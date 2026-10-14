Das Spiel zwischen LASK und Liverpool beginnt am 14.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit LASK gegen Liverpool

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

Wer zeigt / überträgt LASK vs Liverpool heute live im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen LASK und Liverpool wird live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst hält die Rechte an der Partie und zeigt sie in voller Länge.

LASK vs. Liverpool: Spielvorschau

In der Raiffeisen Arena in Linz trifft LASK in der Champions League auf Liverpool. Für die Reds ist es die nächste Bewährungsprobe in der Königsklasse – nach einem turbulenten Wochenende in der Premier League.

Liverpool reist mit einigen offenen Fragen nach Österreich. Die 0:3-Niederlage gegen Manchester City am vergangenen Spieltag hat Spuren hinterlassen: Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch sah Rot, und das Spiel kippte in der zweiten Halbzeit vollständig. Trainer Andoni Iraola muss nun eine Reaktion seiner Mannschaft fordern.

Besonders unter Beobachtung stehen die teuren Neuzugänge. Florian Wirtz hatte gegen City einen schwachen Tag, Bradley Barcola wartet noch immer auf seinen ersten Scorerpunkt im Liverpool-Trikot. Die Erwartungen an beide sind hoch – und werden es auch bleiben.

LASK hingegen kämpft in der Gruppenphase ums Weiterkommen. Die Oberösterreicher belegen derzeit Position 27 in der Champions-League-Tabelle und brauchen dringend Punkte. In der österreichischen Bundesliga läuft es zuletzt ebenfalls nicht rund: Drei der letzten vier Pflichtspiele gingen verloren.

Für Trainer Dietmar Kühbauer ist das Heimspiel gegen Liverpool eine Chance, die eigene Klasse zu beweisen – auch wenn die Ausgangslage auf dem Papier klar ist. Die Raiffeisen Arena dürfte ausverkauft sein, und die Atmosphäre wird LASK Rückenwind geben.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos – das erfahrt ihr hier.





LASK vs. Liverpool: Aufstellungen

Form

LASK kommt mit einer durchwachsenen Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holten die Linzer nur einen Sieg, bei einem Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verlor LASK mit 0:2 gegen Rapid Wien in der österreichischen Bundesliga. Auch in der Champions League startete LASK schwach – die Partie gegen AEK Athen ging mit 0:1 verloren. Lediglich ein 2:1-Testspielsieg gegen First Vienna FC und ein 3:3 gegen Hartberg bieten etwas Positives.

Liverpool reist in besserer Verfassung an, auch wenn die jüngste Niederlage schmerzt. Die Reds verloren zuletzt 0:3 gegen Manchester City, davor gab es jedoch drei Siege und ein Remis aus vier Spielen. Zu den Erfolgen zählen ein 2:1 in der Champions League gegen Atlético Madrid sowie ein 3:1 im EFL Cup gegen Tottenham. Insgesamt zeigt die Formkurve der Reds trotz des Rückschlags am Wochenende nach oben.

Bilanz direkte Duelle

Die bisherige Bilanz zwischen beiden Klubs ist eindeutig zugunsten Liverpools. In der jüngsten Begegnung, einem Europa-League-Spiel im November 2023, gewannen die Reds mit 4:0l-e – damals noch als Heimmannschaft. Auch das Hinspiel in Linz im September 2023 entschied Liverpool mit 3:1 für sich. Aus beiden bekannten Duellen ging Liverpool als Sieger hervor und erzielte dabei insgesamt sieben Tore.

LASK vs. Liverpool: Die Tabellen

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