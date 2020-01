Schalke 04, News und Gerüchte: Schubert sichert Nübel Unterstützung zu, kommt van Crombrugge aus Anderlecht?

Konkurrent Markus Schubert gibt Alexander Nübel Rückendeckung und S04 hat angeblich ein Auge auf Hendrik van Crombrugge geworfen. Alle News zu S04.

Der befindet sich aktuell im Trainingslager in Fuente Alamo ( ), um sich auf die Rückrunde in der vorzubereiten.

Auch am vierten Tag des Trainingslagers dominiert der Sommerabgang von Alexander Nübel beim FC Schalke 04 die Schlagzeilen. Während der 23-Jährige Schalke zwar nicht mehr als Kapitän in die Rückrunde führen wird, hielt sich Trainer David Wagner in der Torwartdebatte aber zunächst bedeckt.

Unterstützung erhält Nübel derweil von seinem Rivalen Markus Schubert, der ihn als Nummer eins ablösen könnte. Dabei müsste sich Schubert in der kommenden Saison jedoch womöglich mit Konkurrenz aus auseinandersetzen. So sollen die Schalker ein Auge auf Hendrik van Crombrugge vom geworfen haben.

Für gute Laune sorgt der Schalker Neuzugang Michael Gregoritsch, der bis Saisonende vom ausgeliehen wurde. Neben ihm werden in der aktuellen Transferperiode aber wohl keine weiteren Verstärkungen für die Offensive hinzukommen. Das verkündete Sportvorstand Jochen Schneider.

FC Schalke 04: Markus Schubert sichert Alexander Nübel Unterstützung zu

Torhüter Markus Schubert vom FC Schalke 04 hat seinem Konkurrenten Alexander Nübel nach der Verkündung seines Sommerabgangs zum seine Unterstützung zugesichert.

Im Interview mit Sky erklärte der Ex-Dresdner: "Ich habe ihm gesagt, dass er meine volle Unterstützung hat. Dass ich glaube, dass er für sich die richtige Entscheidung getroffen hat - beziehungsweise, dass er daran glauben muss, dass es die richtige Entscheidung für ihn war."

Nübel entschloss sich seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag auf Schalke nicht zu verlängern und wird ab der kommenden Saison für den FC Bayern auflaufen. Trainer David Wagner zog daraufhin Konsequenzen und entband den 21-Jährigen von seinem Kapitänsamt. Zudem ließ er offen, ob Nübel in der Rückrunde den Kasten der Knappen hüten wird.

So kann sich Markus Schubert noch bis Ende Januar für mehr Spielzeit bewerben, während Nübel aufgrund einer Rotsperre zusehen muss. Sollte Schubert tatsächlich die neue Nummer eins der Schalker werden, erwartet er jedoch keinen Disput mit seinem Kollegen. "Ich glaube nicht, dass ich anders zu Alex sein würde oder er zu mir", sagte der deutsche U21-Nationalspieler.

FC Schalke 04: Kommt Hendrik van Crombrugge als Nübel-Ersatz vom RSC Anderlecht?

Der FC Schalke 04 hat auf der Suche nach Ersatz für Torhüter Alexander Nübel offenbar Hendrik van Crombrugge vom RSC Anderlecht in den Fokus genommen. Der belgische Schlussmann weilt derzeit mit dem Klub von Vincent Kompany im Trainingslager in Spanien, wo auch die Schalker ihre Zelte aufgeschlagen haben.

Wie Het Nieuwsblad berichtet, könnten die Knappen die Gelegenheit nutzen, um van Crombrugge genauer zu beobachten. Neben den Gelsenkirchenern soll auch der niederländische Meister ein Auge auf den 26-Jährigen geworfen haben. Bei den Amsterdamern könnte van Crombrugge Andre Onana ersetzen, der mit einem Wechsel liebäugelt.

Der Torhüter, der bereits mehrfach für die belgische Nationalmannschaft berufen wurde, kam erst im Sommer für 2,25 Millionen Euro von der KAS Eupen nach Brüssel und steht dort noch bis 2023 unter Vertrag. Neben van Crombrugge soll laut dem Onlineportal Sportbuzzer auch Michael Esser von auf Schalkes Liste stehen.

