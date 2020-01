Schalke 04, News und Gerüchte: Bayern bestätigt Transfer von Alexander Nübel, Benjamin Stambouli reist nicht mit ins Trainingslager

Klarheit in der Personalie Nübel: Den Torwart zieht es zum FC Bayern. Im Trainingslager muss Schalke zudem auf Stambouli verzichten. Alle News zu S04.

Der beendete die Hinrunde auf Rang fünf der Bundesligatabelle, punktgleich mit dem Erzrivalen , der auf einem Champions-League-Platz überwintert.

Am Freitag ist Schalke ins Trainingslager nach Fuente Alamo ( ) aufgebrochen. Nicht zur Reisegruppe gehörte jedoch Benjamin Stambouli, bei dem der Heilungsprozess nach seinem Bruch eines Fußwurzelknochens nicht verlief, wie es sich die Schalker Verantwortlichen gewünscht hätten.

Derweil ist seit Samstag auch die Zukunft von Schalke-Torwart Alexander Nübel geklärt. Nachdem bereits vor Weihnachten festgestanden hatte, dass er Schalke im Sommer verlassen wird, ist nun auch sein Ziel bekannt: Den 23-Jährigen zieht es zum FC Bayern.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Samstag zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Benjamin Stambouli fehlt Schalke im Trainingslager

Ohne Benjamin Stambouli (Bruch eines Fußwurzelknochens) ist Schalke 04 am Freitag ins Trainingslager nach Spanien aufgebrochen. Eine Untersuchung hatte ergeben, dass der Heilungsprozess bei dem 29-Jährigen nicht verlief wie geplant. Der Verein rechnet damit, dass Stambouli erst im Februar ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

Ebenfalls nicht zur Reisegruppe gehörten zudem Stürmer Guido Burgstaller und Torwart Markus Schubert. Beide haben einen Infekt, sollen aber bereits am Wochenende nachreisen. Weston McKennie, der sich zum Abschluss der Hinrunde die Schulter ausgekugelt hatte, ist mit dabei. Salif Sane (Außenmeniskusriss) muss dagegen wie erwartet auf das Trainingslager verzichten.

Schalke 04: Transfer von Alexander Nübel zu Bayern bestätigt

Bayern München hat den Transfer von Torhüter Alexander Nübel zur kommenden Saison offiziell bestätigt. Der 23-Jährige kommt im Sommer ablösefrei von Schalke 04 an die Isar und unterschreibt dort einen bis 2025 datierten Vertrag.

Bereits vor Weihnachten hatte Schalke mitgeteilt, dass Nübel seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Gelsenkirchen nicht verlängern wird. Anschließend berichteten der kicker und Bild übereinstimmend, dass er sich im Sommer ablösefrei den Bayern anschließen wird.

Schalke 04 gibt Fabian Reese an ab

Bundesligist Schalke 04 dünnt sein Personal in der Offensive weiter aus. Nach den Abgängen von Steven Skrzybski ( ) und Mark Uth ( ) verlässt auch Stürmer Fabian Reese die Königsblauen. Der 22-Jährige kehrt zu seinem Jugendklub Holstein Kiel zurück, beim Zweitligisten erhält Reese einen Vertrag bis Juni 2023.

"Auch wenn es für ihn aufgrund der internen Konkurrenz nicht leicht war, auf Einsatzzeit zu kommen, hat er immer eine tadellose Einstellung an den Tag gelegt", sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider.

Reese war 2013 von Kiel in die Nachwuchsabteilung der Schalker gewechselt, im November 2015 gab er im Alter von 17 Jahren sein Bundesligadebüt für die Gelsenkirchener. Insgesamt absolvierte Reese 16 Pflichtspiele für die Profimannschaft der Schalker, blieb dabei aber ohne Tor.

Schalke 04: Steven Skrzybski wechselt zu Fortuna Düsseldorf

Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat Stürmer Steven Skrzybski vom Ligakonkurrenten Schalke 04 ausgeliehen. Das gaben die Rheinländer zum Start der Vorbereitung am Freitag bekannt.

Der 27-Jährige kommt zunächst für ein halbes Jahr nach Düsseldorf, anschließend verfügt die Fortuna über eine Kaufoption. Bereits am Samstag reist er mit seinen neuen Teamkollegen ins Trainingslager nach Marbella/Spanien.

Schalke 04 verleiht Mark Uth nach Köln

Bundesligist 1. FC Köln hat den einmaligen Nationalspieler Mark Uth (28) bis zum Sommer vom FC Schalke 04 in seine Heimatstadt zurückgeholt. Das bestätigten beide Vereine am Freitagnachmittag offiziell.

Demnach kommt Uth auf Leihbasis zum FC, ob eine Kaufoption besteht, wurde nicht vermeldet. Der Angreifer erhält die Rückennummer 23 und reist am Samstag bereits mit der Mannschaft von Trainer Markus Gisdol ins Trainingslager nach Benidorm in Spanien.

Trainingslager bei Murcia: Der Winterfahrplan von Schalke 04

Nachdem Schalke 04 zuletzt mehrere Jahre in Folge sein Trainingslager in Benidorm aufgeschlagen hatte, geht es in dieser Saison nach Fuente Alamo bei Murcia (Spanien).

Vom 3. bis 9. Januar bezieht die Mannschaft von Trainer David Wagner ihr Quartier im Sheraton Hacienda del Alamo Golf und Spa Resort und wird sich dort auf die Rückrunde vorbereiten.

Am 7. Januar (17 Uhr) steht zunächst ein Test gegen VV St. Truiden auf dem Programm, ehe Schalke am 10. Januar (18 Uhr) im Volksparkstadion auf den treffen wird.