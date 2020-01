Schalke 04, News und Gerüchte: Barca-Talent Jean-Clair Todibo wohl im Fokus, mehrere Klubs an Daniel Caligiuri interessiert?

Schalke verabschiedet sich nach Spanien ins Trainingslager. Hinter den Kulissen könnte der Kader einige Veränderungen annehmen. Alles zu S04.

Der beendete die Hinrunde auf Rang fünf der Bundesligatabelle, punktgleich mit dem Erzrivalen aus Dortmund, der auf einem Champions-League-Platz überwintert.

Am 3. Januar und damit einen Tag später als geplant reist Schalke ins Trainingslager nach Fuente Alamo ( ). Dort soll der Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde gelegt werden.

Ob in dieser Zeit auch Gespräche mit Daniel Caligiuri über eine Vertragsverlängerung geführt werden, ist offen. Sollte keine Einigung erzielt werden, sollen mehrere Bundesligisten Schlange stehen.

Zudem soll Schalke Jean-Clair Todibo vom ins Visier genommen haben. Damit wolle man auf die angespannte Personalsituation im Abwehrzentrum reagieren.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Donnerstag zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Trainingslager bei Murcia: Der Winterfahrplan von Schalke 04

Nachdem Schalke 04 zuletzt mehrere Jahre in Folge sein Trainingslager in Benidorm aufgeschlagen hatte, geht es in dieser Saison nach Fuente Alamo bei Murcia (Spanien).

Vom 3. bis 9. Januar bezieht die Mannschaft von Trainer David Wagner ihr Quartier im Sheraton Hacienda del Alamo Golf und Spa Resort und wird sich dort auf die Rückrunde vorbereiten.

Am 7. Januar (17 Uhr) steht zunächst ein Test gegen VV St. Truiden auf dem Programm, ehe Schalke am 10. Januar (18 Uhr) im Volksparkstadion auf den treffen wird.

Caligiuri vor Schalke-Abschied? Mehrere Bundesligisten wohl interessiert

Nach Alexander Nübel droht mit Daniel Caligiuri der nächste Spieler Schalke 04 im Sommer ablösefrei zu verlassen. Wie der kicker berichtet, sollen mehrere Vereine aus der Interesse am 31-Jährigen bekundet haben. Genaue Namen nennt das Fachmagazin allerdings nicht.

Obwohl Caligiuri auf Schalke nur noch bis Ende der Saison unter Vertrag steht, haben bisher keine Gespräche über Verlängerung stattgefunden. "Ich fühle mich hier sehr wohl. Schalke ist mein erster Ansprechpartner", hatte der Mittelfeldspieler zuletzt gegenüber den Ruhr Nachrichten betont.

Barca-Talent Jean-Clair Todibo offenbar im Fokus von Schalke

Der FC Schalke 04 beobachtet offenbar Innenverteidiger-Talent Jean-Clair Todibo vom FC Barcelona. Das berichtet die Bild .

Demnach denken die Königsblauen über eine Leihe des 20-jährigen Franzosen nach. Auch ein Kauf zum günstigen Preis inklusive Rückkaufoption für Barca sei möglich.

Bei Schalke wolle man damit auf die angespannte Personalsituation im Abwehrzentrum reagieren.

Salif Sane reist nach Knie-OP wohl gar nicht mit ins Trainingslager, während Matija Nastasic und Benjamin Stambouli nach Verletzungen erst noch auf ihr Comeback hinarbeiten müssen.

Schalke-Stürmer Mark Uth offenbar im Fokus des

Mark Uth könnte im Winter angeblich zum 1. FC Köln zurückkehren. Wie die Bild -Zeitung berichtet, arbeite Köln-Sportchef Horst Heldt an einem Wechsel auf Leihbasis des 28-Jährigen, allerdings warte man beim Effzeh eine für Montag geplante MRT-Untersuchung bei Uth ab, bevor es konkrete Verhandlungen geben soll.

Uth, der von 2004 bis 2007 und von 2009 bis 2012 bereits für die Kölner spielte, laboriert erneut an hartnäckigen Adduktorenproblemen und kam seit Ende November nur noch auf drei Einsatzminuten in der Bundesliga. Der Stürmer hatte sich in seiner ersten Saison auf Schalke nach seinem Wechsel von der TSG bereits schwer an den Adduktoren verletzt und war nach einem komplizierten Eingriff fast vier Monate ausgefallen.

Beim Effzeh könnte Uth jedoch auf einen alten Bekannten treffen. Er gilt nach Bild -Angaben als Wunschspieler von Trainer Markus Gisdol, der ihn bereits 2015 von Heracles Almelo zurück in die Bundesliga nach Hoffenheim holte. Uths Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2022.