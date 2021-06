Deutschland vs. Ungarn live: EM 2021 heute im LIVE-TICKER

Im dritten Spiel der Gruppe F bei der EM 2021 trifft Deutschland heute Abend auf Ungarn. Goal begleitet die vollen 90 Minuten hier im LIVE-TICKER.

Deutschland tritt im letzten Gruppenspiel der EM 2021 gegen Ungarn an. Um 21 Uhr wird das Spiel heute Abend in der Münchner Fußball-Arena angepfiffen.

Deutschland belegt momentan Rang zwei in Gruppe F, Tabellenführer ist Frankreich. Portugal duelliert sich im Parallelspiel mit dem Weltmeister von 2018 - das bedeutet, dass in Gruppe F alles offen ist. Hier findet Ihr den aktuellen Stand.

Deutschland vs. Ungarn im LIVE-TICKER mitlesen oder aber das ganze Spiel live im TV und LIVE-STREAM sehen? Goal verrät, wie das geht.

Deutschland vs. Ungarn im LIVE-TICKER - vor Beginn

Deutschland vs. Ungarn Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung Deutschland Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Sane, Gnabry Aufstellung Ungarn Gulacsi - Botka, Orban, At. Szalai - Nego, Fiola - Kleinheisler, A. Nagy, Schäfer - Ad. Szalai, Sallai Gelbe Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen bei der EM 2021 zur Begegnung zwischen Deutschland und Ungarn.

Deutschland vs. Ungarn im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Deutschland:

Thomas Müller steht der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Gruppenfinale gegen Ungarn (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) zumindest als Joker zur Verfügung. Der Münchner sitzt nach seiner Kapselverletzung im Knie auf der Bank und könnte im Notfall eingewechselt werden. Seinen Platz in der Startelf übernimmt sein Bayern-Kollege Leroy Sane.

Weitere Änderungen nimmt Bundestrainer Joachim Löw nicht vor. Leon Goretzka, den Löw selbst als Startelf-Kandidat bezeichnet hatte, sitzt zunächst ebenfalls draußen. In der Offensivreihe spielen Kai Havertz und Serge Gnabry neben Sane.

Löw bleibt auch seinem System mit Dreierkette treu. Vor Kapitän Manuel Neuer, der abermals mit Regenbogenbinde am Arm auflaufen wird, verteidigen wie gegen Frankreich (0:1) und Portugal (4:2) Matthias Ginter, Mats Hummels und Antonio Rüdiger. Die Außenpositionen bekleiden wie erwartet Joshua Kimmich und Publikumsliebling Robin Gosens.

Neben dem verletzten Lukas Klostermann schafften es Christian Günter und der gerade erst genesene Jonas Hofmann nicht in den 23er-Kader.

Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Sane, Gnabry

Offizielle Aufstellung Ungarn:

Gulacsi - Botka, Orban, At. Szalai - Nego, Fiola - Kleinheisler, A. Nagy, Schäfer - Ad. Szalai, Sallai

Deutschland vs. Ungarn im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Die einzigen Begegnungen zwischen Deutschland und Ungarn bei einem großen Turnier waren bei der WM 1954: In der Gruppenphase (8-3 für Ungarn) und im Finale (3-2 für Westdeutschland) trafen die beiden Teams aufeinander, wobei in den beiden Spielen zusammen insgesamt 16 Tore fielen. Die Niederlage in der Gruppenphase ist bis heute die höchste Niederlage Deutschlands bei einem Großereignis.

Das einzige Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Ungarn in München fand vor 110 Jahren statt: Ungarn gewann in einem Freundschaftsspiel im Dezember 1911 im Stadion am MTV-Platz in München mit 4-1.

Unter Joachim Löw traf Deutschland bisher 2-mal auf Ungarn, beide Male in Freundschaftsspielen. Dabei erzielten die Deutschen insgesamt 5 Tore und kassierten kein einziges (3-0 in Budapest im Mai 2010 und 2-0 in Gelsenkirchen im Juni 2016).

