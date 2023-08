Manchester City eilt in der Premier League aktuell von Titel zu Titel. Doch wer ist eigentlicher englischer Rekordmeister? GOAL klärt auf.

Manchester City scheint die Meisterschaft in der englischen Premier League zuletzt beinahe abonniert zu haben, eilt von Titel zu Titel. Die Mannschaft von Pep Guardiola gilt nach dem 3:0 zum Auftakt gegen Burnley auch in der Saison 2023/24 wieder als Favorit auf den Platz ganz oben.

Aber auch Arsenal, der FC Chelsea, Liverpool und Manchester United sind nicht zu unterschätzen und können um den Meistertitel in England mitspielen. Doch welches Team hat den begehrten Titel eigentlich bislang am häufigsten gewonnen?

Wer ist Rekordmeister in England? Welches Team hat die Premier League bisher am öftesten gewonnen? GOAL verrät es Euch in diesem Artikel.

Premier League 2023/24: Die Fakten

Wettbewerb Premier League Land England Mannschaften 20 Titelverteidiger Manchester City Aufsteiger Burnley, Sheffield United, Luton Town

Englischer Rekordmeister: Die Geschichte des Wettbewerbs

Kaum vorstellbar, aber die erste Meisterschaft in England wurde tatsächlich bereits in der Saison 1888/89 ausgetragen - erster Meister damals war übrigens Preston North End, das den Titel ein Jahr später direkt verteidigen konnte.

In den folgenden Jahren konnten dann der AFC Sunderland sowie Aston Villa einige Meisterschaften in England gewinnen, wobei in den 1930er und 1940er Jahren auch der FC Everton und Arsenal stark aufkamen.

Wirklich absetzen, was Titel anbelangt, konnte sich keine Mannschaft, ehe in den 1970er und 1980er Jahren der FC Liverpool allen Teams davon zog.

Rekordmeister in England: Einführung der Premier League

Zur Saison 1992/93 wurde dann erstmals die Premier League wie wir sie heute kennen eingeführt. Manchester United sicherte sich den ersten Titel und entwickelte sich in der Folge unter Trainerlegende Sir Alex Ferguson zum Serienmeister.

War Liverpool lange mit 18 Titeln der Rekordmeister Englands, zogen die Red Devils in der Saison 2008/09 mit Liverpool gleich und überholten den Erzrivalen nur zwei Jahre später. Der letzte Titel datiert allerdings aus dem Jahr 2013, wobei Stadtrivale Manchester City mittlerweile das stärkste Team in England ist.

Wer ist Rekordmeister in England? Klubs mit den meisten Titeln

Doch wer ist nun Rekordmeister in England? Einfache Antwort: Manchester United. Die Red Devils gewannen insgesamt 20 Meisterschaften in England, dahinter folgt Liverpool mit 19 Titeln. Arsenal auf Platz drei steht bei 13 Meistertiteln, es folgen der FC Everton und Manchester City mit jeweils neun.

Klub Titel Manchester United 20 FC Liverpool 19 FC Arsenal 13 FC Everton 9 Manchester City 9 Aston Villa 7 AFC Sunderland 6 FC Chelsea 6 Newcastle United 4 Sheffield Wednesday 4

Blickt man jedoch nur auf die 28 Spielzeiten der Premier League, sieht das Bild ein bisschen anders aus. Auch hier ist Manchester United mit 13 Premier-League-Titeln Rekordmeister, gefolgt von Manchester City (7), Chelsea (5) und Arsenal (3). Jeweils eine Premier-League-Meisterschaft gewannen die Blackburn Rovers, Leicester City und der FC Liverpool.