Union Berlin vs. Ajax Amsterdam im TV und LIVE STREAM sehen: Die Europa League heute live

In den Play-offs der K.o.-Runde trifft Union Berlin in der Europa League heute auf Ajax Amsterdam. So seht Ihr das Rückspiel in TV und LIVE STREAM.

Das Märchen von Union Berlin geht immer weiter. Neben der bislang so erfolgreichen Bundesliga-Saison läuft es auch in DFB-Pokal und Europa League für die Köpenicker. In den K.o.-Runden-Play-offs steht für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer nun das Rückspiel gegen Ajax Amsterdam auf dem Programm. Anstoß ist am heutigen Donnerstag, 23. Februar 2023, um 21.00 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. Wie Ihr das Match in TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt, fasst GOAL nachfolgend zusammen.

Seit dem Re-Start nach der Weltmeisterschaft ist der 1. FC Union Berlin ungeschlagen. Auf fünf Siege am Stück folgten zuletzt zwei Unentschieden, im Hinspiel gegen Ajax Amsterdam und in der Bundesliga gegen Schalke 04 rechte es jeweils nur zu einem 0:0. Das Remis in der Niederlande lässt für das Rückspiel in der deutschen Hauptstadt naturgemäß noch alles offen.

Anders als die Unioner konnte der kommende Gegner aus Amsterdam am vergangenen Wochenende einen Erfolg in der Meisterschaft einfahren. Gegen Sparta Rotterdam gelang ein deutliches 4:0, gleichbedeutend mit dem vierten Liga-Erfolg in Serie. Mit den Berlinern wartet nun aber ein anderes Kaliber auf das Team von Trainer und Ex-Profi Johnny Heitinga, die Ausgangslage verspricht einiges an Spannung.

Union Berlin und Ajax Amsterdam stehen sich in der Zwischenrunde der Europa League gegenüber. So seht Ihr das Spiel heute live in TV und STREAM.

Union Berlin vs. Ajax Amsterdam im TV und LIVE STREAM sehen: Übersicht zur Europa-League-Partie

Paarung: 1. FC Union Berlin vs. Ajax Amsterdam Wettbewerb: Europa League, K.o.-Runden-Play-offs (Rückspiel) Stadion: An der Alten Försterei, Berlin Anpfiff: 23. Februar (heute), 21.00 Uhr

Union Berlin vs. Ajax Amsterdam im TV und LIVE STREAM sehen: Läuft die Europa League im Fernsehen?

Ja, Ihr könnt das Duell von Union Berlin mit dem niederländischen Top-Klub live im Free-TV verfolgen.

Der Privatsender RTL zeichnet für die Übertragung der Europa League verantwortlich und zeigt jeden Donnerstag eine Begegnung live. Los geht's mit dem Countdown um 20.45 Uhr, 15 Minuten später erfolgt der Anpfiff.

Union Berlin vs. Ajax Amsterdam im TV und LIVE STREAM sehen: Europa League heute bei RTL+

Zudem könnt Ihr die Partie auch im LIVE-STREAM von RTL verfolgen. Dieser ist abrufbar über RTL+, den Streamingdienst des TV-Senders. Anders als bei ARD oder ZDF ist der Zugang aber nicht kostenlos, sondern nur nach Abschluss eines Abonnements möglich.

Dafür bietet RTL+ verschiedene Möglichkeiten. Der Kostenpunkt für das Premium-Abo liegt bei 4,99 Euro pro Monat, das Max-Abo ist noch bis zum 28. Februar für 9,99 Euro monatlich zu haben. Mehr Infos gibt's auf der Website des Anbieters.

Union Berlin vs. Ajax Amsterdam im TV und LIVE STREAM sehen: Alle Partien der Europa-League-Zwischenrunde

Union Berlin vs. Ajax Amsterdam im TV und LIVE STREAM sehen: Highlights und TICKER zur Europa League

Die Highlights zu Union vs. Ajax findet Ihr nach der Partie ebenfalls bei RTL+. Zudem könnt Ihr auch bei rtl.de die kurzen Clips ansehen.

Einen LIVE-TICKER gibt's für Euch wie gewohnt bei GOAL. Dort versorgen wir Euch mit den wichtigsten Infos zur Begegnung.

