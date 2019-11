VfL Bochum gegen VfL Osnabrück heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - so geht's

In der 2. Bundesliga duellieren sich der VfL Bochum und Osnabrück. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Bühne frei für die 2. . Am Freitagabend treffen der und der aufeinander. Anpfiff der Partie im Vonovia Ruhrstadion ist um 18.30 Uhr.

Bochum hängt vor dem 14. Spieltag weit unten in der Tabelle fest und rangiert aktuell auf Relegationsplatz 16 und braucht dringend einen Dreier, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren. Osnabrück steht aktuell mit drei Zählern mehr als Bochum auf Platz neun und hat zuletzt vier Spiele in Folge nicht verloren (ein Sieg und drei Unentschieden).

Bochum gegen Osnabrück in der : Goal liefert alle Infos, wo das Freitagsspiel live in TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem: Die Highlights des Spiels danach kostenlos sehen und die Aufstellungen beider Teams erfahren.

VfL Bochum gegen VfL Osnabrück: Das Duell auf einen Blick

Duell VfL Bochum - VfL Osnabrück Datum Freitag, 22. September 2019 | 18.30 Uhr Ort Vonovia Ruhrstadion, Bochum

VfL Bochum gegen VfL Osnabrück: Die 2. Bundesliga heute live im TV sehen

Die 2. Bundesliga live im deutschen Fernsehen sehen - geht das? Auch die zweithöchste deutsche Spielklasse erfreut sich einer großen Beliebtheit, weswegen die Nachfrage beim TV-Publikum natürlich auch vorhanden ist.

Die schlechte Nachricht lautet in diesem Zusammenhang jedoch, dass die Spiele nicht live im Free-TV gezeigt werden, also auch nicht VfL Bochum gegen VfL Osnabrück. Die fehlenden Rechte sind der Grund. Das Pay-TV zeigt die Partie jedoch in voller Länge, ihr erfahrt in den kommenden Zeilen wie.

VfL Bochum gegen VfL Osnabrück: Das Duell live im TV bei Sky sehen

Der Pay-TV-Sender Sky hat die Rechte an der 2. Bundesliga bereits seit mehreren Jahren inne, weswegen die Partie Bochum - Osnabrück dort auch vollständig zu sehen ist. Die vollen 90 Minuten sind am Freitagabend beim Unterföhringer TV-Sender im Programm.

Ab 18.30 Uhr beginnen die Vorberichte zum Freitagspiel bereits, denn die Ausgangslage und die personellen Angelegenheiten werden davor genauestens unter die Lupe genommen.

Zudem habt Ihr gleich zwei Optionen, wie Ihr die Begegnung sehen könnt. Zum einen läuft das Duell der beiden Zweitligisten in voller Länge als Einzelspiel auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD. Dort wird Sven Haist als Kommentator im Einsatz sein.

Außerdem kann das Duell zwischen Bochum und Osnabrück auch in der Konferenz gesehen werden. Diese läuft ab 18.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 sowie Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Es gibt jedoch eine essenzielle Voraussetzung: Um die 2. Bundesliga live im Fernsehen sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement des Pay-TV-Senders. Dieses gibt es in unterschiedlichen Paketen zu erwerben. Alle Infos zu den jeweiligen Preisen findet Ihr auf der Sky-Homepage.

VfL Bochum gegen VfL Osnabrück: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen - das sind die Optionen

Der Schlagabtausch aus der 2. Bundesliga wird also in voller Länge im Fernsehen übertragen , weil Sky sich dem Duell aus dem Wildparkstadion annimmt. Doch das ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, wie Ihr die Partie sehen könnt.

Denn Sky bietet auch einen LIVE-STREAM zum Zweiligaspiel an, welcher im Internet von jedem Kunden des Pay-TV-Senders geöffnet werden kann.

