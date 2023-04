Torjägerliste der Bundesliga 2022/23: Wer wird Torschützenkönig?

Die Saison ist bald vorbei: Wer schnappt sich die Torjägerkanone in der Bundesliga?

Robert Lewandowski, Erling Haaland, Pierre-Emerick Aubameyang – einige der besten Torjäger in den letzten Jahren spielen nicht mehr in der Bundesliga. Es wird also ein neuer Torschützenkönig gesucht und wenige Spieltage vor dem Ende der Saison im deutschen Oberhaus ist das Rennen der Goalgetter noch völlig offen.

Aussichtsreichster Kandidat ist Niclas Füllkrug von Werder Bremen. Der deutsche Nationalstürmer führt das Ranking mit 16 Saisontoren aktuell an. Ihm auf den Fersen ist eine ganze Reihe von Angreifern, unter anderem Christopher Nkunku (RB Leipzig), der Spieler des Jahres in der Vorsaison.

Auch Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani und Freiburgs Vincenzo Grifo dürfen sich noch berechtigte Hoffnungen machen.

GOAL zeigt die aktuelle Torjägerliste der Bundesliga:

Platz Spieler Verein Tore 1 Niclas Füllkrug Werder Bremen 16 2 Vincento Grifo SC Freiburg 13 2 Marcus Thuram Borussia Mönchengladbach 13 2 Randal Kolo Muani Eintracht Frankfurt 13 5 Christopher Nkunku RB Leipzig 12 6 Jamal Musiala FC Bayern 11 7 Eric Maxim Choupo-Moting FC Bayern 10 7 Dodi Lukebakio Hertha BSC 10 9 Serge Gnabry FC Bayern 9 9 Mergim Berisha FC Augsburg 9 9 Marcus Ingvartsen Mainz 05 9 9 Moussa Diaby Bayer Leverkusen 9 9 Karim Onisiwo Mainz 05 9 9 Marius Bülter Schalke 04 9 9 Timo Werner RB Leipzig 9 9 Andrej Kramaric 1899 Hoffenheim 9 9 Jonas Hofmann Borussia Monchengladbach 9 18 Michael Gregoritsch SC Freiburg 8 18 Julian Brandt Borussia Dortmund 8 18 Sheraldo Becker Union Berlin 8 18 Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen 8 18 Marvin Ducksch Werder Bremen 8 23 Daichi Kamada Eintracht Frankfurt 7 23 Jesper Lindström Eintracht Frankfurt 7 23 Philipp Hofmann Vfl Bochum 7 23 Ermedin Demirovic FC Augsburg 7 23 Jae-Sung Lee Mainz 05 7 23 Leroy Sané FC Bayern 7 23 Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund 7 23 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 7 23 Sadio Mané FC Bayern 7 32 Emil Forsberg RB Leipzig 6 32 Thomas Müller FC Bayern 6 32 Kingsley Coman FC Bayern 6

Wer war in der letzten Saison Torschützenkönig in der Bundesliga?

Robert Lewandowski verabschiedete sich mit der Torjägerkanone im Gepäck zum FC Barcelona. Der ehemalige Stürmer von Bayern München und Borussia Dortmund war insgesamt siebenmal bester Torschütze in Deutschlands Eliteliga, zuletzt fünfmal in Folge im Dress des FCB.

2021/22 markierte Lewandowski 35 Treffer in 34 Partien und schoss die Bayern damit zum zehnten Meistertitel in Serie.

Getty Images

Insgesamt schoss der Pole 312 Tore in 348 Partien ist damit in der ewigen Torjägerliste der Bundesliga die Nummer zwei hinter Gerd Müller.