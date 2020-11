Schalke 04: Sportvorstand Jochen Schneider schließt Rücktritt aus

Sportvorstand Jochen Schneider hat einen Rücktritt bei Schalke 04 ausgeschlossen. Trainer Manuel Baum erhält von ihm zudem Rückendeckung.

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat trotz der anhaltenden Talfahrt der Königsblauen einen Rücktritt ausgeschlossen. Auch an Trainer Manuel Baum will er weiter festhalten.

"In so einer Situation verlassen Sie nicht die Brücke. Das macht man nicht. Sondern man stellt sich der Aufgabe und versucht, da im Team herauszukommen", sagte Schneider nach dem 1:4 im -Abendspiel am Samstag gegen im ZDF.

Die Rückendeckung aus dem Aufsichtsrat sei immer noch da, so Schneider: "Egal, ob es für mich eng wird oder nicht: Es geht allein um Schalke 04. Allein darum, dass Schalke erstklassig bleibt. Dabei spielt meine Zukunft keine Rolle."

Schneider gibt Schalke-Trainer Baum Rückendeckung

Schon vor der Partie hatte er die Frage nach einem Gang in die 2. Liga abgewehrt: "Ich bin nicht in der Lage, hier über die 2. Liga zu sprechen. Das möchte ich auch nicht, ich möchte das nicht in den Köpfen haben. Wir müssen in der Leistung den Turn-Around schaffen."

An Trainer Manuel Baum, den Schneider für David Wagner installiert hatte, der die Serie von nun 25 Spielen ohne Sieg bisher aber auch nicht beenden konnte, will er weiter festhalten: Baum habe "eine ganz schwierige Aufgabe übernommen. Da gehen wir gemeinsam durch."

Schalke 04: Übernimmt Knäbel für Schneider?

Schneider steht auf Schalke in der Kritik. In der vergangenen Woche hatte sich der Klub vom Technischen Direktor Michael Reschke getrennt, dazu wurde der Vertrag von Vedad Ibisevic aufgelöst und das Duo Nabil Bentaleb und Amine Harit suspendiert. Laut Sport1 soll sich der Aufsichtsrat mit Peter Knäbel als möglichem Nachfolger von Schneider beschäftigen.

In der Tabelle steht Schalke als einziges Team noch ohne Sieg da und belegt mit drei Punkten aus neun Spielen den letzten Platz. Am kommenden Sonntag empfängt das Team .