Der Ski Weltcup der Männer gastiert in Kitzbühel. Doch wann fängt der Slalom an? GOAL weiß, ab wann Ihr Ski heute im TV und LIVE STREAM sehen könnt.

Der Ski Weltcup der Männer macht in diesen Tagen in Österreich Station. Hierbei dient Kitzbühel als Austragungsort. Dort schließt nach zwei Abfahrten ein Slalom das Programm ab.

Der Ski Weltcup: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

In der Saison 2022/23 fanden bisher fünf Slaloms der Männer statt. In zwei davon stieg der Deutsche Linus Straßer als Dritter aufs Podest. Das gelang dem 30-Jährigen Ende Dezember im italienischen Madonna di Campiglio und am 8. Januar im schweizerischen Adelboden.

Eine Woche später rangierte Straßer in Wengen auf dem vierten Platz. Zudem gewann der Norweger Henrik Kristoffersen vor dem schweizerischen Lokalmatador Loïc Meillard und vor seinem Landsmann Lucas Braathen.

Heute gastiert der Ski Weltcup der Männer in Österreich. Doch wann fängt der Slalom der Männer in Kitzbühel an? Bei GOAL erfahrt Ihr, ab wann Ihr Ski heute im TV und LIVE STREAM sehen könnt.

Ski heute im TV und LIVE STREAM: Wann fängt der Slalom der Männer in Kitzbühel an? – Die Eckdaten

Wettbewerb: Slalom der Männer Datum: 22. Januar 2023 Startzeit: 1. Lauf: 10.30 Uhr 2. Lauf: 13.30 Uhr Austragungsort: Ganslern (Kitzbühel)

Ski heute live: Wann fängt der Slalom der Männer im TV an?

Dank eines Vertrags mit der FIS zeigen ARD und ZDF etliche Wettkämpfe des Ski Weltcups. Zusätzlich sendet Eurosport sämtliche Rennen. Doch ab wann läuft der Slalom der Männer in Kitzbühel heute live im TV?

Ski heute live im ZDF: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Wenn Ihr den Wettbewerb auf österreichischen Terrain im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mitverfolgen wollt, müsst Ihr zum ZDF schalten. Obendrein könnt Ihr den Slalom der Männer in Kitzbühel in HD sehen. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten auf:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Startzeit des 1. Laufs: 10.30 Uhr

10.30 Uhr Übertragung ab: 10.15 Uhr

10.15 Uhr Startzeit des 2. Laufs: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Übertragung ab: 13.35 Uhr

13.35 Uhr Reporter: Michael Pfeffer

Michael Pfeffer Moderation: Lena Kesting

Lena Kesting Experte: Marco Büchel

Ski heute live bei Eurosport: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Überdies zeigt Euch Eurosport 2 ab 10.30 Uhr und ab 13.00 Uhr den Slalom der Männer in Kitzbühel. Der Sender der Discovery Group ist über Kabelanbieter, Sky sowie DAZN empfangbar. Der letztgenannte Anbieter stellt einen Kooperationspartner des Mutterkonzerns, der damit sein Angebot erweiterte, dar. Doch wenn Ihr davon Gebrauch machen wollt, kommt Ihr nicht um ein Abo herum.

Hierbei helfen Euch die Pakete DAZN Unlimited und World. Wenn Ihr Euch für die erste Option entscheidet, könnt Ihr Jahres- oder Monatsabonnements abschließen. Dafür belaufen sich die Kosten auf 29,99 Euro und 39,99 Euro pro Monat. Für DAZN World, das ein monatliches Paket ist, müsst Ihr hingegen 9,99 Euro bezahlen. Alle Nutzer, die schon vor dem 9. Januar 2023 ein bestehendes Abo hatten, dürfen DAZN Unlimited ohne jegliche Änderung verwenden. Nachfolgend verweist Euch GOAL auf zahlreiche Einzelheiten:

Ihr könnt das Abo im Handumdrehen buchen. Anschließend müssen Besitzer von internetfähigen TV-Geräten die gratis Applikation downloaden. Andernfalls könnt Ihr Eure Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook koppeln. Doch nachfolgend stehen die wichtigsten Daten:

Sender: Eurosport 2 / DAZN

Eurosport 2 / DAZN Startzeit des 1. Laufs: 10.30 Uhr

10.30 Uhr Übertragung ab: 10.30 Uhr

10.30 Uhr Startzeit des 2. Laufs: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Übertragung ab: 13.30 Uhr

Ski heute live: Gibt es einen LIVE STREAM?

Wenn Ihr ohne Fernseher klarkommen müsst, helfen die LIVE STREAMS weiter. Denn: DAZN strahlt sein gesamtes Programm und somit den Slalom der Männer in Kitzbühel im Internet aus. Zudem stellt das ZDF kontinuierlich einen Stream zur Verfügung.

Ski heute im TV und LIVE STREAM: Wann fängt der Slalom der Männer in Kitzbühel an?