Das Spiel zwischen FC Villarreal und SSC Neapel beginnt am 13.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit FC Villarreal gegen SSC Neapel

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

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Das Champions-League-Spiel zwischen Villarreal und SSC Napoli ist live auf DAZN zu sehen. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

FC Villarreal vs. SSC Neapel: Spielvorschau

Im Estadio de la Ceramica empfängt Villarreal am 13. Oktober 2026 den SSC Napoli in der Champions League. Beide Klubs befinden sich in der unteren Tabellenhälfte des Wettbewerbs und brauchen dringend Punkte, um ihre Ambitionen auf das Weiterkommen am Leben zu erhalten.

Die Gastgeber reisen mit einem Kater aus der LaLiga in dieses Spiel. Die 1:0-Heimniederlage gegen Real Madrid am vergangenen Wochenende hat die Schwäche von Inigo Pérez' Mannschaft vor eigenem Publikum erneut offengelegt: Villarreal dominiert den Ball, findet aber keinen Weg durch kompakte Defensivblöcke.

Die Formkurve der letzten Wochen ist durchwachsen. Auswärtssiege gegen Levante und Malaga zeigen, dass Villarreal torgefährlich sein kann, doch die drei Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen – darunter auch ein 2:3 gegen Borussia Dortmund in der Champions League – sprechen eine deutliche Sprache.

Napoli reist mit breiter Brust nach Spanien. Der 3:0-Sieg gegen Frosinone in der Serie A war ein Statement, und Massimiliano Allegri hat mit dem behutsamen Einsatz von Kevin De Bruyne eine Mannschaft geformt, die sowohl defensiv stabil als auch offensiv gefährlich ist.

Die einzige Niederlage der Azzurri in den vergangenen fünf Partien war ein 0:1 gegen Arsenal in der Champions League – eine Erinnerung daran, dass die Lücke zur europäischen Spitze noch existiert. In der Gruppe aber ist Napoli der klarere Favorit.

Für beide Teams geht es um mehr als drei Punkte. Ein Sieg würde die Ausgangslage im Kampf um die Qualifikationsplätze erheblich verbessern und dem Sieger wichtigen Schwung für die kommenden Wochen geben.

Alle Infos zur Übertragung, den Aufstellungen und dem Spielverlauf findet ihr hier.





FC Villarreal vs. SSC Neapel: Aufstellungen

Form

Villarreal kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, keinem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Real Madrid in der LaLiga. Zuvor gelangen der Mannschaft von Inigo Pérez klare Auswärtssiege: 3:1 gegen Levante und 3:1 in Malaga. Dem stehen Niederlagen gegen Real Betis (1:2) und Borussia Dortmund in der Champions League (2:3) gegenüber. Insgesamt erzielte Villarreal in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sieben.

Napoli präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Der 3:0-Erfolg gegen Frosinone war die überzeugendste Leistung dieser Serie; dazu kommen ein 1:0 gegen Bologna und ein 1:1 gegen Fiorentina in der Serie A. Die einzige Niederlage war das 0:1 gegen Arsenal in der Champions League. Napoli traf in den letzten fünf Partien acht Mal und ließ lediglich vier Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Dezember 2022 in einem Freundschaftsspiel statt, das Villarreal mit 3:2 gegen Napoli als Gastgeber gewann. In den fünf erfassten Duellen – darunter zwei Europa-League-Spiele 2016 und zwei Champions-League-Begegnungen aus der Gruppenphase 2011 – hält Napoli mit drei Siegen gegenüber einem Villarreal-Sieg und einem Unentschieden die klar bessere Bilanz.

FC Villarreal vs. SSC Neapel: Die Tabellen

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