Sporting Braga vs. Besiktas Istanbul: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Europa League live

Rechnerisch hat Besiktas noch Chancen auf die nächste Runde. Dafür müsste gegen Braga allerdings dringend ein Sieg her. Goal weiß, wo das Spiel läuft.

Nach drei Spieltagen in der Gruppenphase der Europa-League steht noch ohne Punkt da. Beim heutigen Duell gegen Braga muss also unbedingt ein Dreier eingefahren werden, um sich noch Hoffnungen auf die nächste Runde machen zu dürfen. Anstoß im Stadion Municipal von Braga ist um 21 Uhr.

Das Hinspiel im Vodafone-Park vor zwei Wochen ist dabei noch in frischer Erinnerung. Trotz 1:0-Führung der Türken stand der Gastgeber am Ende mit leeren Händen da. Braga drehte mit einem Doppelschlag in der Schlussphase die Partie, siegte mit 2:1 und steht jetzt an der Spitze der Gruppe K.

Die heimische bietet dem Klub aus Istanbul derzeit ebenfalls keinen Trost. Nach zehn Spieltagen steht Besiktas auf Platz acht. Doch auch Sporting Braga hat in der portugiesischen Liga zu kämpfen und rangiert lediglich auf Platz zehn.

Ihr wollt Braga gegen Besiktas live verfolgen? Dann lest hier alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM! Außerdem bekommt Ihr kurz vor Anpfiff die Aufstellungen präsentiert.

Sporting Braga vs. Besiktas Istanbul: Die Daten zum Spiel der

Duell Sporting Braga vs. Besiktas Istanbul Datum Do., 7. November 2019 | 21 Uhr Ort Stadion Municipal, Braga Zuschauer 30.286 Plätze

Sporting Braga vs. Besiktas Istanbul: Wird das Europa-League-Spiel heute Abend im TV übertragen?

Bei den Fernsehrechten hat sich in dieser Saison einiges geändert. Verständlich also, wenn man den Überblick verloren hat, welche Spiele im TV übertragen werden und welche nicht. Läuft Braga gegen Besiktas also live im Fernsehen?

Leider nein, denn kein deutschsprachiger Fernsehsender hat sich die Übertragungsrechte an der heutigen Partie sichern können. Braga gegen Besiktas läuft weder im Free-TV noch im Pay-TV.

Wer die Begegnung aber live verfolgen möchte, kann auf den LIVE-STREAM von DAZN zurückgreifen. Hier wird das Spiel in voller Länge übertragen. Wie Ihr den Stream empfangen könnt, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Sporting Braga vs. Besiktas Istanbul: Die Europa League via LIVE-STREAM verfolgen - so funktioniert's

Das Streaming-Portal DAZN hat sich das größte Rechtepaket an der diesjährigen Europa League sichern können. Hier laufen sämtliche Spiele in der Einzelübertragung oder in der GoalZone-Konferenz. Auch Braga gegen Besiktas wird live auf DAZN gezeigt!

Pünktlich um 21 Uhr startet die Berichterstattung, wenn Euch Kommentator Guido Hüsgen begrüßt und während der kompletten 90 Minuten begleitet. Wer kein Tor vom heutigen Spieltag verpassen möchte, kann die GoalZone bereits ab 18.55 Uhr einschalten.

Um das Programm von DAZN abrufen zu können, wird allerdings ein Abonnement benötigt. Dieses könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen und im Anschluss entscheiden, ob Ihr es für 11,99 Euro monatlich weiterführen oder kündigen wollt. Wer direkt ein Jahresabo abschließt, spart sogar etwas Geld und bekommt die Dauerkarte für 119,99 Euro. Hier gibt's alle Informationen zu den Abo-Kosten!

Mit dem DAZN-Abo steht Euch das komplette Programm der Plattform zur Verfügung. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihr Euch im Gratismonat, Monatsabo oder im Jahresabo befindet. Ihr habt Zugriff auf Spiele der Europa League, , , , NFL oder NBA. Auch Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga werden live gezeigt!

Sporting Braga vs. Besiktas Istanbul: DAZN präsentiert Euch die Highlights des Spiels

Ihr habt die Live-Übertragung verpasst, wollt aber dennoch über das Spiel reden können? Dann bietet Euch DAZN die Lösung. Bereits kurz nach Abpfiff wird ein Highlight-Video mit den wichtigsten Szenen des Duells hochgeladen.

Wem die Highlights nicht reichen, der kann sogar auf das komplette Re-Live zugreifen. Jedoch wird hier wie auch beim Highlight-Clip das DAZN-Abo benötigt. Hier bekommt Ihr noch mal alle Informationen zur Anmeldung.

Sporting Braga vs. Besiktas Istanbul: Die Aufstellungen

In diesem Abschnitt findet Ihr kurz vor Anpfiff die offiziellen Aufstellungen beider Teams.

Klickt Euch dafür später noch einmal rein!

Sporting Braga vs. Besiktas Istanbul in der Europa League: Die Gruppe K