VfL Bochum gegen VfL Osnabrück live im Stream bei Sky Go sehen

Das Duell kommt also nicht nur live im TV, sondern wird vom Streamingportal Sky Go auch in einem LIVE-STREAM übertragen.

Hier ist jedoch auch wieder die Voraussetzung, dass Ihr die Begegnung nur live sehen könnt, wenn Ihr Kunde beim Sender seid. Seid Ihr registriert, dann könnt Ihr mit Eurer Kundennummer und einem vierstelligen PIN die vollen 90 Minuten der Partie aus Bochum im LIVE-STREAM sehen.

Sky Go kann auf fast allen mobilen Geräten installiert werden. Die App erhaltet Ihr in den jeweiligen Stores:

VfL Bochum vs. VfL Osnabrück im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen.

Eine weitere Option für alle, die keine Abonnenten bei Sky sind, ist Sky Ticket, das ist das Streamingportal des Pay-TV-Senders ohne lange Vertragsbindung. Um bei Sky Ticket mitmachen zu können, braucht man ein internetfähiges Endgerät und einen gültigen Zugang.

Ihr benötigt bei Sky Ticket das Sportpaket , um die 2. Bundesliga am Wochenende erleben zu können. Außerdem beinhaltet das Paket die 1. Bundesliga und den DFB-Pokal sowie die Champions League, Premier League und andere Sportevents wie die Formel 1. Die verschiedenen Bezahloptionen für das Sportpaket haben wir für Euch zusammengefasst:

Sky Ticket im Monatsabo: 9,99 Euro in den ersten vier Wochen, danach 29,99 Euro monatlich (monatlich kündbar)

9,99 Euro in den ersten vier Wochen, danach 29,99 Euro monatlich (monatlich kündbar) Sky Ticket im Tagesabo: einmalig 9,99 Euro, für 24 Stunden gültig

VfL Bochum vs. VfL Osnabrück heute via LIVE-STREAM in der Onefootball-App verfolgen

Eine Alternative, das Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem VfL Osnabrück zu sehen, bietet die Onefootball-App. Seit dieser Saison hat die Fußballseite eine Kooperation mit Sky und überträgt sämtliche Spiele der 2. Bundesliga im LIVE-STREAM. Die Übertragung ist dabei identisch mit der von Sky.

Jeder LIVE-STREAM kann dabei für einmalig 3,99 Euro erworben werden - ohne Abo und ohne Verpflichtungen. Weitere Informationen hierzu findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Onefootball!

VfL Bochum gegen VfL Osnabrück: Die Highlights auf DAZN sehen

Ihr habt die TV-Übertragung und auch den LIVE-STREAM zum Zweitligaspiel zwischen Bochum und Osnabrück verpasst? Das ist nicht weiter tragisch, denn heutzutage ist es jedem Fan möglich, die besten Szenen der Begegnungen schnell zu sehen.

Das geht seit einiger Zeit mit DAZN besonders schnell: Der Streamingdienst zeigt die Highlights der 2. Bundesliga rund 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform. Das gilt damit auch für das Duell der beiden VfL-Klubs am Freitagabend.

Um Zugriff auf die Highlights zu bekommen, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN . Im Rahmen eines kostenlosen Probemonats könnt Ihr den Service des Streaminganbieters zunächst vier Wochen lang ausprobieren.

Im Anschluss kostet das DAZN-Abo monatlich 11,99 Euro . Die Mitgliedschaft ist dabei an keinerlei vertragliche Bedingungen geknüpft und kann dementsprechend jederzeit problemlos wieder gekündigt werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, ein Jahresabo zum Preis von 119,99 Euro abzuschließen, so zahlt man auf den Monat heruntergerechnet nur noch knapp 10 Euro. Auch dabei ist der erste Monat gratis. Was derzeit bei DAZN alles übertragen wird, seht Ihr in einem stets aktuellen Artikel auf unserer Seite.

Sobald die Aufstellungen der Partie verfügbar sind, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle hier.