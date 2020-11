Schalke 04: Steffen Freund entschuldigt sich für Kritik an Bentaleb und Harit - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Steffen Freund kritisiert Nabil Bentaleb und Amine Harit - und entschuldigt sich nach seinem Rassismus-Eklat. Alle S04-News am heutigen Montag.

Der ist auch nach 25 Spielen in der ohne Sieg. Gegen setzte es am Samstag trotz verbesserter Leistung eine 1:4-Niederlage (1:2). Die dramatische Situation führte bereits zu zahlreichen personellen Entscheidungen: Medienberichten zufolge will sich Nabil Bentaleb mit seiner Suspendierung aber nicht abfinden.

Von TV-Experte Steffen Freund gab es nicht nur für Bentaleb, sondern auch für Amine Harit deutliche Kritik. Allerdings schoss der ehemalige Bundesliga-Spieler dabei etwas über das Ziel hinaus und entschuldigte sich im Anschluss direkt.

Steffen Freund entschuldigt sich für Kritik an Bentaleb und Harit – Schalke reagiert

Der frühere Nationalspieler Steffen Freund (50) hat am Sonntag im Sport1 -Doppelpass für einen Rassismus-Eklat gesorgt: Der TV-Experte führte dabei die Probleme der suspendierten Schalke-Profis Nabil Bentaleb und Amine Harit auf ihre Nationalität zurück. Wenig später ruderte er dann zurück und entschuldigte sich. Von S04 gab es dennoch scharfe Kritik.

Als es in der Talkrunde um die Krise auf Schalke ging, sprach Freund zunächst über Bentaleb, den er persönlich kenne: "Er ist einer der besten Spieler", betonte Freund. "Aber ist französisch-algerischer Herkunft. [...] Wenn sie einen Kaderplaner haben, muss man wissen, dass da eine gewisse Aggressivität, auch eine Disziplinlosigkeit schnell kommt, wenn er nicht derjenige ist, der gesetzt ist."

Schalke 04: Bentaleb will angeblich gegen Suspendierung klagen

Nabil Bentaleb möchte offenbar gegen seine Suspendierung bei Schalke 04 klagen. Wie Sky Sport News berichtet, wird sich der 26-Jährige nicht mit der Entscheidung abfinden und erwägt rechtliche Schritte gegen den Verein.

Zuvor hatte bereits Bentalebs Berater bei Sport1 Stellung bezogen: "Nabil ist sehr überrascht von dieser Suspendierung, da er in keinerlei Vorfälle bei den letzten Spielen involviert war", so Madjid Yebda am Freitag.

Bentaleb ist vertraglich nur noch bis zum Saisonende an Schalke gebunden, der Verein ist aber um eine Trennung schon im Januar bemüht.

Deutliche Niederlage in Gladbach: Schalke bleibt Tabellenletzter

Die Horror-Show nimmt einfach kein Ende: Schalke 04 stolpert auch nach dem "Großreinemachen" innerhalb der Mannschaft glück- und sieglos durch die Bundesliga. Das 1:4 (1:2) trotz verbesserter Leistung bei Borussia Mönchengladbach war das 25. Spiel in Folge ohne Sieg, der Uraltrekord von Tasmania Berlin (31 Partien 1965/66) wackelt bedenklich.

Florian Neuhaus (15.), Oscar Wendt (36.), Marcus Thuram (52.) und der eingewechselte Hannes Wolf (80.) sorgten für den erneuten K.o. der lange gleichwertigen Schalker, die nach der Suspendierung von Vedad Ibisevic, Amine Harit und Nabil Bentaleb mit einer verjüngten Mannschaft antraten. Benito Raman (20.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Das Team von Trainer Manuel Baum bleibt mit drei Punkten Letzter und ist nach neun Spieltagen nun die einzige noch sieglose Mannschaft der Liga.

Die Borussia, die am 17. Januar als bislang letzte Mannschaft gegen Schalke verloren hatte, lieferte derweil eine erst am Ende gelungene Generalprobe für das wichtige Champions-League-Heimspiel am Dienstag gegen ab. Das Team von Trainer Marco Rose bleibt als Tabellen-Siebter daheim ungeschlagen.

