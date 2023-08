In der Saison 2022/23 holte die SSC Napoli sensationell den Scudetto. Doch wer ist eigentlich Rekordmeister in Italien?

Die SSC Napoli sicherte sich in der Saison 2022/23 völlig sensationell den Scudetto, also die italienische Meisterschaft in der Serie A - es war der erste Titel seit 33 Jahren und eine ganze Region war komplett aus dem Häuschen.

Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass Napoli nicht gerade als Serienmeister in Italien bekannt ist. Da gibt es doch bestimmt eine Mannschaft, welche die Meisterschaft in Italien schon öfter gewonnen hat? Milan, Inter, Juventus, Lazio oder vielleicht auch die AS Roma?

Wer ist Rekordmeister in Italien? Welches Team hat die meisten Titel in der Serie A gewonnen? GOAL klärt Euch in diesem Artikel auf.

Serie A 2023/24: Die Fakten

Wettbewerb Serie A Land Italien Mannschaften 20 Titelverteidiger SSC Napoli Aufsteiger Frosinone Calcio, CFC Genua, Cagliari Calcio

Italienischer Rekordmeister: Die Geschichte des Wettbewerbs

Die erste von der kurz zuvor gegründeten Federazione Italiana Football (FIF) ausgetragene italienische Meisterschaft fand im Jahr 1898 statt - erster Meister war der CFC Genua. Und der war in den ersten Jahren praktisch nahezu konkurrenzlos und gewann sechs der ersten sieben Meisterschaften.

In der Folge gewannen auch die AC Milan sowie SG Pro Vercelli einige Meisterschaften, ehe die Liga während des Ersten Weltkriegs von 1916 bis 1919 pausieren musste. In den 1930er Jahren kam dann Juventus Turin auf und sicherte sich fünf Titel in Folge.

Rekordmeister in Italien: Juventus zieht davon

Die Alte Dame heimste Titel um Titel ein, wobei auch Milan und Inter (damals noch unter dem Namen Ambrosia Inter) einige Meisterschaften gewinnen konnten. Juventus blieb aber dennoch das Non-Plus-Ultra, wenngleich auch Milan und Inter einige starke Phasen mit einigen Titeln in Folge hatten.

An Juventus Turin kam insgesamt keine der Mannschaften heran, die Alte Dame ist mit 36 Titeln Rekordmeister in Italien. Dabei könnte es sogar ein Titel mehr sein, wäre die Meisterschaft 2004/05 aufgrund des Calciopoli-Skandals nicht nachträglich aberkannt worden.

Auf den Plätzen dahinter folgen die beiden Stadtrivalen Inter Mailand und AC Mailand - beide Klubs haben die italienische Meisterschaft aktuell 19 Mal gewonnen. Auf dem vierten Rang folgen aber nicht etwa Napoli, Lazio oder die Roma - sondern Genua mit neun Titeln.

Klub Titel Juventus 36 Inter 19 Milan 19 CFC Genua 9 FC Turin 7 FC Bologna 7 Pro Vercelli 7 AS Roma 3 SSC Napoli 3

Auch Torino, Bologna und Pro Vercelli (jeweils 7) gewannen noch mehr Meisterschaften. Die Roma und Napoli stehen bei insgesamt drei italienischen Meistertiteln, Lazio gewann den Scudetto bislang wie die AC Florenz zweimal.