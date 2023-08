Wer hat die Nummer 10 bei Real Madrid?

Mesut Özil trug sie einst - die Nummer 10 bei Real Madrid! Doch wer hat die begehrte Rückennummer zehn aktuell bei den Königlichen?

Sie ist im Fußball die Nummer des Spielmachers, des kreativen Starspielers in der Offensive: die Rückennummer 10. Und welcher Klub in Europa würde die Kunst des Fußballspielens besser verkörpern, als Rekord-CL-Sieger Real Madrid.

Die Nummer 10 von Real Madrid zu sein, dürfte der Traum vieler Fußballfans und auch Spieler sein. Geschafft hat dies in der Vergangenheit mit Mesut Özil sogar ein deutscher Weltmeister. Doch wer hat die begehrte Rückennummer 10 bei den Königleichen eigentlich im Moment?

Wer hat aktuell die Nummer 10 bei Real Madrid? Wer darf bei den Blancos mit der beliebten Rückennummer zehn auflaufen? GOAL verrät es Euch.

Getty Images

Wie bereits angesprochen, durfte einst Özil mit der Nummer 10 bei Real Madrid auflaufen - genauer gesagt, drei Jahre lang von der Saison 2011/12 bis zur Spielzeit 2013/14. Doch in der Historie von Real Madrid gab es einige berühmte Vorgänger sowie Nachfolger mit dem Trikot mit der Nummer 10 - auch ein weiterer Deutscher ist dabei.

Diese Spieler hatten die Nummer 10 bei Real Madrid

Spieler Zeitraum James Rodriguez 2014/15 - 2016/17 Mesut Özil 2011/12 - 2013/14 Lassana Diarra 2009/10 - 2010/11 Wesley Sneijder 2008/09 Robinho 2005/06 - 2008/09 Luis Figo 2000/01 - 2004/05 Clarence Seedorf 1996/97 - 1999/00

Wer hat aktuell die Nummer 10 bei Real Madrid?

Die Nummer zehn bei Real Madrid ist aktuell bereits seit der Saison 2017/18 vergeben und zwar an Luka Modric. Der kroatische Weltfußballer trägt also die Nummer 10 bei Real Madrid. In seinen ersten fünf Jahren bei den Königlichen war Modric aber noch mit der Nummer 19 auf dem Rücken aufgelaufen.