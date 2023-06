Die Saison 2022/23 neigt sich dem Ende entgegen und damit beginnt auch schon bald die heiße Transferphase. Aber wann genau geht es los?

Mit dem Finale der Champions League am 10. Juni in Istanbul zwischen Manchester City und Inter Mailand endet die Saison im europäischen Klubfußball. Spätestens dann rücken Transfers und Vertragsverlängerungen in den Fokus der Fans. Denn Spieler dürfen nur während des geöffneten Transferfensters wechseln.

Traditionell werden während der Sommertransferperiode die meisten und oft auch die spektakulärsten Wechsel vollzogen. Ab wann aber dürfen die Vereine offiziell neue Spieler verpflichten? GOAL klärt auf.

Wann öffnet das Transferfenster im Sommer 2023?

In den meisten großen Ligen, darunter auch die Bundesliga, öffnet das Transferfenster am 1. Juli. Eine Ausnahme bildet die englische Premier League, hier geht das große Transfertreiben bereits rund zwei Wochen eher los, nämlich am 14. Juni. In der türkischen Süper Lig beginnt die Transferperiode am 17. Juni.

Liga Öffnung des Transferfensters Bundesliga 1. Juli 2023 Premier League 14. Juni 2023 LaLiga 1. Juli 2023 Serie A 1. Juli 2023 Ligue 1 1. Juli 2023 Süper Lig 17. Juni 2023

Wann schließt das Transferfenster im Sommer 2023?

Das Transferfenster endet, wenn der Ball im Spätsommer schon längst wieder rollt. Wie schon im Vorjahr ist der Deadline Day, der Tag an dem es traditionell noch einmal so richtig auf dem Transfermarkt rund geht, der 1. September.

Auch hier gibt es eine Ausnahme: In der Süper Lig ist es noch bis zum 8. September erlaubt, Transfers zu tätigen.