud führt den Angriff an, Ethan Mbappé und Benjamin André bilden das Herzstück im Mittelfeld. Ancelotti hat klare Vorstellungen davon, wie sein Team auftreten soll.

Betis fehlt Diego Llorente verletzungsbedingt, doch die Achse, die Madrid bezwungen hat, bleibt intakt. Isco, Marc Roca und Facundo Bernal geben dem Mittelfeld Struktur, Antony und Pablo Fornals liefern Breite hinter Parrott.

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Lille vs. Real Betis: Aufstellungen

Form

Lille kommt mit zwei Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Auswärtssieg bei Toulouse in der Ligue 1 am 3. September. Davor trennten sich die Nordfranzosen 2:2 von Paris Saint-Germain und gewannen 2:0 bei Angers. Über die fünf Spiele erzielte Lille sechs Tore und kassierte ebenfalls sechs.

Real Betis weist aus den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Niederlagen vor. Der jüngste Erfolg war das 1:0 gegen Real Madrid am 4. September in der LaLiga, mit Troy Parrott als Torschützen. Zuvor setzte es eine deutliche 2:5-Heimniederlage gegen Levante, doch davor hatte Betis Valencia und Real Sociedad jeweils mit 1:0 besiegt. Insgesamt erzielte Betis in diesem Zeitraum fünf Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 0 1 0 Klub Freundschaftsspiele Real Betis BET 2 Lille LIL 2 END 2 Erzielte Tore 2 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Das einzige bekannte Aufeinandertreffen zwischen Lille und Real Betis endete am 28. Juli 2018 mit einem 2:2 in einem Vorbereitungsspiel, bei dem Betis als Gastgeber fungierte. Kompetitive Duelle zwischen beiden Klubs liegen bislang nicht vor.

Lille vs. Real Betis: Die Tabellen

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