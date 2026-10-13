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Wer zeigt / überträgt Lens vs. Sporting CP heute live im TV und Livestream?

Lens - Sporting CP
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Champions League

In der Champions League spielt Lens gegen Sporting CP. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Lens und Sporting CP beginnt am 13.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Lens gegen Sporting CP

crest
Champions League - Spielwoche 2
Stade Bollaert-Delelis

Wer zeigt / überträgt Lens vs Sporting CP heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Lens und Sporting CP wird live auf DAZN übertragen.

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Lens vs. Sporting CP: Spielvorschau

Im Stade Bollaert-Delelis empfängt RC Lens den portugiesischen Spitzenklub Sporting CP in der Champions League. Für Lens ist es eine Gelegenheit, in der Gruppenphase Boden gutzumachen – vor heimischem Publikum in Nordfrankreich.

Coach Yannick Cahuzac steht mit seiner Mannschaft unter Druck. In der Ligue 1 läuft es nicht rund: Lens hat zuletzt nur einen Sieg aus fünf Ligaspielen geholt und ist in der Tabelle abgerutscht. Die Defensive wirkt anfällig, die Offensive zu inkonstant.

Doch es gibt einen Lichtblick: Zuletzt bezwang Lens Lyon in der Ligue 1 mit 2:1 – ein Ergebnis, das Selbstvertrauen geben dürfte. Auf europäischer Bühne hat die Mannschaft gezeigt, dass sie mithalten kann.

Sporting CP reist als formstarker Gegner an. Rui Borges' Team gewann zuletzt mit 1:3 bei Braga in der Liga Portugal und schlug Galatasaray in der Champions League mit 3:1. Die Lissaboner stehen in der Königsklasse auf Rang sechs – einen Platz vor Lens.

Personell kommt Sporting mit einem längeren Verletzungszettel nach Frankreich. Wie Borges die Lücken im Kader schließt, könnte entscheidend sein.

Ein Duell zweier Teams mit unterschiedlicher Ausgangslage – Lens kämpft um Stabilität, Sporting um Konstanz auf höchstem Niveau. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.


Lens vs. Sporting CP: Aufstellungen

Lens vs Sporting CP Aufstellungen

3-4-2-1
Lens crest
Lens
RCL
page.match.formation.title
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
4-3-3
R. RisserR. Risserteam-logoK. Antonioteam-logoP. GaniouS. BaidooS. BaidooS. AbdulhamidS. Abdulhamidteam-logoJ. Kadileteam-logoM. UdolF. ThauvinF. ThauvinA. HaidaraA. Haidarateam-logoMichaël CuisanceF. IvanovicF. IvanovicKaique PereiraKaique PereiraE. QuaresmaE. QuaresmaM. AraujoM. AraujoIván FresnedaIván FresnedaG. InacioG. InacioI. DoumbiaI. DoumbiaS. AltimiraS. AltimiraJ. SimoesJ. SimoesLuis SuárezLuis SuárezG. CatamoG. CatamoN. IrankundaN. Irankunda
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
3-4-2-1
Lens

Startelf

Sporting CP

Ersatzspieler

Trainer

  • Y. Cahuzac
  • R. Borges
Lens

Verletzungen und Sperren

Sporting CP

Form

RCL

RCL - Form

LOR
N0-1
SLP
S2-3
LEM
U2-2
ASM
N2-1
OL
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SCP

SCP - Form

NAC
S2-0
GAL
S3-1
FAM
U1-1
ARO
U2-2
BRA
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Lens kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Heimsieg gegen Lyon in der Ligue 1. Zuvor unterlag die Mannschaft Monaco mit 1:2 und trennte sich von Le Mans 2:2. In der Champions League gelang ein 2:3-Auswärtssieg bei Slavia Prag. Insgesamt erzielte Lens in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte sieben.

Sporting CP verzeichnet drei Siege und zwei Unentschieden aus den vergangenen fünf Partien. Zuletzt gewann der Klub auswärts bei Braga mit 3:1 in der Liga Portugal. Davor gab es ein 2:2 gegen Arouca und ein 1:1 gegen Famalicao. Der Auswärtssieg gegen Galatasaray in der Champions League (3:1) unterstreicht die Qualität der Lissaboner. In fünf Spielen erzielte Sporting neun Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Für diese Begegnung zwischen Lens und Sporting CP liegen keine Daten aus früheren Duellen vor. Ein direkter Vergleich der beiden Klubs ist auf Basis der verfügbaren Informationen nicht möglich.

Lens vs. Sporting CP: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Sporting CPSporting CPSCP
220041+36
S
S
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
4
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
6
ComoComoCOM
110041+33
S
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
14
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
15
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
16
LensLensRCL
21013303
N
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
18
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
20
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
Sl. PragSl. PragSLP
201123-11
U
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
201104-41
U
N
23
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
24
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
25
LilleLilleLIL
100123-10
N
26
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
27
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
28
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
LASKLASKLAS
100101-10
N
30
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
32
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
34
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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