Das Spiel zwischen Como und RB Leipzig beginnt am 10.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Como gegen RB Leipzig

Champions League - Spielwoche 1 10. Sept. 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

Wer zeigt / überträgt Como vs RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

Como vs. RB Leipzig: Spielvorschau

Como 1907 schreibt Geschichte. Im Stadio Giuseppe Sinigaglia empfängt der Aufsteiger aus der Lombardei RB Leipzig zum ersten Champions-League-Heimspiel der Vereinsgeschichte – ein Abend, der lange undenkbar schien.

Das Stadion am Ufer des Comer Sees war bis vor wenigen Wochen noch eine offene Frage. Nach einer 90-tägigen Renovierung in Rekordtempo erteilte die UEFA grünes Licht für die Austragung in Como selbst – eine Verlegung nach Reggio Emilia bleibt dem Klub damit erspart.

Coach Cesc Fàbregas hat seinen Klub in bemerkenswert kurzer Zeit geprägt. Nach dem 4:1-Comeback-Sieg gegen Genoa zuletzt zeigte Como, dass diese Mannschaft auch unter Druck ihre Spielidee nicht aufgibt.

RB Leipzig reist mit gemischten Gefühlen an. Martin Demichelis' Mannschaft verlor zuletzt in der Bundesliga mit 1:3 gegen Werder Bremen und sucht in der Königsklasse nach einer Reaktion.

Der Klub rund um Präsident Mirwan Suwarso hat den Abend bewusst gestaltet: Er und weitere Vorstandsmitglieder gaben ihre VIP-Plätze an die dienstältesten Fans ab – jene, die Como durch die tiefsten Täler des italienischen Fußballs begleiteten und nun den höchsten Gipfel erleben dürfen.

Die Partie verspricht mehr als ein Fußballspiel. Alle Infos zur Übertragung, zum Anstoß und zu den Aufstellungen gibt es hier.





Como vs. RB Leipzig: Aufstellungen

Form

Como kommt mit zwei Pflichtspielsiegen in Serie in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Partien holte der Klub zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage – wobei das jüngste Ergebnis, der 4:1-Erfolg gegen Genoa, besonders ins Auge fällt. Davor gelang ein 2:1-Auswärtssieg bei Napoli. In den fünf Spielen erzielte Como neun Tore und kassierte vier.

RB Leipzig präsentiert sich unbeständig. Aus den vergangenen fünf Partien stehen zwei Siege, aber drei Niederlagen zu Buche. Zuletzt verlor Leipzig mit 1:3 gegen Werder Bremen, nachdem zuvor ein klares 6:0 im DFB-Pokal gegen Eintracht Trier gelungen war. Insgesamt erzielte Leipzig in diesem Zeitraum elf Tore, kassierte aber neun.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Begegnungen zwischen Como 1907 und RB Leipzig liegen keine Daten vor. Diese Partie ist das erste dokumentierte Aufeinandertreffen beider Klubs.

Como vs. RB Leipzig: Die Tabellen

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