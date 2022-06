Ungarn vs. Deutschland heute live im Free-TV: RTL, ZDF oder ARD?

Die Nations-League-Partie von Deutschland gegen Ungarn wird im Free-TV übertragen. Zeigt RTL, ZDF oder ARD das Spiel?

In der Nations League ist Deutschland am dritten Spieltag der Gruppenphase in Ungarn zu Gast. Anstoß ist am Samstag, 11. Juni 2022, um 20.45 Uhr in der Puskas-Arena in Budapest. So wie alle Partien in diesem Wettbewerb mit deutscher Beteiligung wird auch dieses Spiel im Free-TV übertragen. Aber läuft die Partie bei RTL oder überträgt das ZDF bzw. die ARD? GOAL klärt nachfolgend auf.

Fast alle Spiele der Nations League live auf DAZN: Jetzt Zugang sichern!

Nach den Duellen mit und wartet am dritten Spieltag der vermutlich leichteste Gegner der Grupppe auf die deutsche Nationalmannschaft, wenn es am 11. Juni in Budapest gegen Ungarn geht.

Unterschätzen sollte die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick die Magyaren aber keinesfalls. Bereits beim 1:0-Erfolg über England, bei dem der Leipziger Dominik Szoboszlai den goldenen Treffer markierte, ließ die Elf von Coach Marco Rossi ihre Fähigkeiten aufblitzen und machte den Deutschen beispielsweise auch bei der EM 2021 das Leben schwer (Endstand 2:2). Trotzdem gehen Kapitän Manuel Neuer und Co. als Favorit in das Aufeinandertreffen.

Am Samstag empfängt Ungarn die DFB-Auswahl in der Nations League, die Partie wird im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Überträgt RTL, ZDF oder die ARD?

Ungarn vs. Deutschland heute live im Free-TV: Übersicht zur Nations-League-Partie

Begegnung: Ungarn gegen Deutschland

Wettbewerb: Nations League, Gruppenphase

Anstoß: 11. Juni 2022, 20.45 Uhr

Austragungsort: Puskas-Arena, Budapest (Ungarn)

Ungarn vs. Deutschland heute live im Free-TV: Welcher Sender hält die Rechte an der Nations League?

Spiele ohne deutsche Beteiligung sind allesamt beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Um die LIVE-STREAMS abzurufen, ist allerdings eine Registrierung beim Anbieter und der Abschluss eines Jahres- oder Monatsabos notwendig.

Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen hingegen nicht bei DAZN, sondern im frei empfangbaren Fernsehen. Diese teilen sich das ZDF und RTL untereinander auf.

Ungarn vs. Deutschland heute live im Free-TV: Überträgt RTL oder ZDF die DFB-Elf in der Nations League?

Im Mai verkündete RTL, sich bis 2028 ein umfangreiches Rechtepaket an den TV-Übertragungen der deutschen Nationalmannschaft gesichert zu haben. Dazu gehören neben Testspielen auch Partien in der Qualifikation für die WM 2026 und die EM 2028 sowie ausgewählte Begegnungen der Nations League.

Allerdings werden nicht alle Spiele im jüngsten Wettbewerb auf Nationalmannschaftsebene vom Privatsender gezeigt, auch das ZDF ist involviert. Doch wovon hängt die Verteilung ab?

Ungarn vs. Deutschland heute live im Free-TV: Wie teilen ZDF und RTL die DFB-Übertragungen in der Nations League auf?

Nach einem ebenso simplen wie einprägsamen Prinzip: Das ZDF zeigt die Heimspiele Deutschlands, RTL begleitet das Team hingegen auf den Auswärtsfahrten.

Damit ist auch klar, wo Ihr Ungarn vs. Deutschland sehen könnt. Da das Spiel in der Puskas-Arena in Budapest ausgetragen wird, werdet Ihr bei RTL fündig.

Ungarn vs. Deutschland heute live im Free-TV: Das DFB-Team am Samstag bei RTL und RTL+ sehen

Die Übertragung startet um 20.15 Uhr im Free-TV mit dem Countdown zum Länderspiel, ab 20.45 Uhr rollt der Ball in der ungarischen Hauptstadt. Wer nicht über einen Fernsehanschluss verfügt, kann das Spiel auch im LIVE-STREAM verfolgen - allerdings nicht kostenlos.

Dafür stehen Euch zwei Abo-Möglichkeiten zur Auswahl. Einerseits das Premium-Paket für 4,99 Euro pro Monat und andererseits das Premium-Duo-Paket für 7,99 Euro pro Monat. Zweiteres erlaubt Euch das parallele Abspielen des LIVE-STREAMS über zwei Geräte und erlaubt Euch den Download von Inhalten.

Ungarn vs. Deutschland heute live im Free-TV: Diese ausstehenden Spiele übertragen RTL und ZDF in der Nations League

Deutschland vs. England 7. Juni, ZDF Ungarn vs. Deutschland 11. Juni, RTL Deutschland vs. Italien 14. Juni, ZDF Deutschland vs. Ungarn 23. September, ARD oder ZDF England vs. Deutschland 26. September, RTL

Ungarn vs. Deutschland heute live im Free-TV: LIVE-TICKER zur Nations League

Wie gewohnt stellt Euch GOAL auch für die Partie Ungarn vs. Deutschland einen LIVE-TICKER zur Verfügung. Dort halten wir Euch auf dem Laufenden, damit Ihr nichts Wichtiges verpasst.