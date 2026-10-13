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Wer zeigt / überträgt FC Villarreal vs. SSC Neapel heute live im TV und Livestream?

FC Villarreal - SSC Neapel
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Champions League

In der Champions League spielt FC Villarreal gegen SSC Neapel. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Villarreal und SSC Neapel beginnt am 13.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit FC Villarreal gegen SSC Neapel

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Champions League - Spielwoche 2
Estadio de la Ceramica

Wer zeigt / überträgt FC Villarreal vs SSC Neapel heute live im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen Villarreal und SSC Napoli ist live auf DAZN zu sehen. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

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FC Villarreal vs. SSC Neapel: Spielvorschau

Im Estadio de la Ceramica empfängt Villarreal am 13. Oktober 2026 den SSC Napoli in der Champions League. Beide Klubs befinden sich in der unteren Tabellenhälfte des Wettbewerbs und brauchen dringend Punkte, um ihre Ambitionen auf das Weiterkommen am Leben zu erhalten.

Die Gastgeber reisen mit einem Kater aus der LaLiga in dieses Spiel. Die 1:0-Heimniederlage gegen Real Madrid am vergangenen Wochenende hat die Schwäche von Inigo Pérez' Mannschaft vor eigenem Publikum erneut offengelegt: Villarreal dominiert den Ball, findet aber keinen Weg durch kompakte Defensivblöcke.

Die Formkurve der letzten Wochen ist durchwachsen. Auswärtssiege gegen Levante und Malaga zeigen, dass Villarreal torgefährlich sein kann, doch die drei Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen – darunter auch ein 2:3 gegen Borussia Dortmund in der Champions League – sprechen eine deutliche Sprache.

Napoli reist mit breiter Brust nach Spanien. Der 3:0-Sieg gegen Frosinone in der Serie A war ein Statement, und Massimiliano Allegri hat mit dem behutsamen Einsatz von Kevin De Bruyne eine Mannschaft geformt, die sowohl defensiv stabil als auch offensiv gefährlich ist.

Die einzige Niederlage der Azzurri in den vergangenen fünf Partien war ein 0:1 gegen Arsenal in der Champions League – eine Erinnerung daran, dass die Lücke zur europäischen Spitze noch existiert. In der Gruppe aber ist Napoli der klarere Favorit.

Für beide Teams geht es um mehr als drei Punkte. Ein Sieg würde die Ausgangslage im Kampf um die Qualifikationsplätze erheblich verbessern und dem Sieger wichtigen Schwung für die kommenden Wochen geben.

Alle Infos zur Übertragung, den Aufstellungen und dem Spielverlauf findet ihr hier.


FC Villarreal vs. SSC Neapel: Aufstellungen

FC Villarreal vs SSC Neapel Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
FC Villarreal crest
FC Villarreal
VIL
page.match.formation.title
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
4-2-3-1
Péter GulácsiPéter GulácsiS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. VeigaS. CardonaS. CardonaJ. FoythJ. FoythS. ComesanaS. ComesanaP. GueyeP. GueyeN. SalibaN. SalibaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. MikautadzeA. MoleiroA. MoleiroA. MeretA. MeretA. RrahmaniA. RrahmaniL. SpinazzolaL. SpinazzolaR. MarinR. MarinG. Di LorenzoG. Di LorenzoB. GilmourB. GilmourM. PolitanoM. PolitanoK. De BruyneK. De BruyneS. LobotkaS. LobotkaDavid NeresDavid NeresRasmus HöjlundRasmus Höjlund
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
4-3-3
FC Villarreal

Startelf

SSC Neapel

Trainer

  • Inigo Pérez
  • M. Allegri

Form

VIL

VIL - Form

BVB
N3-2
BET
N1-2
MAL
S1-3
LEV
S3-1
RMA
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
NAP

NAP - Form

INT
N3-2
ARS
N0-1
BOL
S1-0
FIO
U1-1
FRC
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Villarreal kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, keinem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Real Madrid in der LaLiga. Zuvor gelangen der Mannschaft von Inigo Pérez klare Auswärtssiege: 3:1 gegen Levante und 3:1 in Malaga. Dem stehen Niederlagen gegen Real Betis (1:2) und Borussia Dortmund in der Champions League (2:3) gegenüber. Insgesamt erzielte Villarreal in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sieben.

Napoli präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Der 3:0-Erfolg gegen Frosinone war die überzeugendste Leistung dieser Serie; dazu kommen ein 1:0 gegen Bologna und ein 1:1 gegen Fiorentina in der Serie A. Die einzige Niederlage war das 0:1 gegen Arsenal in der Champions League. Napoli traf in den letzten fünf Partien acht Mal und ließ lediglich vier Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC VillarrealUnentschiedenSSC Neapel
2
1
2
Klub Freundschaftsspiele
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
2
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
3
END
Europa League
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
1
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
1
END
Europa League
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
1
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
0
END
Champions League
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
0
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
2
END
Champions League
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
2
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
0
END
5Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Dezember 2022 in einem Freundschaftsspiel statt, das Villarreal mit 3:2 gegen Napoli als Gastgeber gewann. In den fünf erfassten Duellen – darunter zwei Europa-League-Spiele 2016 und zwei Champions-League-Begegnungen aus der Gruppenphase 2011 – hält Napoli mit drei Siegen gegenüber einem Villarreal-Sieg und einem Unentschieden die klar bessere Bilanz.

FC Villarreal vs. SSC Neapel: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Sporting CPSporting CPSCP
220041+36
S
S
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
4
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
6
ComoComoCOM
110041+33
S
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
14
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
15
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
16
LensLensRCL
21013303
N
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
18
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
20
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
Sl. PragSl. PragSLP
201123-11
U
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
201104-41
U
N
23
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
24
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
25
LilleLilleLIL
100123-10
N
26
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
27
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
28
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
LASKLASKLAS
100101-10
N
30
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
32
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
34
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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