1860 München bekommt es heute in der 3. Liga mit Arminia Bielefeld zu tun. GOAL zeigt Euch, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Am 25. Spieltag der 3. Liga ist 1860 München gegen Arminia Bielefeld gefragt. Die Partie im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße in München soll um 19.00 Uhr angepfiffen werden.

Wer zeigt / überträgt 1860 München vs. Arminia Bielefeld heute im LIVE STREAM und live im TV?

erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr 1860 München vs. Arminia Bielefeld heute im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Im Free-TV wird die Begegnung 1860 München vs. Arminia Bielefeld zwar nicht übertragen, verpassen müsst Ihr das Duell deshalb aber nicht.

Denn mit MagentaSport, wo Ihr im Abo bereits ab 7,95 Euro dabei seid, und OneFootball, wo es den Stream per Einmalzahlung (3,49 Euro) gibt, stehen dennoch zwei Übertragungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Spiel 1860 München vs. Arminia Bielefeld Sender MagentaSport / OneFootball

1860 München vs. Arminia Bielefeld: Wann ist der Anstoß?

Spiel: 1860 München vs. Arminia Bielefeld Spieltag: 25 Wettbewerb: 3. Liga Datum: 21. Februar 2025 Uhrzeit: 19.00 Uhr Ort: Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße (München)

1860 München vs. Arminia Bielefeld: News, Form und Aufstellungen

1860-News

Nur noch vier Punkte trennen die Münchner von den Abstiegsrängen, auch wenn man noch auf Platz 14 steht. Gerade nach der 2:5-Klatsche gegen Dynamo Dresden sollte der Fokus auf einem befreienden Positiverlebnis liegen. Auf der Ausfallliste stehen voraussichtlich weiterhin Bangerter, Schifferl und Schröter. Frey dürfte nach seiner Krankheit wieder dabei sein.

Die Aufstellung von 1860 München

Die Aufstellung von 1860 München

DSC-News

Nach dem knappen Heimsieg gegen Erzgebirge Aue (2:1) kann das Team aus Bielefeld wieder etwas aufatmen und den Blick auf den oberen Teil der Tabelle richten, zuvor setzte es zwei Niederlagen (0:1 gegen Sandhausen, 1:2 gegen Essen). Ebenfalls eine gute Nachricht: Verletzungen sind keine bekannt.

Die Aufstellung von Arminia Bielefeld

Die Aufstellung von Arminia Bielefeld

1860 München vs. Arminia Bielefeld: Der direkte Vergleich

Erst im September trafen 1860 und die Arminen am 6. Spieltag aufeinander - mit dem besseren Ende für die Münchner: 1860-Akteur Thore Jacobsen markierte in der 88. Minute den einzigen Treffer der Begegnung.

Insgesamt gab es diese Begegnung schon 27 Mal. Die Teams trafen nicht nur in der 3. Liga aufeinander, sondern auch in der Bundesliga, 2. Bundesliga, der Bundesliga-Relegation und dem DFB-Pokal. Bislang führt 1860 München die Bilanz noch klar mit 15:7 Siegen an.

Duelle insgesamt 27 Siege 1860 15 Siege DSC 7 Unentschieden 5 Bisher letztes Duell DSC Arminia Bielefeld vs. TSV 1860 München 0:1 (3. Liga, 21. September 2024)

