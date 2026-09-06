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Wer zeigt / überträgt Hamburger SV vs. Mainz 05 heute live im TV und Livestream?

Hamburger SV - Mainz 05
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Bundesliga

In der Bundesliga spielt Hamburger SV gegen Mainz 05. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hamburger SV und Mainz 05 beginnt am 06.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Hamburger SV gegen Mainz 05

crest
Bundesliga - Spielwoche 2
Volksparkstadion

Wer zeigt / überträgt Hamburger SV vs Mainz 05 heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem Hamburger SV und Mainz 05 ist live bei DAZN zu sehen. Nachfolgend findet Ihr alle Informationen zum TV-Kanal und zum Livestream.

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Hamburger SV vs. Mainz 05: Spielvorschau

Der Hamburger SV empfängt Mainz 05 im Volksparkstadion zu einem Bundesliga-Duell, das für beide Klubs früh im Saisonverlauf Gewicht hat. Trainer Merlin Polzin will mit dem HSV vor heimischer Kulisse die erste Niederlage der Spielzeit hinter sich lassen.

Der Auftakt verlief für Hamburg ernüchternd. Borussia Dortmund gewann das Eröffnungsspiel mit 2:0, wobei ein Treffer durch die Beine von Sebastiaan Bornauw fiel. Der HSV zeigte sich kämpferisch, blieb aber ohne Torerfolg.

Mit dem Sommertransfer von Fabio Vieira, der in der Vorsaison auf Leihbasis sieben Tore und fünf Vorlagen beisteuerte, hat der Verein dennoch ein klares Signal gesetzt. Auch Zakaria El Ouahdi kam als neuer Rechtsverteidiger hinzu. Der Kader hat Substanz – nun muss sie sich in Punkten niederschlagen.

Mainz 05 reist unter Trainer Urs Fischer nach Hamburg und startete mit einem torlosen Remis gegen Paderborn in die Saison. Offensiv blieb der Auftritt blass, doch die Defensive hielt stand. Fischer wird von seinem Team mehr Durchschlagskraft fordern.

In der Vorbereitung zeigte Mainz durchaus Stärken: Ein 9:0 im DFB-Pokal gegen VfB Krieschow und Siege gegen Bournemouth und Paris FC unterstrichen das Potenzial. Die Frage ist, ob diese Form nun auch in der Liga abrufbar ist.

Das direkte Duell zwischen diesen beiden Klubs hat zuletzt eine klare Tendenz gezeigt. Beim letzten Aufeinandertreffen im Volksparkstadion gewann der HSV mit 4:0 – ein Ergebnis, das Mainz als Motivation dienen dürfte.

Nachfolgend alle Informationen, wo das Spiel live im TV und Livestream zu sehen ist, sowie Anstoßzeit, Aufstellungen und aktuelle Tabellendaten.


Hamburger SV vs. Mainz 05: Aufstellungen

Hamburger SV vs Mainz 05 Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
Aufstellung
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
3-5-2
1D. Heuer Fernandes23J. Torunarigha33S. Bornauw24N. Capaldo37L. Lemke6A. Sambi Lokonga7Z. El Ouahdi11Albert Grönbäk21N. Remberg20F. Vieira27P. Daka27R. Zentner4S. Posch21D. da Costa48K. Potulski2P. Mwene6K. Sano7J. Lee19A. Caci10N. Amiri23S. Becker9P. Tietz
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
3-4-2-1
Hamburger SV

Startelf

Mainz 05

Trainer

  • M. Polzin
  • U. Fischer

Form

HSV

HSV - Form

EVE
N1-2
LIL
U2-2
TFC
S1-2
VEL
S0-3
BVB
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
M05

M05 - Form

UDI
U3-3
PAR
S4-0
BOU
S2-1
KRI
S0-9
SCP
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
18/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Der Hamburger SV kommt mit einer gemischten Bilanz aus den jüngsten fünf Pflichtspielen: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt unterlag der HSV Borussia Dortmund in der Bundesliga mit 0:2. Im DFB-Pokal gewann Hamburg zuvor mit 3:0 beim SC Verl. In den Testspielen gab es ein 2:2 gegen Lille sowie Niederlagen gegen Toulouse (2:1 für Toulouse) und Everton (2:1).

Mainz 05 präsentiert sich in deutlich stabilerer Verfassung: drei Siege, zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Bundesliga-Spiel endete 0:0 gegen Paderborn. Zuvor fegte Mainz VfB Krieschow im Pokal mit 9:0 vom Platz und gewann Vorbereitungspartien gegen Bournemouth (2:1) und Paris FC (4:0). Lediglich ein 3:3 gegen Udinese trübte den Gesamteindruck. Die Rheinhessen erzielten in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierten nur drei.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hamburger SVUnentschiedenMainz 05
1
3
1
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
END
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
4
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
END
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
END
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
3
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
END
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
END
7Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 20. Februar 2026 statt: Mainz 05 und der Hamburger SV trennten sich in der Bundesliga mit 1:1. Davor gewann der HSV im Oktober 2025 das Heimspiel deutlich mit 4:0. Aus den letzten fünf Bundesliga-Duellen führt der HSV mit zwei Siegen bei zwei Unentschieden und einer Niederlage. Die früheren Begegnungen, darunter ein 3:2-Sieg für Mainz im Oktober 2017, zeigen, dass dieser Vergleich selten eindeutig ausfällt.

Hamburger SV vs. Mainz 05: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
SC FreiburgSC FreiburgSCF
220051+46
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
220052+36
S
S
3
ElversbergElversbergELV
220075+26
S
S
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211051+44
U
S
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
210163+33
S
N
6
AugsburgAugsburgFCA
110030+33
S
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210143+13
N
S
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
210156-13
S
N
9
Werder BremenWerder BremenSVW
210145-13
S
N
10
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
210146-23
N
S
11
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
U
12
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
U
13
PaderbornPaderbornSCP
201101-11
N
U
14
Schalke 04Schalke 04S04
201103-31
U
N
15
Union BerlinUnion BerlinFCU
201137-41
N
U
16
HoffenheimHoffenheimTSG
200246-20
N
N
17
Hamburger SVHamburger SVHSV
100102-20
N
18
GladbachGladbachBMG
200237-40
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
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