Senegals Ismail Jakobs: "Das Haus der Oma wurde gestürmt"

Ismail Jakobs läuft nun für den Senegal auf. Sein erster Einsatz im Nationaltrikot fand gleich bei der WM gegen die Niederlande statt.

WAS IST PASSIERT? Der deutsche U21-Europameister Ismail Jakobs (23) hat die Fußball-Begeisterung in Senegal am eigenen Leib zu spüren bekommen. Das berichtete er dem Express.

WAS WURDE GESAGT? "Am ersten Tag waren wir spontan meine Oma in Dakar besuchen und schon da hat es uns komplett überrollt. Ich hatte einen Security-Mann dabei, aber das war viel zu wenig. In fünf Minuten war die ganze Umgebung voller Menschen. Die kletterten über Zäune, haben das Haus gestürmt", berichtete der Ex-Kölner, der für den Afrika-Champion an der WM teilgenommen hatte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Jacobs, der in den U-Auswahlen noch für den DFB kickte, hatte sich kurz vor der WM dazu entschieden, für Senegal aufzulaufen. Im ersten WM-Spiel gegen die Niederlande kam er gleich von der Bank zum Einsatz. Der erste Auftritt "war gigantisch, von null auf 100, das gleich gegen Holland. Ich war gleich drin, war nur geil auf dieses Spiel. Da war keine Nervosität, nichts, ich konnte es komplett genießen", sagte Jakobs.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Jakobs stammt aus der Jugend des 1. FC Köln. 2021 wechselte er für 6,5 Millionen Euro zur AS Monaco in die Ligue 1.