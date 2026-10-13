Das Spiel zwischen Lens und Sporting CP beginnt am 13.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Lens gegen Sporting CP

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 12:45 Stade Bollaert-Delelis

Wer zeigt / überträgt Lens vs Sporting CP heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Lens und Sporting CP wird live auf DAZN übertragen.

Lens vs. Sporting CP: Spielvorschau

Im Stade Bollaert-Delelis empfängt RC Lens den portugiesischen Spitzenklub Sporting CP in der Champions League. Für Lens ist es eine Gelegenheit, in der Gruppenphase Boden gutzumachen – vor heimischem Publikum in Nordfrankreich.

Coach Yannick Cahuzac steht mit seiner Mannschaft unter Druck. In der Ligue 1 läuft es nicht rund: Lens hat zuletzt nur einen Sieg aus fünf Ligaspielen geholt und ist in der Tabelle abgerutscht. Die Defensive wirkt anfällig, die Offensive zu inkonstant.

Doch es gibt einen Lichtblick: Zuletzt bezwang Lens Lyon in der Ligue 1 mit 2:1 – ein Ergebnis, das Selbstvertrauen geben dürfte. Auf europäischer Bühne hat die Mannschaft gezeigt, dass sie mithalten kann.

Sporting CP reist als formstarker Gegner an. Rui Borges' Team gewann zuletzt mit 1:3 bei Braga in der Liga Portugal und schlug Galatasaray in der Champions League mit 3:1. Die Lissaboner stehen in der Königsklasse auf Rang sechs – einen Platz vor Lens.

Personell kommt Sporting mit einem längeren Verletzungszettel nach Frankreich. Wie Borges die Lücken im Kader schließt, könnte entscheidend sein.

Ein Duell zweier Teams mit unterschiedlicher Ausgangslage – Lens kämpft um Stabilität, Sporting um Konstanz auf höchstem Niveau. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.





Lens vs. Sporting CP: Aufstellungen

Form

Lens kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Heimsieg gegen Lyon in der Ligue 1. Zuvor unterlag die Mannschaft Monaco mit 1:2 und trennte sich von Le Mans 2:2. In der Champions League gelang ein 2:3-Auswärtssieg bei Slavia Prag. Insgesamt erzielte Lens in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte sieben.

Sporting CP verzeichnet drei Siege und zwei Unentschieden aus den vergangenen fünf Partien. Zuletzt gewann der Klub auswärts bei Braga mit 3:1 in der Liga Portugal. Davor gab es ein 2:2 gegen Arouca und ein 1:1 gegen Famalicao. Der Auswärtssieg gegen Galatasaray in der Champions League (3:1) unterstreicht die Qualität der Lissaboner. In fünf Spielen erzielte Sporting neun Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Für diese Begegnung zwischen Lens und Sporting CP liegen keine Daten aus früheren Duellen vor. Ein direkter Vergleich der beiden Klubs ist auf Basis der verfügbaren Informationen nicht möglich.

Lens vs. Sporting CP: Die Tabellen

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