Ungarn ist seit dem 2-0-Sieg gegen Österreich im Jahr 2016 in 5 EM-Spielen ohne Sieg (3 Remis, 2 Niederlagen). Das 2-0 gegen Österreich ist zugleich die einzige Weiße Weste der Ungarn in den letzten 10 Spielen bei Europameisterschaften.

Mit den 4 Toren gegen Portugal hat Deutschland bei großen Turnieren (WM und EM) insgesamt 302 Tore erzielt, keine andere europäische Nation hat bisher 200 Tore bei Großereignissen erzielt (Frankreich 184).

Deutschland ist bei der WM 2018 in der Gruppenphase ausgeschieden – noch nie ist die DFB-Elf bei 2 großen Turnieren (WM und EM) in Folge in der Gruppenphase ausgeschieden.

Ungarn hat sein 3. und letztes Spiel in der Gruppenphase eines großen internationalen Turniers (WM und EM) seit der WM 1966 (3-1-Sieg gegen Bulgarien) nicht mehr gewonnen. Seitdem gab es im letzten Gruppenspiel bei der WM 1978 eine 1-3-Niederlage gegen Frankreich, bei der WM 1982 ein 1-1-Unentschieden gegen Belgien, bei der WM 1986 eine 0-3-Niederlage gegen Frankreich und bei der EURO 2016 ein 3-3 gegen Portugal.

Attila Fiola hat in seinen letzten 4 Einsätzen für Ungarn 2 Tore erzielt, nachdem er in seinen ersten 33 Spielen für sein Land kein einziges Tor erzielen konnte. Fiola (31 Jahre und 122 Tage) ist nach Zoltán Gera (37 Jahre und 61 Tage bei der EURO 2016 gegen Portugal) der zweitälteste Spieler, der bei einer Europameisterschaft für Ungarn getroffen hat.

Gegen Portugal wurde Kai Havertz mit 22 Jahren und 8 Tagen der jüngste EM-Endrundentorschütze der DFB-Geschichte. Sollte er auch in diesem Spiel treffen, wäre er nach Thomas Müller (20 Jahre 2010), Franz Beckenbauer (20 Jahre 1966) und Lukas Podolski (21 Jahre 2006) der viertjüngste Spieler, der in 2 aufeinanderfolgenden Spielen bei großen Turnieren (WM und EM) für Deutschland getroffen hat.

Roland Sallai war in seinen letzten 4 Einsätzen für Ungarn an 3 Toren direkt beteiligt (2 Tore, 1 Assist), so oft wie in seinen ersten 20 Spielen für die Nationalmannschaft zusammen (2 Tore, 1 Assist).

Deutschland vs. Ungarn im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur EM 2021

Für das Gruppen-Finale gegen Ungarn muss Joachim Löw improvisieren. Die Ausgangslage ist dennoch sehr gut.

München (SID) Thomas Müller beobachtete auf seiner Laufrunde mit dick bandagiertem Knie argwöhnisch das Abschlusstraining seiner Teamkollegen. Seinen klaren Auftrag für den Gruppen-Showdown gegen Ungarn hatte der verletzte Anführer da schon längst übermittelt. "Wir müssen schauen, dass wir aus eigener Kraft weiterkommen", sagte Müller vor dem ersten Pflichtspiel gegen die Magyaren seit dem "Wunder von Bern" beim WM-Triumph 1954.

Am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) geht es für die Mannschaft von Joachim Löw noch nicht um einen Pokal, doch mit dem Einzug ins EM-Achtelfinale soll das erste Etappenziel auf dem Weg zum Endspiel in Wembley erreicht werden. "Wir haben es selber in der Hand. Wir müssen jetzt weiter punkten, siegen und erfolgreich sein, wenn wir in diesem Turnier eine Rolle spielen wollen", sagte Löw.

Auf Rechenspiele will sich der dreimalige Europameister nicht einlassen. "Wir wollen das Spiel so früh wie möglich in unsere Bahnen lenken und entscheiden", sagte Abwehrchef Mats Hummels, der nach einer Patellasehnenreizung einsatzbereit ist. Ein Müller-Ausfall aber, ergänzte er, würde schwer wiegen: "Mit Thomas fehlt uns definitiv ein richtiger Anführer auf dem Platz."

