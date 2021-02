Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Bundesliga übertragen

Der BVB steht vor der kniffligen Aufgabe, beim Auswärtsspiel in Freiburg die Kurve zu kriegen. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Duell sehen könnt.

Borussia Dortmund reist am 20. Spieltag der Bundesliga zum SC Freiburg und will sich wieder an die Champions-League-Plätze rankämpfen. Angestoßen wird am Samstag um 15.30 Uhr im Schwarzwald-Stadion.

Nach nur vier Punkten aus den vergangenen vier Spielen ist der BVB auf den sechsten Platz abgerutscht. Mit 13 Zählern weniger als der FC Bayern München zudem weit entfernt davon, im Meisterschaftsrennen mitzuspielen.

Hoffnung, gegen Freiburg (Platz neun) den zweiten Sieg in Folge einzufahren, macht jedoch das Hinspiel: Im Oktober gewannen die Borussen mit 4:0 zuhause gegen die Breisgauer (Tore: Haaland (2), Can, Passlack).

SC Freiburg gegen Borussia Dortmund wird live im TV und LIVE-STREAM gezeigt. in diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Ihr dafür einschalten müsst.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Borussia Dortmund live? Das Duell im Überblick

Begegnung SC Freiburg - Borussia Dortmund Datum Samstag, 6. Februar 2021 | 15.30 Uhr Ort Schwarzwald-Stadion, Freiburg

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Borussia Dortmund live im TV?

Fans aus Freiburg und Dortmund aufgepasst: Das Bundesligaduell wird live und in voller Länge im Fernsehen übertragen, allerdings ist dafür ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Goal erklärt Euch, wo das Spiel zu sehen ist.

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Borussia Dortmund live im Pay-TV?

Der exklusive Anbieter der Begegnung ist der Pay-TV-Sender Sky. Hier wird Freiburg gegen Dortmund live übertragen. Das Spiel ist auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 3 (HD) zu sehen.

Eine Viertelstunde vor Anpfiff - um 15.15 Uhr - beginnt die Übertragung aus Freiburg. Kommentator Jonas Friedrich begleitet Euch dabei am Mikrofon während der 90 Minuten.

Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 (HD) könnt Ihr am Samstagnachmittag zudem schon ab 14 Uhr einschalten und die Vorberichte zum Spieltag schauen. Dort läuft auch die Konferenz mit allen fünf Nachmittagsspielen.

Sky zeigt / überträgt Freiburg vs. Dortmund live - die Übertragung in der Übersicht:

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Übertragung ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Jonas Friedrich

Jonas Friedrich Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Um die Sky-Sender freizuschalten, ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Zu welchen Konditionen Ihr derzeit einen Vertrag beim Bezahlsender mit dem Bundesligapaket abschließen könnt, lest Ihr auf der Sky-Webseite.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Borussia Dortmund im LIVE-STREAM?

Sky ist der exklusive Anbieter der Begegnung - so viel steht fest. Der Pay-TV-Sender strahlt sein Programm jedoch nicht nur im Fernsehen aus, sondern auch im Internet via LIVE-STREAM.

Sky Go zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Borussia Dortmund im LIVE-STREAM

TV-Abonnenten von Sky können sich alle Übertragungen auch im Netz über das Portal Sky Go ansehen. Hier läuft dasselbe Programm wie im Fernsehen und es ist kostenlos als LIVE-STREAM auch unterwegs verfügbar.

Mit der Sky-Go-App ist das Spiel somit auch auf dem Smartphone, Tablet, Laptop oder PC zu sehen. Den kostenlosen Download der App findet Ihr unter diesem Link.

Sky Ticket zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Borussia Dortmund im LIVE-STREAM

Wer kurzfristig vor Spielbeginn kein TV-Abo mehr abschließen kann, ist bei Sky Ticket richtig aufgehoben. Auf diesem Streaming-Portal könnt Ihr Euch spontan und noch rechtzeitig vor Anpfiff ein Abo zulegen.

Mit dem Ticket Supersport Jahr ist das Abo für 19,99 Euro monatlich erhältlich. Damit könnt Ihr alle Bundesligaübertragungen von Sky im LIVE-STREAM verfolgen.

Wer zeigt / überträgt die Highlights von SC Freiburg vs. Borussia Dortmund?

Ihr habt keinen Zugriff auf die Übertragungen von Sky? Dann seid Ihr bei DAZN perfekt aufgehoben! Hier seht Ihr die Highlights von Freiburg gegen Dortmund bereits 40 Minuten nach Abpfiff!

Ab 18 Uhr könnt Ihr Euch auf dem Portal reinklicken und die besten Szenen anschauen. Das Video steht nach dem Upload jederzeit auf Abruf zur Verfügung.

Voraussetzung, um das Video sehen zu können, ist allerdings ein DAZN-Abo. Das gibt es einen Monat kostenlos zum Testen. Anschließend werden monatlich 11,99 Euro fällig. Im Jahresabo kostet DAZN einmalig 119,99 Euro. Mehr Details zur Anmedung findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Borussia Dortmund? Die Übertragungen im Überblick

SC Freiburg gegen Borussia Dortmund läuft ... ... im TV: Sky Sport Bundesliga 3 (HD) ... im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket ... im Highlight-Video: DAZN ... im LIVE-TICKER: Goal.com

