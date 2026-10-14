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Wer zeigt / überträgt LASK vs. Liverpool heute live im TV und Livestream?

LASK - Liverpool
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Liverpool
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In der Champions League spielt LASK gegen Liverpool. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen LASK und Liverpool beginnt am 14.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit LASK gegen Liverpool

crest
Champions League - Spielwoche 2
Raiffeisen Arena

Wer zeigt / überträgt LASK vs Liverpool heute live im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen LASK und Liverpool wird live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst hält die Rechte an der Partie und zeigt sie in voller Länge.

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LASK vs. Liverpool: Spielvorschau

In der Raiffeisen Arena in Linz trifft LASK in der Champions League auf Liverpool. Für die Reds ist es die nächste Bewährungsprobe in der Königsklasse – nach einem turbulenten Wochenende in der Premier League.

Liverpool reist mit einigen offenen Fragen nach Österreich. Die 0:3-Niederlage gegen Manchester City am vergangenen Spieltag hat Spuren hinterlassen: Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch sah Rot, und das Spiel kippte in der zweiten Halbzeit vollständig. Trainer Andoni Iraola muss nun eine Reaktion seiner Mannschaft fordern.

Besonders unter Beobachtung stehen die teuren Neuzugänge. Florian Wirtz hatte gegen City einen schwachen Tag, Bradley Barcola wartet noch immer auf seinen ersten Scorerpunkt im Liverpool-Trikot. Die Erwartungen an beide sind hoch – und werden es auch bleiben.

LASK hingegen kämpft in der Gruppenphase ums Weiterkommen. Die Oberösterreicher belegen derzeit Position 27 in der Champions-League-Tabelle und brauchen dringend Punkte. In der österreichischen Bundesliga läuft es zuletzt ebenfalls nicht rund: Drei der letzten vier Pflichtspiele gingen verloren.

Für Trainer Dietmar Kühbauer ist das Heimspiel gegen Liverpool eine Chance, die eigene Klasse zu beweisen – auch wenn die Ausgangslage auf dem Papier klar ist. Die Raiffeisen Arena dürfte ausverkauft sein, und die Atmosphäre wird LASK Rückenwind geben.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos – das erfahrt ihr hier.


LASK vs. Liverpool: Aufstellungen

LASK vs Liverpool Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
LASK crest
LASK
LAS
page.match.formation.title
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthAndrés AndradeAndrés AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaJ. TornichJ. TornichKasper JörgensenKasper JörgensenR. LjubicicR. LjubicicY. DibangoY. DibangoS. HorvathS. HorvathM. BogardeM. BogardeS. KalajdzicS. KalajdzicC. LangC. LangA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezJérémy JacquetJérémy JacquetR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzR. GravenberchR. GravenberchA. Mac AllisterA. Mac AllisterB. BarcolaB. Barcolateam-logoL. Koumas
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-5-2
LASK

Startelf

Liverpool

Trainer

  • Dietmar Kühbauer
  • A. Iraola

Form

LAS

LAS - Form

AEK
N1-0
SGR
N2-1
HAR
U3-3
FVI
S2-1
RAP
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
LIV

LIV - Form

ATM
S2-1
FUL
U0-0
TOT
S3-1
BOU
S0-1
MCI
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

LASK kommt mit einer durchwachsenen Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holten die Linzer nur einen Sieg, bei einem Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verlor LASK mit 0:2 gegen Rapid Wien in der österreichischen Bundesliga. Auch in der Champions League startete LASK schwach – die Partie gegen AEK Athen ging mit 0:1 verloren. Lediglich ein 2:1-Testspielsieg gegen First Vienna FC und ein 3:3 gegen Hartberg bieten etwas Positives.

Liverpool reist in besserer Verfassung an, auch wenn die jüngste Niederlage schmerzt. Die Reds verloren zuletzt 0:3 gegen Manchester City, davor gab es jedoch drei Siege und ein Remis aus vier Spielen. Zu den Erfolgen zählen ein 2:1 in der Champions League gegen Atlético Madrid sowie ein 3:1 im EFL Cup gegen Tottenham. Insgesamt zeigt die Formkurve der Reds trotz des Rückschlags am Wochenende nach oben.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

LASKUnentschiedenLiverpool
0
0
2
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
LASK badge
LASK
LAS
0
END
Europa League
LASK badge
LASK
LAS
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
END
1Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

Die bisherige Bilanz zwischen beiden Klubs ist eindeutig zugunsten Liverpools. In der jüngsten Begegnung, einem Europa-League-Spiel im November 2023, gewannen die Reds mit 4:0l-e – damals noch als Heimmannschaft. Auch das Hinspiel in Linz im September 2023 entschied Liverpool mit 3:1 für sich. Aus beiden bekannten Duellen ging Liverpool als Sieger hervor und erzielte dabei insgesamt sieben Tore.

LASK vs. Liverpool: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
3
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
6
ComoComoCOM
110041+33
S
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
10
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
13
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
17
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
18
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
22
AS RomAS RomROM
10101101
U
22
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
25
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
26
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
28
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
31
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
32
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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