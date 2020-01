Schalke 04, News und Gerüchte: Transfer von Mark Uth zum 1. FC Köln geplatzt

Schalke-Stürmer Mark Uth wird im Winter offenbar nicht zu seinem Jugendklub 1. FC Köln zurückkehren. Alles zu S04.

Der beendete die Hinrunde auf Rang fünf der Bundesligatabelle, punktgleich mit dem Erzrivalen aus Dortmund, der auf einem Champions-League-Platz überwintert.

Alle Highlights von Schalke 04 auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Am 3. Januar und damit einen Tag später als geplant reist Schalke ins Trainingslager nach Fuente Alamo ( ). Dort soll der Grundstein für eine erfolgreiche Rückserie gelegt werden.

Um Mark Uth gab es Wechselgerüchte. Eine Rückkehr zum wird es allerdings wohl nicht geben. Die Domstädter können einen Transfer ihre Ex-Angreifers finanziell nicht stemmen.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Freitag zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Schalke 04: Transfer von Mark Uth zum 1. FC Köln geplatzt

Eine Rückkehr von Schalke-Stürmer Mark Uth zum Bundesligarivalen 1. FC Köln ist gemäß eines Berichts des Express geplatzt. Die Finanzen hätten am Ende für den Kollaps des Transfers gesorgt. Demnach seien die zwei Millionen Euro Gehalt für Uth bis zum Ende der Saison zu viel für den FC gewesen.

Hinter dem Nationalspieler liegt eine von Verletzungen geprägte Hinserie, in der er kaum zu Einsätzen kam. In Köln, wo er in der Jugend stürmte, trainiert mittlerweile sein Ex-Trainer Markus Gisdol, den er aus gemeinsamen Hoffenheimer Tagen kennt.

Die teuersten U20-Transfers aller Zeiten: Leroy Sane in den Top-10

verpflichtet für 35 Millionen Euro den 19-jährigen Dejan Kulusevski. Im Ranking der teuersten U20-Transfers aller Zeiten ist auch Leroy Sanes Wechsel von Schalke 04 zu vorne mit dabei.

Trainingslager bei Murcia: Der Winterfahrplan von Schalke 04

Nachdem Schalke 04 zuletzt mehrere Jahre in Folge sein Trainingslager in Benidorm aufgeschlagen hatte, geht es in dieser Saison nach Fuente Alamo bei Murcia (Spanien).

Vom 3. bis 9. Januar bezieht die Mannschaft von Trainer David Wagner ihr Quartier im Sheraton Hacienda del Alamo Golf und Spa Resort und wird sich dort auf die Rückrunde vorbereiten.

Am 7. Januar (17 Uhr) steht zunächst ein Test gegen VV St. Truiden auf dem Programm, ehe Schalke am 10. Januar (18 Uhr) im Volksparkstadion auf den treffen wird.

Caligiuri vor Schalke-Abschied? Mehrere Bundesligisten wohl interessiert

Nach Alexander Nübel droht mit Daniel Caligiuri der nächste Spieler Schalke 04 im Sommer ablösefrei zu verlassen. Wie der kicker berichtet, sollen mehrere Vereine aus der Interesse am 31-Jährigen bekundet haben. Genaue Namen nennt das Fachmagazin allerdings nicht.

Obwohl Caligiuri auf Schalke nur noch bis Ende der Saison unter Vertrag steht, haben bisher keine Gespräche über Verlängerung stattgefunden. "Ich fühle mich hier sehr wohl. Schalke ist mein erster Ansprechpartner", hatte der Mittelfeldspieler zuletzt gegenüber den Ruhr Nachrichten betont.

Barca-Talent Jean-Clair Todibo offenbar im Fokus von Schalke

Der FC Schalke 04 beobachtet offenbar Innenverteidiger-Talent Jean-Clair Todibo vom . Das berichtet die Bild .

Demnach denken die Königsblauen über eine Leihe des 20-jährigen Franzosen nach. Auch ein Kauf zum günstigen Preis inklusive Rückkaufoption für Barca sei möglich.

Bei Schalke wolle man damit auf die angespannte Personalsituation im Abwehrzentrum reagieren.

Salif Sane reist nach Knie-OP wohl gar nicht mit ins Trainingslager, während Matija Nastasic und Benjamin Stambouli nach Verletzungen erst noch auf ihr Comeback hinarbeiten müssen.