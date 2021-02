Ski-WM heute live: Den Riesenslalom der Männer im TV und LIVE-STREAM sehen

In Italien gehen heute die Männer beim Riesenslalom an den Start und Ihr könnt live zusehen! Hier erfahrt Ihr, wo es im TV und LIVE-STREAM läuft.

Das italienische Cortina d'Ampezzo lädt auch heute wieder zur Ski-WM! Die Männer treten dabei im Riesenslalom an. Los geht's mit dem ersten Lauf um 9.50 Uhr. Der zweite Durchgang ist für 13.20 Uhr geplant.

Die Ski-WM ist bereits auf der Zielgeraden. Nach dem Riesenslalom der Männer stehen an diesem Wochenende lediglich noch zwei Wettkämpfe an. Am Samstag kämpfen die Frauen im Slalom um Medaillen, am Sonntag sind zum Abschluss die Männer dran.

Den Riesenslalom der Männer könnt Ihr live im TV und via LIVE-STREAM verfolgen. Lest Euch dazu in diesem Artikel die Informationen zur Übertragung durch!

Ski-WM heute live: Der Riesenslalom der Männer im Überblick

Datum Freitag, 19. Februar 2021 Uhrzeit 1. Lauf um 9.50 Uhr | 2. Lauf um 13.20 Uhr Ort Cortina d'Ampezzo, Italien

Ski-WM heute live: Hier läuft der Riesenslalom der Männer heute live im TV

Wintersport-Fans haben heute die Auswahl: Gleich zwei Sender übertragen die Ski-WM live im Fernsehen. Sowohl im ZDF als auch auf Eurosport wird der Riesenslalom der Männer übertragen.

Ski-WM heute live: Der Riesenslalom der Männer im ZDF

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF überträgt das Event heute live und kostenlos im Free-TV. Ab 9.50 Uhr könnt Ihr dort einschalten und den ersten Lauf anschauen. Der zweite Lauf ist dort ab 13.20 Uhr zu sehen.

Kommentator Michael Pfeffer, Moderatorin Katja Streso und Experte Marco Büchel begleiten Euch dabei am Mikrofon. Zwischen den beiden Läufen ist im ZDF zudem noch das Weltcup-Skispringen der Frauen zu sehen.

Ski-WM heute live: Der Riesenslalom der Männer live auf Eurosport

Wer den Riesenslalom auf Eurosport sehen möchte, muss etwas beachten. Der erste Lauf wird nämlich lediglich auf Eurosport 2 gezeigt. Erst der zweite Lauf am Nachmittag läuft im Hauptprogramm auf Eurosport 1.



Ski-WM heute live: So seht Ihr den Riesenslalom der Männer heute im LIVE-STREAM

Wer heute nicht vor dem Fernseher sitzen kann, um den Riesenslalom zu schauen, kann auch im Netz einschalten. Im Internet läuft der Wettkampf nämlich im LIVE-STREAM - und das teilweise sogar kostenlos!

Ski-WM heute live: Riesenslalom der Männer im LIVE-STREAM auf DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN ist bei den meisten Sport-Fans wohl durch Übertragungen im Fußball, Basketball oder Football bekannt. Doch der Streaming-Anbieter hat auch Wintersport im Programm und zeigt den Riesenslalom im LIVE-STREAM.

Ab 9.50 Uhr könnt Ihr Euch reinklicken und die Übertragung einschalten. Pünktlich zum zweiten Lauf um 13.20 Uhr geht's mit der Nachmittagssession weiter.

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, wird ein Abonnement benötigt, das sich alle Neukunden erst einmal kostenlos zulegen können. Der erst Monat bei DAZN ist nämlich umsonst. Ab dem zweiten Monat werden dann 11,99 Euro monatlich fällig. Im Jahresabo zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro. Mehr Informationen zur Anmeldung gibt's unter diesem Link.

Ski-WM heute live: Der Riesenslalom der Männer kostenlos im LIVE-STREAM des ZDF

Auch das ZDF sendet seine Übertagung im Internet und ist für jeden kostenlos empfangbar. Im Browser unter www.zdf.de/live-tv und in der App der ZDF-Mediathek überträgt der Free-TV-Sender heute sein Programm.

Die Übertragung ist dabei identisch mit der im Fernsehen. Auch hier könnt Ihr Euch ab 9.50 Uhr reinklicken und den ersten Lauf anschauen. Der zweite Lauf wird ab 13.20 Uhr gestreamt.