Wagner begeistert von Schalker Neuzugang Michael Gregoritsch

Trainer David Wagner hat in den höchsten Tönen von Schalke-Neuzugang Michael Gregoritsch geschwärmt. "Er bringt mit seiner Größe und seiner Kopfballstärke ein Element in unseren Kader, das wir bislang nicht hatten", so der 48-Jährigen zur Bild.

Gregoritsch ist bis Saisonende vom FC Augsburg ausgeliehen, dort war der österreichische Angreifer zuletzt nur selten zum Einsatz gekommen. Bei den Fuggerstädtern besitzt der 25-Jährige noch einen bis 2022 gültigen Vertrag.

Schalke verzichtet auf weitere Transfers für die Offensive

Trotz der Abgänge dreier Stürmer wird Schalke 04 in der Offensive nicht nachlegen und sich stattdessen auf den aktuellen Kader verlassen. "Vorne machen wir nichts mehr. Wir haben ja fünf Stürmer“, sagte Sportvorstand Jochen Schneider der WAZ.

Mark Uth ( ) und Steven Skrzybski ( ) verlassen den Verein bis Saisonende auf Leihbasis. Fabian Reese hat bei einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.

Nübel oder Schubert? Schalke-Trainer Wagner äußert sich in der Torwartdebatte

Nach der ersten Trainingseinheit im spanischen Fuente Alamo hat Trainer David Wagner Stellung zu den Diskussionen über die Torhüterposition bei Schalke 04 gesprochen. "Das ist ein Thema, das aktuell für mich überhaupt nicht zur Debatte steht. Es ist klar, dass Schubert in den kommenden beiden Spielen gegen und Bayern München aufgrund der Rotsperre von Nübel im Tor stehen wird", erklärte der 48-Jährige.

Am Samstag war bekannt geworden, dass Alexander Nübel nach der aktuellen Saison zum FC Bayern wechseln wird. Viele Fans forderten daher, dass Schalke ab sofort auf den potenziellen Nübel-Nachfolger Markus Schubert setzen soll. Wagner betonte jedoch: "Was danach ist, wird sich zeigen. Da kann noch viel passieren. Deshalb wäre es nicht sinnvoll, sich jetzt für irgendetwas zu entscheiden, das aktuell noch gar nicht zur Debatte steht."

Bericht: Zwölf Klubs wollten Schalke-Torwart Alexander Nübel

Torhüter Alexander Nübel wechselt in der kommenden Saison ablösefrei vom FC Schalke 04 innerhalb der Bundesliga zum Konkurrenten FC Bayern München. Wie der Spiegel nun enthüllt, sollen insgesamt zwölf Klubs am 23-jährigen Keeper interessiert gewesen sein.

Zwar werden nicht alle Vereine namentlich erwähnt, zu den Interessenten gehörten wohl aber auch und , obwohl diese auf der Torhüterposition mit Jan Oblak und David de Gea eigentlich sehr gut aufgestellt sind.

Alexander Nübel ist nicht mehr Kapitän von Schalke 04

Torhüter Alexander Nübel wird nach Bekanntgabe seines Wechsels zum deutschen Rekordmeister Bayern München den Bundesligisten Schalke 04 nicht mehr als Kapitän in die Rückrunde führen.

"Wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, dass Alex sein Kapitänsamt abgibt", sagte Trainer David Wagner im Trainingslager im spanischen Fuente Alamo. Die Binde wird Mittelfeldspieler Omar Mascarell übernehmen.

"Wir haben alle Pros und Contras auf den Tisch gelegt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es das Beste für die Mannschaft ist, wenn er das Amt abgibt, da es immer wieder zu Unruhen führen würde", sagte Wagner, der hofft, dass das Thema damit beendet ist: "Wir haben in den nächsten Monaten viel größere Sachen vor uns als diese Thematik. Es darf nicht passieren, dass einer in den Fokus gestellt wird. Alex ist weiterhin ein wichtiger Teil der Truppe. Es gilt, alle weiterhin voll zu unterstützen."