Ein Unentschieden würde zwar für den Einzug in die K.o.-Runde genügen, doch mit einem weiteren Dreier soll die Chance auf den Gruppensieg und damit einen vermeintlich leichteren Gegner auf der Reise durch Europa gewahrt werden. "Unser Ziel ist es nicht, Dritter zu werden. Wir wollen Erster werden", betonte Marcel Halstenberg.

In diesem Fall würde es in Bukarest gegen einen Gruppendritten weitergehen. Als Zweiter reist das DFB-Team nach London zum Duell mit England. Als Gruppendritter bekommt man es mit dem Weltranglistenersten Belgien in Sevilla oder dem Erzrivalen Niederlande in Budapest zu tun.

Doch daran verschwendete Löw auf der über zweistündigen Busfahrt zum Spielort am späten Dienstagnachmittag noch keine Gedanken. Der Bundestrainer muss aufgrund des wahrscheinlichen Fehlens von Kommandogeber Müller ("Ein Risiko wird man nicht eingehen") in der Startelf improvisieren. Leon Goretzka steht als erste Alternative für seinen Bayern-Kollegen bereit. "Ich traue mir die Rolle zu", sagte der 26-Jährige. Auch Leroy Sane sei "eine Alternative", meinte Löw: "Seine Trainingsleistungen waren gut."

Beim Abschlusstraining im Adi-Dassler-Stadion schaute er aber ganz genau bei Goretzka hin, während Müller nach seiner Kapselverletzung im Knie gemeinsam mit Lukas Klostermann (Muskelverletzung) um den Platz joggte. Eine endgültige Entscheidung soll laut Löw bis "zum Nachmittag" getroffen werden. Ein denkbares Szenario für das Duell mit dem 37. der Weltrangliste: Müller wird mit in den Kader genommen, um im Notfall doch noch eingreifen zu können.

So weit soll es nach der Gala gegen Titelverteidiger Portugal (4:2) aber gar nicht erst kommen, auch wenn Löw warnte: Ungarn sei ein "Muster an Konstanz" und könne "den Gegner durch unglaubliche Defensivarbeit zur Verzweiflung bringen". Daher müsse sein Team die Geduld aufbringen, den Gegner auch mal "50, 60, 70 Minuten müde zu spielen". Das DFB-Team ist sich seiner "Favoritenrolle bewusst", wie Hummels versicherte: "Wenn wir unser Niveau abrufen, dann sind wir die bessere Mannschaft."

Nur defensiv können die Ungarn mit ihrem starken Torhüter Peter Gulacsi von RB Leipzig aber nicht auftreten. Nach dem überraschenden Punkt gegen Weltmeister Frankreich (1:1) benötigen sie einen Sieg, um ins Achtelfinale vorzustoßen.

Löw, der auch auf Ilkay Gündogan (Wadenprobleme) zurückgreifen kann, will sich aber nicht nach dem Gegner richten. Mit dem gestiegenen Selbstbewusstsein soll die DFB-Auswahl ihre Spielphilosophie wieder durchdrücken, an ein mögliches Vorrunden-Aus wie beim WM-Debakel in Russland verschwendet niemand einen Gedanken. Hummels betonte: "Wir sind gewarnt."

Auch Löw sei "zu 100 Prozent überzeugt und strahlt das vor der Mannschaft aus", sagte Goretzka im Sportschau-Interview über den Chef und fügte an: "Das gibt uns sehr viel Selbstvertrauen und den Glauben an unseren Plan."

Seinen Sieg-Plan vermittelte Löw der Mannschaft in Einzel- und Gruppengesprächen sowie bei der Video-Analyse. Die Aufregung um die von der UEFA nicht genehmigte Beleuchtung der Arena in Regenbogenfarben soll ausgeblendet werden. Kapitän Manuel Neuer wird wie schon bei den ersten beiden Gruppenspielen mit seiner bunten Binde auflaufen und damit ein klares Zeichen setzen. Sportlich gesehen sei es wichtig, betonte Löw, "dass die Lichter bei uns nicht ausgehen".

