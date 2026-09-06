Das Spiel zwischen Hamburger SV und Mainz 05 beginnt am 06.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Hamburger SV gegen Mainz 05

Bundesliga - Spielwoche 2 6. Sept. 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Wer zeigt / überträgt Hamburger SV vs Mainz 05 heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem Hamburger SV und Mainz 05 ist live bei DAZN zu sehen. Nachfolgend findet Ihr alle Informationen zum TV-Kanal und zum Livestream.

Hamburger SV vs. Mainz 05: Spielvorschau

Der Hamburger SV empfängt Mainz 05 im Volksparkstadion zu einem Bundesliga-Duell, das für beide Klubs früh im Saisonverlauf Gewicht hat. Trainer Merlin Polzin will mit dem HSV vor heimischer Kulisse die erste Niederlage der Spielzeit hinter sich lassen.

Der Auftakt verlief für Hamburg ernüchternd. Borussia Dortmund gewann das Eröffnungsspiel mit 2:0, wobei ein Treffer durch die Beine von Sebastiaan Bornauw fiel. Der HSV zeigte sich kämpferisch, blieb aber ohne Torerfolg.

Mit dem Sommertransfer von Fabio Vieira, der in der Vorsaison auf Leihbasis sieben Tore und fünf Vorlagen beisteuerte, hat der Verein dennoch ein klares Signal gesetzt. Auch Zakaria El Ouahdi kam als neuer Rechtsverteidiger hinzu. Der Kader hat Substanz – nun muss sie sich in Punkten niederschlagen.

Mainz 05 reist unter Trainer Urs Fischer nach Hamburg und startete mit einem torlosen Remis gegen Paderborn in die Saison. Offensiv blieb der Auftritt blass, doch die Defensive hielt stand. Fischer wird von seinem Team mehr Durchschlagskraft fordern.

In der Vorbereitung zeigte Mainz durchaus Stärken: Ein 9:0 im DFB-Pokal gegen VfB Krieschow und Siege gegen Bournemouth und Paris FC unterstrichen das Potenzial. Die Frage ist, ob diese Form nun auch in der Liga abrufbar ist.

Das direkte Duell zwischen diesen beiden Klubs hat zuletzt eine klare Tendenz gezeigt. Beim letzten Aufeinandertreffen im Volksparkstadion gewann der HSV mit 4:0 – ein Ergebnis, das Mainz als Motivation dienen dürfte.

Nachfolgend alle Informationen, wo das Spiel live im TV und Livestream zu sehen ist, sowie Anstoßzeit, Aufstellungen und aktuelle Tabellendaten.





Hamburger SV vs. Mainz 05: Aufstellungen

Form

Der Hamburger SV kommt mit einer gemischten Bilanz aus den jüngsten fünf Pflichtspielen: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt unterlag der HSV Borussia Dortmund in der Bundesliga mit 0:2. Im DFB-Pokal gewann Hamburg zuvor mit 3:0 beim SC Verl. In den Testspielen gab es ein 2:2 gegen Lille sowie Niederlagen gegen Toulouse (2:1 für Toulouse) und Everton (2:1).

Mainz 05 präsentiert sich in deutlich stabilerer Verfassung: drei Siege, zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Bundesliga-Spiel endete 0:0 gegen Paderborn. Zuvor fegte Mainz VfB Krieschow im Pokal mit 9:0 vom Platz und gewann Vorbereitungspartien gegen Bournemouth (2:1) und Paris FC (4:0). Lediglich ein 3:3 gegen Udinese trübte den Gesamteindruck. Die Rheinhessen erzielten in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierten nur drei.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 20. Februar 2026 statt: Mainz 05 und der Hamburger SV trennten sich in der Bundesliga mit 1:1. Davor gewann der HSV im Oktober 2025 das Heimspiel deutlich mit 4:0. Aus den letzten fünf Bundesliga-Duellen führt der HSV mit zwei Siegen bei zwei Unentschieden und einer Niederlage. Die früheren Begegnungen, darunter ein 3:2-Sieg für Mainz im Oktober 2017, zeigen, dass dieser Vergleich selten eindeutig ausfällt.

Hamburger SV vs. Mainz 05: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.