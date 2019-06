Senegal vs. Algerien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - so wird der Afrika-Cup übertragen

Senegal und Algerien kämpfen heute Abend um die Tabellenspitze des Afrika-Cup. Goal erklärt Dir, wie du das Spiel im TV und LIVE-STREAM siehst.

Die beiden Tabellenführer Algerien und Senegal treffen in ihrem zweiten Gruppenspiel am 2019 aufeinander. Das Spiel findet am Donnerstag 27.6. um 19 Uhr im 30-June-Stadion in Kairo statt.

Sowohl Algerien wie auch haben ihr erstes Gruppenspiel in der Gruppe C am diesjährigen Afrika-Cup gewonnen. Die Algerier gewannen gegen Kenia mit 2:0. Torschützen für die Wüstenfüchse waren Baghdad Bounedjah und Riyad Mahrez. Senegal schlug Tansania dank Toren von Krepin Diatta und Inters Keita Balde mit 2:0. Kenia und Tansania treffen im anderen Spiel der Gruppe am Donnerstag um 22 Uhr aufeinander.

Algerien oder Senegal - wer gewinnt den Spitzenkampf in der Gruppe C des Afrika-Cup 2019? Goal erklärt Dir, wo du das Spiel heute im TV und im LIVE-STREAM sehen kannst. Zudem haben wir die Aufstellungen des Spiels für euch.

Senegal vs. Algerien: Der Überblick über das heutige Spiel am Afrika-Cup

Duell Senegal vs. Algerien Datum Donnerstag, 27. Juni 2019 || 19 Uhr Ort 30-June-Stadion, Kairo, Ägypten Zuschauer 30.000 Plätze

Senegal vs. Algerien am Afrika-Cup heute live im TV sehen - geht das?

Du willst das Spiel Senegal vs. Algerien heute live im TV sehen? Da müssen wir dich leider enttäuschen.

Der Afrika-Cup wird nämlich nicht im Free-TV übertragen, da sich der Streamingdienst DAZN die Rechte für das Turnier gesichert hat. Wie du das Spiel dort im LIVE-STREAM siehst, erfährst du direkt im nächsten Abschnitt.

Afrika-Cup: Senegal vs. Algerien heute im LIVE-STREAM sehen - so funktionierts!

Das Gruppenspiel des Afrika-Cup zwischen Senegal und Algerien ist zwar nicht im Free-TV zu sehen, ein LIVE-STREAM hilft aber bei diesem Problem.

Zeigt DAZN Senegal vs. Algerien im LIVE-STREAM?

Senegal vs. Algerien wird komplett und exklusiv beim Streamingdienst DAZN gezeigt. Den Link zur Übertragung findest du hier. Der Stream beginnt wie gewohnt kurz vor dem Anpfiff um 19 Uhr.

Weiter zeigt DAZN noch mehr Top-Events im Fußball und diversen anderen Sportarten. Dazu gehören zum Beispiel der Gold Cup und die Frauen WM.

Hol dir jetzt deinen Gratismonat bei DAZN und siehe alle Events des Streamingdiensts einen ganzen Monat lang kostenlos. Danach kostet ein Abo bei DAZN 9.99 Euro im Monat. Das aktuelle Programm von DAZN findest du hier.

Du kannst DAZN im Browser unter www.dazn.com erreichen. Weiter kannst du dir die DAZN-App für verschiedenste Mobilgeräte oder einen Smart-TV herunterladen. Hole Dir jetzt die kostenlose DAZN-App in den bekannten Portalen zum Download:

Senegal vs. Algerien: Das Spiel am Afrika-Cup heute im LIVE-TICKER verfolgen

Falls du das die Partie Senegal vs. Algerien nicht im LIVE-STREAM verfolgen kannst, haben wir eine fantastische Alternative. Verpasse keine Szene des Spiels mit dem LIVE-TICKER von Goal.

Der LIVE-TICKER von Goal versorgt dich schon vor dem Anpfiff mit allen relevanten Informationen zur Partie Senegal vs. Algerien und ist natürlich für jedermann absolut kostenlos.

Senegal vs. Algerien am Afrika-Cup: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen des Spiels Senegal vs. Algerien werden etwa eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben. Dann findest du sie natürlich genau hier.

Senegal vs. Algerien: Das Spiel am Afrika-Cup im Überblick