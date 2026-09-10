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Wer zeigt / überträgt Como vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Como - RB Leipzig
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In der Champions League spielt Como gegen RB Leipzig. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Como und RB Leipzig beginnt am 10.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Como gegen RB Leipzig

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Champions League - Spielwoche 1
Stadio G. Sinigaglia

Wer zeigt / überträgt Como vs RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

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Como vs. RB Leipzig: Spielvorschau

Como 1907 schreibt Geschichte. Im Stadio Giuseppe Sinigaglia empfängt der Aufsteiger aus der Lombardei RB Leipzig zum ersten Champions-League-Heimspiel der Vereinsgeschichte – ein Abend, der lange undenkbar schien.

Das Stadion am Ufer des Comer Sees war bis vor wenigen Wochen noch eine offene Frage. Nach einer 90-tägigen Renovierung in Rekordtempo erteilte die UEFA grünes Licht für die Austragung in Como selbst – eine Verlegung nach Reggio Emilia bleibt dem Klub damit erspart.

Coach Cesc Fàbregas hat seinen Klub in bemerkenswert kurzer Zeit geprägt. Nach dem 4:1-Comeback-Sieg gegen Genoa zuletzt zeigte Como, dass diese Mannschaft auch unter Druck ihre Spielidee nicht aufgibt.

RB Leipzig reist mit gemischten Gefühlen an. Martin Demichelis' Mannschaft verlor zuletzt in der Bundesliga mit 1:3 gegen Werder Bremen und sucht in der Königsklasse nach einer Reaktion.

Der Klub rund um Präsident Mirwan Suwarso hat den Abend bewusst gestaltet: Er und weitere Vorstandsmitglieder gaben ihre VIP-Plätze an die dienstältesten Fans ab – jene, die Como durch die tiefsten Täler des italienischen Fußballs begleiteten und nun den höchsten Gipfel erleben dürfen.

Die Partie verspricht mehr als ein Fußballspiel. Alle Infos zur Übertragung, zum Anstoß und zu den Aufstellungen gibt es hier.


Como vs. RB Leipzig: Aufstellungen

Como vs RB Leipzig Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
Aufstellung
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-3-3
J. ButezJ. ButezT. ChalobahT. ChalobahÁlex ValleÁlex ValleY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonA. DiaoA. DiaoM. BaturinaM. BaturinaL. Da CunhaL. Da CunhaM. PerroneM. PerroneN. PazN. PazA. DouvikasA. DouvikasM. VandevoordtM. VandevoordtC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanN. SeiwaldN. SeiwaldN. El AynaouiN. El AynaouiE. BanzuziE. BanzuziA. NusaA. NusaJ. BakayokoJ. BakayokoC. NkunkuC. Nkunku
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Como

Startelf

RB Leipzig

Trainer

  • Cesc Fàbregas
  • M. Demichelis

Form

COM

COM - Form

LIV
N2-0
LIV
U0-0
UDI
U1-1
NAP
S1-2
GEN
S1-4
Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RBL

RBL - Form

LEE
N2-0
FCB
N3-1
ETR
S0-6
BMG
S3-0
SVW
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Como kommt mit zwei Pflichtspielsiegen in Serie in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Partien holte der Klub zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage – wobei das jüngste Ergebnis, der 4:1-Erfolg gegen Genoa, besonders ins Auge fällt. Davor gelang ein 2:1-Auswärtssieg bei Napoli. In den fünf Spielen erzielte Como neun Tore und kassierte vier.

RB Leipzig präsentiert sich unbeständig. Aus den vergangenen fünf Partien stehen zwei Siege, aber drei Niederlagen zu Buche. Zuletzt verlor Leipzig mit 1:3 gegen Werder Bremen, nachdem zuvor ein klares 6:0 im DFB-Pokal gegen Eintracht Trier gelungen war. Insgesamt erzielte Leipzig in diesem Zeitraum elf Tore, kassierte aber neun.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Begegnungen zwischen Como 1907 und RB Leipzig liegen keine Daten vor. Diese Partie ist das erste dokumentierte Aufeinandertreffen beider Klubs.

Como vs. RB Leipzig: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
3
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
11
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
12
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
13
PSVPSVPSV
00000000
13
AS RomAS RomROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
13
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
13
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
13
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
26
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
26
LilleLilleLIL
100123-10
N
28
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
28
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
30
LASKLASKLAS
100101-10
N
30
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
32
VikingVikingVIK
100113-20
N
34
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
35
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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