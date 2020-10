Serbien vs. Ungarn: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und Co. - die Nations League heute live verfolgen

In der Nations League trifft Serbien am Sonntagabend auf Ungarn. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und im LIVE-STREAM.

am Sonntagabend: empfängt in Gruppe 3 die Nationalmannschaft von Ungarn . Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Stadion Rajko Mitic in Belgrad,

Vor der Nations League ging es für die Serben am Donnerstag zunächst um die Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Dabei setzte sich das Team um Ex-Frankfurter Luka Jovic mit 2:1 nach Verlängerung gegen durch.

Auch der heutige Gegner aus Ungarn konnte sich in dieser Woche das Ticket für die erste paneuropäische EM sichern. Bei dem 3:1 gegen Bulgarien eröffnete der Leipziger Innenverteidiger Willi Orban den Torreigen.

Serbien trifft in der Nations League auf Ungarn: Goal erklärt, wie Ihr das Spiel heute im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese bekannt sind.

Serbien vs. Ungarn heute live: Die Nations League im Überblick

Duell Serbien - Ungarn Wettbewerb Nations League, Gruppe 3 Datum Sonntag, 11. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Stadion Stadion Rajko Mitic, Belgrad (Serbien)

Serbien vs. Ungarn: Das Länderspiel heute live im TV verfolgen - geht das?

Nach der erfolgreichen EM-Qualifikation wollen Serbien und Ungarn in der Nations League die nächsten Punkte sammeln. Wenn Ihr die Partie im TV verfolgen wollt, müssen wir Euch jedoch enttäuschen: Kein klassischer TV-Sender konnte sich die Übertragungsrechte für die Partie sichern .

Stattdessen überträgt der Streamingdienst DAZN in alle Partien der Nations League ohne deutsche Beteiligung live und exklusiv. Wie Ihr Serbien vs. Ungarn dort verfolgen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Serbien vs. Ungarn: Die Nations League heute im LIVE-STREAM verfolgen

Von der , über die US-Sportarten, bis hin zu den Highlights der ATP-Tour: Bei DAZN gibt es alles, was das Sportherz begehrt - und auch die Nations League zeigt das Ismaninger Streamingportal live.

Somit seid Ihr bei DAZN live dabei, wenn um 20.45 Uhr in Belgrad Serbien auf Ungarn trifft. Dazu benötigt Ihr jedoch zunächst einen DAZN-Abo.

Serbien vs. Ungarn heute live im Stream auf DAZN: So funktioniert das Abo

Ihr seid noch keine DAZN-Kunden? Dann bekommt Ihr den ersten Monat geschenkt. Wenn Ihr danach nicht mehr ohne DAZN können sollte, bietet Euch der Internetsender zwei Alternativen.

Im Monatsabo seid Ihr nicht langfristig gebunden und zahlt monatlich 11,99 Euro. Wenn Ihr bereits für etwas Festes seid, werdet Ihr von DAZN belohnt. So spart Ihr im Jahresabo rund 24 Euro pro Jahr und zahlt einmalig 119,99 Euro. Alle Infos zu den verschiedenen Angeboten findet Ihr hier .

Serbien vs. Ungarn: Die Highlights auf DAZN sehen

Auch wenn Ihr die Partie nicht live verfolgen könnt, seid Ihr mit DAZN gut versorgt. So könnt Ihr Serbien gegen Ungarn bereits kurz nach Abruf in den Highlights oder in voller Länge bei DAZN auf Abruf sehen.

Auch für die anderen Partien der Nations League am heutigen Tag stellt DAZN dieses Feature zur Verfügung, sodass Ihr kein Spiel verpassen müsst.

Ihr habt noch Fragen zu DAZN? Unter diesen Links findet Ihr alle Antworten:

Serbien vs. Ungarn heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Hier findet ihr die Aufstellungen von Serbien und Ungarn, sobald diese bekannt sind.

Serbien vs. Ungarn: Das Länderspiel heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt Serbien gegen Ungarn heute nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER bei Goal verpasst Ihr kein Tor und keine Schlüsselszene.

Bereits 20 Minuten bevor Mijat Gacinovic, Luka Jovic und Co. den Rasen betreten startet die Vorberichterstattung mit interessanten Fakten zur Partie. Klickt hier, um mit dem LIVE-TICKER auf dem Laufenden zu bleiben .

Serbien vs. Ungarn heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen: Die Bilanz

Serbien (23 Duelle) Ungarn 7 Siege 9 7 Remis 7 34 Tore 33

Serbien vs. Ungarn heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen: Die Übertragung im Überblick