Das Spiel zwischen FC Arsenal und Lille beginnt am 13.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit FC Arsenal gegen Lille

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs Lille heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Über den untenstehenden Link gelangst du direkt zur Anmeldung.

FC Arsenal vs. Lille: Spielvorschau

Das Emirates Stadium erwartet am Mittwochabend Besuch aus Nordfrankreich: Arsenal empfängt Lille in der UEFA Champions League – ein Abend, der für beide Seiten mit besonderen Emotionen verbunden ist.

Für Arsenal-Trainer Mikel Arteta ist es eine Gelegenheit, die Gruppenphase mit einem weiteren Heimsieg zu prägen. Die Gunners kommen mit frischem Schwung aus einem 2:1-Erfolg gegen Leeds United in der Premier League und wollen diesen Rückenwind in die europäische Bühne mitnehmen.

Auf der anderen Seite steht Lille unter der Leitung von Davide Ancelotti – und bringt mit Olivier Giroud einen Mann mit, der das Emirates Stadium aus eigener Erfahrung kennt. Der Franzose verbrachte fünf Jahre als Gunner und kehrt nun in einer neuen Rolle zurück.

Auch Arsenals Innenverteidiger Gabriel Magalhães blickt dem Duell mit besonderer Vorfreude entgegen. Der Brasilianer pflegte während seiner Zeit in Frankreich enge Verbindungen zu Lille und betrachtet das Wiedersehen mit alten Weggefährten als etwas Persönliches.

Die Tabellensituation verleiht dem Spiel zusätzliches Gewicht: Arsenal steht auf Rang 15 der Champions-League-Tabelle, Lille auf Platz 22 – beide Klubs brauchen Punkte, um sich in der Gruppenphase besser zu positionieren.

Bruno Guimarães, zuletzt mit einem entscheidenden Treffer gegen Leeds, soll gemeinsam mit Martin Ödegaard das Mittelfeld der Gunners kontrollieren. Ob die Mannschaft ihre Linie halten kann, wird sich zeigen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





FC Arsenal vs. Lille: Aufstellungen

Form

Arsenal kommt mit einer Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Erfolg war das 2:1 gegen Leeds United in der Premier League. Zuvor gab es ein 3:0-Heimdebakel gegen Brighton, das als deutlichster Rückschlag der Serie heraussticht. Insgesamt erzielte Arsenal in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte fünf.

Lille präsentiert sich ebenfalls in ordentlicher Verfassung: drei Siege, zwei Niederlagen in den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann der Klub 1:0 gegen Le Havre in der Ligue 1. In der Champions League verlor Lille das bisher einzige Gruppenspiel 3:2 gegen Real Betis. Über alle fünf Partien erzielte Lille sechs Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen liegen keine Daten aus früheren Duellen zwischen Arsenal und Lille vor. Das Spiel im Emirates Stadium ist damit ein offenes Kapitel zwischen beiden Klubs.

FC Arsenal vs. Lille: Die Tabellen

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