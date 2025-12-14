Am heutigen Sonntag, den 14. Dezember, gastiert Borussia Dortmund am 16. Spieltag der Bundesliga beim SC Freiburg. Los geht's im Europa-Park-Stadion um 15.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei SC Freiburg heute im Live Stream und live im TV?

Wie in dieser Saison üblich werden alle Sonntagsspiele der Bundesliga live und exklusiv bei DAZN gezeigt – darunter auch das heutige Duell zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund. Die Übertragung startet um 14.45 Uhr mit der Vorberichterstattung. Durch die Sendung führt Tobi Wahnschaffe, während Tom Kirsten gemeinsam mit Experte Nils Petersen die Partie begleitet.

Zu sehen ist die Begegnung sowohl im Livestream über die DAZN-App oder im Browser als auch im linearen Fernsehen auf DAZN 2. Voraussetzung für den Empfang ist ein kostenpflichtiges DAZN-Abo.

Anstoßzeit SC Freiburg gegen Borussia Dortmund

SC Freiburg vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

News über SC Freiburg

Der SC Freiburg reist mit gemischten Vorzeichen in die kommende Partie. Zwar musste das Team von Christian Streich am vergangenen Bundesliga-Spieltag eine knappe 1:2-Niederlage beim 1. FC Heidenheim hinnehmen und rutschte dadurch auf Rang neun der Tabelle ab, international präsentierten sich die Breisgauer jedoch sehr stabil. In der Europa League feierte der Sport-Club zuletzt einen 1:0-Erfolg gegen RB Salzburg und ist damit nach sechs Spielen weiterhin ungeschlagen.

News über Borussia Dortmund

Borussia Dortmund kam unter der Woche in der Champions League nicht über ein 2:2 gegen Bodø/Glimt hinaus. Überschattet wurde das Remis von der Verletzung von Waldemar Anton, der den Schwarz-Gelben vorerst nicht zur Verfügung stehen wird.

In der Bundesliga setzte sich Mannschaft von Niko Kovac mit 2:0 gegen die TSG Hoffenheim durch und festigte damit ihren dritten Tabellenplatz.

Form

Bilanz direkte Duelle

SC Freiburg vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.