Heute finden zwei Partien Union Berlin vs. FC Augsburg statt. Aber kann man die Testspiele im LIVE STREAM sehen? GOAL bietet alle Infos.

Union Berlin und der FC Augsburg bereiten sich in Spanien auf die zweite Saisonhälfte vor. Hierbei messen sich die Eisernen und die Fuggerstädter am Samstag zweimal in Campoamor. Die Testspiele beginnen um 13.00 Uhr und um 15.00 Uhr.

In den Aufeinandertreffen Union Berlin vs. FC Augsburg spielen der Fünfte und der 14. in der Bundesliga gegeneinander. Der von Urs Fischer trainierte Hauptstadt-Klub absolvierte Mitte Dezember drei Testspiele. Dabei gewannen die Eisernen gegen die Zweitligisten Hansa Rostock sowie St. Pauli und gegen St. Gallen aus der Schweiz.

Die Elf von Enrico Maaßen bestritt hingegen im Vormonat zwei Testspiele. Im Zuge dessen bezwangen die Fuggerstädter ein weiteres Team der Super League, die Grasshoppers Zürich, und den Dritten in der 2. Bundesliga, Heidenheim.

Heute um 13.00 Uhr und um 15.00 Uhr gehen zwei Kräftemessen Union Berlin vs. FC Augsburg über die Bühne. Aber kann man die Testspiele im LIVE STREAM sehen? Geht das? GOAL bietet Euch alle Infos.

Union Berlin vs. FC Augsburg, Testspiel heute: Die Eckdaten

Spiel: Union Berlin vs. FC Augsburg Datum: Samstag, 7. Januar 2023 Uhrzeit: 13.00 Uhr und 15.00 Uhr Stadion: Campoamor (Spanien)

Union Berlin vs. FC Augsburg: Das Testspiel heute im LIVE STREAM sehen – geht das?

Union Berlin startete das AFTV, das Fernsehen aus der Alten Försterei. Ihr werdet hierzu auf der Webseite der Eisernen, in den Apps für Android- sowie iOS-Endgeräten und direkt auf www.aftv-online.de fündig. Für den Zugriff auf die lizenzierten Inhalte benötigt Ihr aufgrund der Fernsehverträge das AFTV+ Abo. Dafür müsst Ihr monatlich 3,95 Euro auf den Tisch legen.

Allerdings reihen sich die Testspiele gegen den FC Augsburg unter jenen Inhalten ein, die Ihr Euch kostenlos ansehen könnt. Somit liegen ebenso die Anhänger der Fuggerstädter goldrichtig. Wenn Ihr einen internetfähigen Fernseher besitzt, könnt Ihr Euch die Partien in Campoamor damit ansehen. Zudem könnt Ihr Eure TV-Geräte per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder Fernseher verbinden. Überdies könnt Ihr Euch folgerichtig die Begegnungen mit einem geeigneten Internetzugang von überall aus anschauen.

Union Berlin vs. FC Augsburg: Das Testspiel heute im LIVE TICKER mitverfolgen – geht das?

Außerdem könnt Ihr die Testspiele Union Berlin vs. FC Augsburg dank der LIVE TICKER von GOAL mitverfolgen. Hiermit halten wir Euch zu allen nennenswerten Ereignissen in den Kräftemessen auf spanischem Terrain im Bilde. Zu diesem Zweck bekommt Ihr uns von Push-Mitteilungen.

