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Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. Lille heute live im TV und Livestream?

FC Arsenal - Lille
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In der Champions League spielt FC Arsenal gegen Lille. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Arsenal und Lille beginnt am 13.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit FC Arsenal gegen Lille

crest
Champions League - Spielwoche 2
Emirates Stadium

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs Lille heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Über den untenstehenden Link gelangst du direkt zur Anmeldung.

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FC Arsenal vs. Lille: Spielvorschau

Das Emirates Stadium erwartet am Mittwochabend Besuch aus Nordfrankreich: Arsenal empfängt Lille in der UEFA Champions League – ein Abend, der für beide Seiten mit besonderen Emotionen verbunden ist.

Für Arsenal-Trainer Mikel Arteta ist es eine Gelegenheit, die Gruppenphase mit einem weiteren Heimsieg zu prägen. Die Gunners kommen mit frischem Schwung aus einem 2:1-Erfolg gegen Leeds United in der Premier League und wollen diesen Rückenwind in die europäische Bühne mitnehmen.

Auf der anderen Seite steht Lille unter der Leitung von Davide Ancelotti – und bringt mit Olivier Giroud einen Mann mit, der das Emirates Stadium aus eigener Erfahrung kennt. Der Franzose verbrachte fünf Jahre als Gunner und kehrt nun in einer neuen Rolle zurück.

Auch Arsenals Innenverteidiger Gabriel Magalhães blickt dem Duell mit besonderer Vorfreude entgegen. Der Brasilianer pflegte während seiner Zeit in Frankreich enge Verbindungen zu Lille und betrachtet das Wiedersehen mit alten Weggefährten als etwas Persönliches.

Die Tabellensituation verleiht dem Spiel zusätzliches Gewicht: Arsenal steht auf Rang 15 der Champions-League-Tabelle, Lille auf Platz 22 – beide Klubs brauchen Punkte, um sich in der Gruppenphase besser zu positionieren.

Bruno Guimarães, zuletzt mit einem entscheidenden Treffer gegen Leeds, soll gemeinsam mit Martin Ödegaard das Mittelfeld der Gunners kontrollieren. Ob die Mannschaft ihre Linie halten kann, wird sich zeigen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


FC Arsenal vs. Lille: Aufstellungen

FC Arsenal vs Lille Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
page.match.formation.title
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardB. SakaB. SakaM. MerinoM. MerinoB. GuimaraesB. GuimaraesViktor GyökeresViktor GyökeresBerke ÖzerBerke ÖzerT. NianzouT. NianzouN. NgoyN. NgoyA. RibeiroA. RibeiroC. VerdonkC. VerdonkBenjamin AndréBenjamin AndréD. BakwaD. BakwaN. BentalebN. BentalebGaëtan PerrinGaëtan PerrinHákon Arnar HaraldssonHákon Arnar HaraldssonA. UedaA. Ueda
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
FC Arsenal

Startelf

Lille

Trainer

  • M. Arteta
  • D. Ancelotti

Form

ARS

ARS - Form

NAP
S0-1
SUN
S0-2
IPS
S2-4
BHA
N3-0
LEE
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LIL

LIL - Form

BET
N2-3
TRO
S2-0
NCE
N2-1
ZUL
S2-1
LEH
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Arsenal kommt mit einer Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Erfolg war das 2:1 gegen Leeds United in der Premier League. Zuvor gab es ein 3:0-Heimdebakel gegen Brighton, das als deutlichster Rückschlag der Serie heraussticht. Insgesamt erzielte Arsenal in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte fünf.

Lille präsentiert sich ebenfalls in ordentlicher Verfassung: drei Siege, zwei Niederlagen in den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann der Klub 1:0 gegen Le Havre in der Ligue 1. In der Champions League verlor Lille das bisher einzige Gruppenspiel 3:2 gegen Real Betis. Über alle fünf Partien erzielte Lille sechs Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen liegen keine Daten aus früheren Duellen zwischen Arsenal und Lille vor. Das Spiel im Emirates Stadium ist damit ein offenes Kapitel zwischen beiden Klubs.

FC Arsenal vs. Lille: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Sporting CPSporting CPSCP
220041+36
S
S
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
4
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
6
ComoComoCOM
110041+33
S
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
14
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
15
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
16
LensLensRCL
21013303
N
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
18
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
20
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
Sl. PragSl. PragSLP
201123-11
U
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
201104-41
U
N
23
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
24
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
25
LilleLilleLIL
100123-10
N
26
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
27
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
28
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
LASKLASKLAS
100101-10
N
30
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
32
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
34
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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