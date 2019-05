Wer zeigt / überträgt Gladbach gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV und im LIVE-STREAM?

Der BVB gastiert am letzten Bundesliga-Spieltag in Gladbach. Goal verrät Euch, wer die Partie live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Wer wird Deutscher Meister? Gelingt Borussia Dortmund der große Coup? Am 34. Bundesliga-Spieltag gastiert der BVB bei Borussia Mönchengladbach. Anstoß im Borussia-Park ist am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr.

Dürfen am Ende dieser -Saison die Dortmunder mit der Schale jubeln? Der Meisterschaftskampf ist in diesem Jahr so spannend wie lange nicht mehr. Um den Traum möglich zu machen, muss der BVB auswärts in Mönchengladbach gewinnen. Gleichzeitig müssen die Dortmunder auf Schützenhilfe von Eintracht Frankfurt beim FC Bayern München hoffen. Der FCB befindet sich aktuell in der Bundesliga-Tabelle mit zwei Zählern Vorsprung vor den Schwarz-Gelben auf dem ersten Rang.

Auch für die Gladbacher ist die Saison noch längst nicht vorbei. Die Fohlen kämpfen um einen Startplatz in der Champions League und haben sich durch einen Sieg am vergangenen Spieltag eine gute Ausgangslage erspielt. Mit 55 Zählern liegt die Borussia aus Mönchengladbach auf dem vierten Rang, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Doch das punktgleiche Team von Bayer Leverkusen sowie - einen Punkt dahinter - sind den Fohlen dicht auf den Fersen.

Der Kampf um die Deutsche Meisterschaft und die Champions-League-Qualifikation: So spannend wie nie! Wer zeigt / überträgt Gladbach gegen den BVB heute live im TV und im LIVE-STREAM? Goal verrät es Euch in diesem Artikel.

Gladbach gegen BVB ( ): Die Bundesliga-Partie auf einen Blick

Duell Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund Datum Samstag, 18. Mai 2019 || 15.30 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer 59.724 Zuschauer

Wer zeigt / überträgt Gladbach gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

Der Meisterschaftskampf sowie das Rennen um die letzten Champions-League-Plätze sind hochspannend. So wollen zahlreiche Fußballfans der Nation die Partie zwischen und Borussia Dortmund live im TV verfolgen. Doch wer zeigt / überträgt Gladbach gegen den BVB überhaupt? Läuft die Partie im Free-TV?

Sky zeigt / überträgt Gladbach gegen BVB (Borussia Dortmund) am Samstag live im TV

Richtig gute Nachrichten für alle Sky-Kunden: Sky zeigt / überträgt die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund live und in voller Länge im TV. Damit verpasst Ihr keine Sekunde des packenden Duells aus dem Borussia-Park. Sky besitzt nämlich den Großteil der Übertragungsrechte der Bundesliga.

Somit geht der Bezahlsender auch am Samstagnachmittag wieder live auf Sendung. Bereits ab 14 Uhr beginnt die Vorberichterstattung aus dem Sky-Studio in Unterföhring bei München. Eine Expertenrunde versorgt Euch anderthalb Stunden lang mit den wichtigsten Fakten und Hintergrundgeschichten rund um den 34. Bundesliga-Spieltag. Pünktlich zum Anpfiff, der um 15.30 Uhr erfolgen wird, schaltet Sky in den Borussia-Park und überträgt die Partie für Euch im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD.

Ist Euch die Übertragung des Einzelspiels nicht genug, verweisen wir Euch auf die Bundesliga-Konferenz zum 34. Spieltag. In der Konferenzschaltung verpasst Ihr sowohl kein Tor zwischen Gladbach und dem BVB als auch keine Entscheidung auf den anderen Plätzen. Die Konferenz zeigt Euch der Bezahlsender auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Im Einzelspiel sitzt Marcus Lindemann für Euch im Borussia-Park am Mikrofon. In der Konferenz begleitet Frank "Buschi" Buschmann die Partie zwischen Gladbach und Dortmund vom Kommentatorenplatz aus.

Um die Sky-Übertragung nutzen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement beim Bezahlsender. Dieses müsst Ihr bei Sky im Vorfeld abschließen. Informationen zu den Preisen, Paketen und Laufzeiten der Abos findet Ihr auf der Sky-Website.

Wird Gladbach gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV gezeigt / übertragen?

Nein, leider nicht. Das spannende Duell zwischen Borussia M'Gladbach und dem BVB wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Grund: Weder die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, noch RTL oder anderen bekannte deutsche Sportsender wie Sport 1 besitzen die Übertragungsrechte an der Bundesliga. Diese liegen, wie bereits erwähnt, bei Sky.

