Wayne Rooney über Jose Mourinho bei ManUnited: "Selbst die Küchendamen haben sich nicht wohlgefühlt"

Die Ära Jose Mourinho bei United ist vorbei. Ex-Spieler Wayne Rooney verriet nun, dass nicht nur die Spieler unter dem Portugiesen gelitten haben.

Wayne Rooney, ehemaliger Kapitän von Premier-League -Klub Manchester United , hat verraten, dass der gesamte Klub unter der 'Schreckensherrschaft' von Ex-Trainer Jose Mourinho gelitten hat.

Demnach habe laut Rooney durchgehend schlechte Stimmung geherrscht. "Das war nicht nur unter den Spielern der Fall, sondern zog sich durch den gesamten Verein", sagte der Offensivspieler im Gespräch mit BT Sport : "Ich bin mir sicher Ed Woodward ging es so, ebenso wie allen Angestellten. Selbst die Küchendamen und die Ausrüster haben sich nicht wohlgefühlt."

Rooney: Solskjaer der richtige Mann für ManUnited

Rooney, der von 2016 bis 2017 unter The Special One für United auflief, sieht unter dem neuen Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer aber nun eine positive Zukunft auf die Red Devils zukommen. "Ole ist jemand, der direkt zur Hilfe eilt und ich glaube unter ihm werden alle glücklich sein", so Rooney. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Als bekannt wurde, dass der Norweger den Klub mit sofortiger Wirkung übernehmen werde, kontaktierte Rooney ihn auf der Stelle. "Ich habe mit ihm zusammengespielt und ihm daher zu dem Job gratuliert", verriet der Ex-Everton-Star, der mittlerweile für den MLS-Klub D.C. United auf Torejagd geht.

Solskjaer feierte mit dem 5:1-Erfolg seines Teams bei Cardiff City einen gebührenden Einstand als Coach von United. Dazu hatte ihm Rooney einen entscheidenden Tipp mit auf den Weg gegeben.