"Wenn jeder für jeden rennt, dann hast du gegen jede Mannschaft eine Chance", hatte Baum vor dem Anstoß gesagt und der Mannschaft in der Kabine ein von Fans produziertes Motivations-Video gezeigt. Die Ansprache zeigte zunächst Wirkung: Anders als eine Woche zuvor gegen Wolfsburg (0:2) war Königsblau zu Beginn hellwach.

Als Schalke am Drücker war, schlug Gladbach eiskalt zu: Neuhaus erwischte einen Abpraller und beförderte den Ball mit etwas Glück über die Linie. Schalke zeigte jedoch Charakter und kam schnell zum verdienten Ausgleich, als Raman ein schönes Zuspiel von Mark Uth direkt in die Maschen drosch.

Von Verunsicherung war bei den Knappen in dieser Phase nichts zu sehen. Auch der 19 Jahre alte Amerikaner Matthew Hoppe, der überraschend im Sturmzentrum sein Bundesliga-Debüt gab, fügte sich in die gute Vorstellung ein. Gladbach leistete sich im Spielaufbau einen Patzer nach dem anderen.

Weil der zweite vernünftige Angriff der Borussia aber erneut zum Tor führte, war S04 beinahe zu bemitleiden. Diesmal steckte Neuhaus zum links mitgelaufenen Wendt durch, der aus spitzem Winkel vollstreckte. Bis zur Pause zerfiel die Schalker Abwehr in ihre Einzelteile, Thuram traf nur die Latte (39.).

Der zweite Durchgang begann erneut mit guten Schalkern. Die Ultras und der Supporters Club hatten unter der Woche auf Plakaten gefordert, die Mannschaft solle sich "zerreißen" - und das tat sie durchaus. Selbst das dritte Gegentor durch Thurams Abstauber sorgte keineswegs für hängende Köpfe, auch wenn Gladbach nun zahlreiche Chancen leichtfertig vergab. Eine weitere nutzte Wolf zum Endstand.

Schalke 04: Sportvorstand Jochen Schneider schließt Rücktritt aus

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat trotz der anhaltenden Talfahrt der Königsblauen einen Rücktritt ausgeschlossen. Auch an Trainer Manuel Baum will er weiter festhalten.

"In so einer Situation verlassen Sie nicht die Brücke. Das macht man nicht. Sondern man stellt sich der Aufgabe und versucht, da im Team herauszukommen", sagte Schneider nach dem 1:4 im Bundesliga-Abendspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach im ZDF .

Die Rückendeckung aus dem Aufsichtsrat sei immer noch da, so Schneider: "Egal, ob es für mich eng wird oder nicht: Es geht allein um Schalke 04. Allein darum, dass Schalke erstklassig bleibt. Dabei spielt meine Zukunft keine Rolle."

Schon vor der Partie hatte er die Frage nach einem Gang in die 2. Liga abgewehrt: "Ich bin nicht in der Lage, hier über die 2. Liga zu sprechen. Das möchte ich auch nicht, ich möchte das nicht in den Köpfen haben. Wir müssen in der Leistung den Turn-Around schaffen."

An Trainer Manuel Baum, den Schneider für David Wagner installiert hatte, der die Serie von nun 25 Spielen ohne Sieg bisher aber auch nicht beenden konnte, will er weiter festhalten: Baum habe "eine ganz schwierige Aufgabe übernommen. Da gehen wir gemeinsam durch."

Schneider steht auf Schalke in der Kritik. In der vergangenen Woche hatte sich der Klub vom Technischen Direktor Michael Reschke getrennt, dazu wurde der Vertrag von Vedad Ibisevic aufgelöst und das Duo Nabil Bentaleb und Amine Harit suspendiert. Laut Sport1 soll sich der Aufsichtsrat mit Peter Knäbel als möglichem Nachfolger von Schneider beschäftigen.

In der Tabelle steht Schalke als einziges Team noch ohne Sieg da und belegt mit drei Punkten aus neun Spielen den letzten Platz. Am kommenden Sonntag empfängt das Team .