Somit können wir Euch im Free-TV nur auf die Zusammenfassungen vertrösten. Denn sowohl die ARD als auch das ZDF zeigen im frei empfangbaren Programm die Highlights von Gladbach vs. Dortmund sowie allen anderen Partien. Während die ARD-Sportschau mit den Highlight-Clips der Bundesliga bereits ab 18 Uhr auf Sendung geht, laufen die Zusammenfassungen des letzten Spieltags ab 22 Uhr im aktuellen Sportstudio im ZDF.

Wer zeigt / überträgt Gladbach gegen BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

Zusätzlich zum TV-Programm von Sky könnt Ihr Gladbach vs. BVB auch im LIVE-STREAM verfolgen. Welchen Stream Ihr dafür am besten benutzt, verraten wir Euch jetzt der Reihe nach.

Sky Go zeigt / überträgt Gladbach gegen BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

Ihr wollt das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund lieber im LIVE-STREAM verfolgen? Dann aufgepasst: Sky Go zeigt / überträgt die Partie zwischen Gladbach und dem BVB in voller Länge im LIVE-STREAM. Mit dem Stream des Online-Dienstes von Sky verpasst Ihr keine Sekunde aus dem Borussia-Park. Sky Go zeigt / überträgt den LIVE-STREAM analog zur TV-Übertragung. Die Expertenrunde der Vorberichtserstattung sowie die Kommentatoren bleiben die gleichen. Die Möglichkeit, aussuchen zu können, ob Ihr die Partie lieber im Einzelspiel oder in der Konferenz schaut, bleibt ebenfalls bestehen. Auch für die Sky-Konferenz gibt es einen LIVE-STREAM.

Um Sky Go jedoch nutzen und den LIVE-STREAM zu Gladbach gegen den BVB sehen zu können, benötigt Ihr ein Sky-Abonnement. Nur wenn Ihr dieses abgeschlossen habt, bekommt Ihr einen kostenlosen Login für die Online-Plattform des Bezahlsenders. Im nächsten Schritt ladet Ihr Euch die Sky-Go-App aus dem App-Store Eurer Wahl (iTunes-Store, Google-Play-Store etc.) kostenlos herunter und installiert diese auf eurem Computer / Laptop oder eurem Smartphone oder Tablet.

Sky Ticket zeigt / überträgt Gladbach gegen BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM

Sky Go ist allerdings nicht die einzige Alternative zum TV-Programm. Auch mit Sky Ticket könnt Ihr Gladbach gegen den BVB im LIVE-STREAM erleben und verpasst somit keine Sekunde im spannenden Meisterschaftskampf.

Sky Ticket ist ein zusätzliches Angebot von Sky, mit welchem Ihr Euch ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender erspart. Mit Sky Ticket könnt Ihr verschiedene Pakete - so auch das Sport-Paket - für 9,99 Euro im ersten Monat erwerben. Im Anschluss zahlt Ihr für Sky Ticket 29,99 Euro monatlich für das Sport-Paket. Nähere Informationen dazu erhaltet Ihr auf der entsprechenden Website.

Zeigt / überträgt DAZN Gladbach gegen BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

Die schlechte Nachricht zuerst: Leider zeigt / überträgt DAZN Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund nicht im LIVE-STREAM. Das liegt daran, dass der Streamingdienst nicht die Live-Rechte an der Bundesliga-Übertragung besitzt.

Doch wir haben nun noch eine sehr gute Nachricht für Euch: DAZN zeigt die Highlights von Gladbach vs. BVB sowie alle anderen Zusammenfassungen des 34. Bundesliga-Spieltags bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Mit den Highlight-Clips bei DAZN verpasst Ihr keinen Treffer und keine Entscheidung im Meisterschaftskampf. Und das Beste: Ihr könnt die Highlights bei DAZN sogar kostenlos sehen. Wie das geht, erklären wir Euch natürlich.

Ihr müsst Euch lediglich einen Gratismonat von DAZN sichern und schon könnt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang völlig kostenlos testen. Die Bundesliga-Highlights sind allerdings nicht das Einzige, was DAZN im Programm hat. Mit dem Streamingdienst seid Ihr zudem bei den Endspielen der Champions League und Europa League live dabei. Die zahlreichen weiteren LIVE-STREAMS von DAZN haben wir für Euch in einem Übersichtsartikel zusammengestellt.

Hat Euch der Gratismonat überzeugt, zahlt Ihr für das DAZN-Abo monatlich 9,99 Euro und könnt es jederzeit monatlich kündigen. Handy, Tablet, Laptop oder Smart-TV - ganz egal. Die DAZN-App ist auf zahlreichen Geräten verfügbar. Holt Euch DAZN im App-Store Eurer Wahl:

Wer zeigt / überträgt Gladbach gegen BVB (Borussia Dortmund)? Die Übertragung im Überblick